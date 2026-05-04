İstanbul’un Müzik Haritası: Mayıs 2026 Konserleri

İstanbul, Mayıs ayında adeta sahneye dönüşüyor. Açık hava sezonunun başlamasıyla birlikte şehir, farklı müzik türlerinin iç içe geçtiği yoğun bir konser takvimine ev sahipliği yapıyor. Bir yanda dünya turnelerinde öne çıkan uluslararası isimler, diğer yanda Türkiye’nin güçlü sahne performansları… Üstelik klasik müzikten elektronik sahneye, indie’den senfonik projelere kadar uzanan geniş bir skaladan söz ediyoruz.

Bu ayın en dikkat çeken tarafı ise çeşitlilik. Aynı gün içinde bir yanda Harbiye’de binlerce kişilik bir konser deneyimi yaşanırken, birkaç kilometre ötede daha butik bir sahnede deneysel elektronik performans izlemek mümkün. Ayrıca tematik konser serileri, mum ışığında gerçekleşen özel performanslar ve festival ruhu taşıyan etkinlikler de programın önemli parçaları arasında.

Kısacası Mayıs, İstanbul’da müzikle yaşayanlar için takvim değil, bir rota sunuyor.

Fazıl Say – “Çılgın Nar Ağacı” Turnesi Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi

Tarih: 5 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletinial Fazıl Say, yeni albümü “Çılgın Nar Ağacı” ile sahneye bu kez daha şiirsel ve daha anlatı odaklı bir repertuvarla çıkıyor. Klasik müzik ile edebiyat arasında kurduğu güçlü bağ, bu konserde merkezde yer alıyor. Say’a sahnede vokalde Seda Kırankaya eşlik ediyor ve performans, piyano ile sözün iç içe geçtiği çok katmanlı bir yapıya dönüşüyor. Program yalnızca solo piyano eserlerinden oluşmuyor. Aynı zamanda sanatçının geceye özel besteleri ve Türk edebiyatının en güçlü şairlerinden ilham alan şarkılar da repertuvarın önemli bir parçasını oluşturuyor. Nazım Hikmet, Orhan Veli ve Ahmed Arif gibi isimlerin dizeleri, müzikle birleşerek sahnede yeni bir ifade dili kazanıyor. Fazıl Say’ın sahnedeki en güçlü tarafı ise teknik ustalığını anlatıyla birleştirebilmesi. Bu konser de tam olarak bunu vadediyor: sadece dinlenen değil, katman katman hissedilen bir performans. Piyano tuşlarından çıkan her nota, bir hikayeye, her eser ise bir duyguya dönüşüyor. Bu geceyi farklı kılan şey çok net:

müzik değil, bir anlatı deneyimi.

Kolektif İstanbul – Balkan Wedding Party (Hıdırellez Özel)

Yer: Babylon, İstanbul

Tarih: 5 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Hıdırellez ruhunu sahneye taşıyan bu özel geccede Kolektif İstanbul, Balkan ezgilerini caz ve funk altyapılarıyla buluşturuyor. Enerjisi yüksek repertuvar, dans etmeyi neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor. Geleneksel ile modern arasında kurulan bu köprü, gecceyi klasik bir konserden çok kolektif bir kutlamaya dönüştürüyor.

Maksim Mrvica – SEGMENTI World Tour

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Tarih: 5 Mayıs – 21:00

Bilet: Passo

Klasik piyano kalıplarını kıran bir sahne deneyimi… MAKSIM, SEGMENTI World Tour kapsamında İstanbul’a geliyor ve piyano performansını adeta bir görsel şova dönüştürüyor. 5 milyonu aşan albüm satışları ve uluslararası başarılarıyla crossover müziğin en güçlü temsilcilerinden biri olan sanatçı, klasik müziği modern ritimler ve rock etkileriyle yeniden yorumluyor.

Bu konserde sadece bir resital izlemiyorsun; sahnede sinematik bir akış kuruluyor. Chopin, Prokofiev ve Tchaikovsky gibi klasik bestecilerin eserleri, Queen ve ABBA gibi ikonik isimlerin parçalarıyla aynı sahnede buluşuyor. Üstelik tüm bu repertuvar, MAKSIM’in yüksek tempolu ve teknik açıdan etkileyici piyano diliyle yeniden şekilleniyor.

Setlist’in en dikkat çeken anlarından biri ise sanatçının kariyerine damga vuran “Exodus”, “Game of Thrones” ve “Pirates of the Caribbean” gibi eserlerin canlı performansları. Güçlü sahne prodüksiyonu, ışık tasarımı ve orkestral yapı ile birleşen bu performans, klasik müziği çok daha geniş bir kitleye ulaştıran modern bir gösteriye dönüşüyor.

Kısacası bu konser, piyano dinlemekten çok daha fazlasını vadediyor: yüksek tempolu, görsel olarak etkileyici ve sınırları zorlayan bir müzik deneyimi.

Papooz

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 5 Mayıs – 19:30

Bilet: Biletix

Fransız indie sahnesinin rafine temsilcilerinden Papooz, zamansız sound’u ile İstanbul’da. Retro dokunuşlarla modern pop-rock arasında kurdukları dengeli yapı, sahnede sıcak ve akışkan bir atmosfer yaratıyor.

Katatonia

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tarih: 6 Mayıs – 21:30

Biletler için tıklayın.

Gotik ve progresif metalin en karakteristik gruplarından Katatonia, yoğun duygusal katmanlara sahip sahne diliyle İstanbul’a geliyor. Eski parçaların melankolik derinliği ile yeni albümün daha sert tonu aynı sahnede buluşuyor.

Gevende

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 8 Mayıs

Bilet: Biletinial

Türkiye alternatif sahnesinin en özgün projelerinden biri olan Gevende, sahnede sınırları tamamen ortadan kaldıran bir müzik dili kuruyor. Psikedelik folk, caz ve dünya müziğini bir araya getiren grup, klasik konser akışının çok ötesinde, deneyim odaklı bir performans sunuyor.

2000 yılında Eskişehir’de kurulan Gevende, “Ev” ile başlayan yolculuğunu “Sen Balık Değilsin Ki” ve “Kırınardı” gibi albümlerle derinleştirerek kendine özgü bir ses evreni yarattı. Bu evrende dil yok, kalıp yok; sadece duygu ve akış var. Parçalar çoğu zaman sözden bağımsız ilerliyor ve dinleyiciyi tamamen sezgisel bir yolculuğa çıkarıyor.

Grubun en güçlü tarafı ise sahne performansı. Doğaçlama geçişler, katmanlı ritimler ve farklı coğrafyalardan ilham alan melodilerle konser, baştan sona yaşayan bir yapı haline geliyor. Bu yüzden Gevende’yi izlemek, bir konserden çok bir “hal” deneyimi gibi ilerliyor.

Uluslararası festivallerde edindikleri sahne dili, İstanbul performansında da kendini net şekilde hissettiriyor. Her parça, dinleyiciyi başka bir coğrafyaya, başka bir duyguya taşıyor.

Bu konserin özeti tek cümlede:

müzik dinlemiyorsun, bir yolculuğa çıkıyorsun.

Cem Adrian – An Epic Symphony Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: Mayıs 2026 (etkinlik takvimine göre)

Biletler için tıklayın. Türkiye’de senfonik sahne projeleri denildiğinde akla gelen ilk işlerden biri olan An Epic Symphony, bu kez Cem Adrian ile sahnede. Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşen bu performans, klasik konser kalıplarını tamamen kıran bir yapıya sahip. Cem Adrian’ın geniş vokal aralığı ve kendine özgü yorum gücü, senfonik düzenlemelerle birleştiğinde sahnede oldukça dramatik ve yoğun bir atmosfer oluşuyor. Şarkılar yalnızca söylenmiyor; orkestranın katmanlı yapısıyla birlikte yeniden inşa ediliyor. Bu da tanıdık parçaların bambaşka bir duyguya dönüşmesini sağlıyor. Sahne prodüksiyonu ise bu deneyimin en güçlü parçalarından biri. Işık kullanımı, orkestral yerleşim ve koro desteğiyle birlikte konser, klasik bir performanstan çok daha büyük bir anlatıya dönüşüyor. Özellikle açık hava sahnesinde gerçekleştiğinde, bu etki katlanarak artıyor. Bu konser, Cem Adrian’ı farklı bir perspektiften izlemek isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor: daha büyük, daha derin ve çok daha etkileyici. Melek Mosso Yer: Jolly Joker

Tarih: Mayıs 2026 (seanslara göre değişiklik gösterebilir)

Bilet: Passo Son yılların en dikkat çeken kadın vokallerinden Melek Mosso, sahnede kurduğu samimi ama güçlü atmosferle dinleyiciyi doğrudan içine çekiyor. Duygusal şarkılarıyla tanınsa da konserlerinde yalnızca melankoli yok; tempo yükseldikçe sahne enerjisi de tamamen değişiyor. “Yarım Kalan Sigara”, “Sabahçı Kahvesi” ve “Keklik Gibi” gibi parçalar, canlı performansta çok daha güçlü bir etki yaratıyor. Mosso’nun vokal gücü, sahnedeki doğallığıyla birleştiğinde konser, dinlenen bir etkinlikten çok hissedilen bir deneyime dönüşüyor. Jolly Joker gibi daha yakın temas kurulan bir sahnede gerçekleşmesi ise bu konseri daha özel kılıyor. Sanatçı ile dinleyici arasındaki mesafe azalıyor, atmosfer daha sıcak ve daha yoğun hale geliyor. İster ilk kez dinle ister uzun süredir takip et; bu performansın ortak noktası aynı:

sahnede gerçek bir duygu ve güçlü bir enerji.

Candlelight Konser Serisi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi

Tarih: 8 Mayıs – 9 Mayıs – 16 Mayıs

Biletler için tıklayın.

Binlerce mum ışığıyla aydınlanan sahnede klasik müzik ve modern eserler yeniden yorumlanıyor. Mekânın tarihi dokusu ile birleşen bu atmosfer, dinleme deneyimini görsel bir hikayeye dönüştürüyor.

Ludovico Einaudi

Yer: MOİ Sahne

Tarih: 9 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Modern klasik müziğin en etkileyici isimlerinden Einaudi, minimal dokunuşlarla kurduğu güçlü melodik yapı sayesinde dinleyiciyi tamamen içine çeken bir atmosfer yaratıyor.

Aşkın Nur Yengi

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 9 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Senfonik orkestra eşliğinde gerçekleşen bu konser, nostaljik pop repertuvarını daha dramatik ve güçlü bir sahneye taşıyor.

Bôa

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mayıs – 21:30

Bilet: Passo

“Duvet” ile kültleşen grup, yıllar sonra yeniden yükselen popülerliğiyle İstanbul sahnesine geliyor. Alternatif rock severler için kaçırılmayacak bir gecce.

Halil Sezai

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 9 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletinial

Halil Sezai, sahnede kurduğu duygusal yoğunlukla dinleyiciyle doğrudan bağ kuran nadir isimlerden biri. Şarkılarındaki kırılganlık, canlı performanslarında çok daha güçlü bir etkiye dönüşüyor. Bu yüzden onun konserleri sadece dinlenen değil, birebir hissedilen anlara dönüşüyor.

“İsyan”, “Sonbahar” ve “Paramparça” gibi parçalar, sahnede farklı bir derinlik kazanıyor. Sezai’nin kendine özgü vokali ve yorumu, her şarkıyı yeniden yaşanan bir hikayeye dönüştürüyor. Konser boyunca tempo düşük gibi görünse de duygusal yoğunluk sürekli yükseliyor.

Dorock XL gibi daha yakın temas kurulan bir sahnede gerçekleşmesi ise bu deneyimi daha da etkileyici hale getiriyor. Kalabalığın içinde değil, sahnenin bir parçası gibi hissettiren bir atmosfer oluşuyor.

Bu konserin en net tanımı şu:

fazla söz yok, doğrudan kalbe temas var.

Faun

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 9 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Orta Çağ ve pagan folk ezgilerini modern düzenlemelerle birleştiren Faun, ritüelistik atmosferiyle sahnede farklı bir dünya kuruyor.

Tuluyhan Uğurlu

Yer: Meryem Ana Kilisesi

Tarih: 9 Mayıs – 19:00

Bilet: Biletix

Anadolu’nun tarihsel yolculuğunu müzikle anlatan bu özel resital, klasik konser formatının ötesine geçen bir anlatı kuruyor.

Rubato

Yer: Moda Kayıkhane

Tarih: 9 Mayıs – 21:00

Rubato, sahnede kurduğu atmosferle dinleyiciyi ilk notadan itibaren içine çeken gruplardan biri. Klasik Türk müziği, arabesk ve modern yorumlar arasında kurdukları o dengeli geçiş, onları canlı performansta bambaşka bir noktaya taşıyor. Grubun en güçlü tarafı ise yorum gücü. Şarkılar sadece çalınmıyor; her biri yeniden hissediliyor, yeniden anlatılıyor. Bu yüzden Rubato konserlerinde repertuvardan çok o anın duygusu öne çıkıyor. Tanıdık parçalar bile sahnede farklı bir kimliğe bürünüyor. Moda Kayıkhane gibi samimi ve karakterli bir mekânda gerçekleşmesi ise geceyi daha özel kılıyor. Deniz kenarında, daha yakın ve daha içten bir atmosferde müzikle bağ kurmak mümkün oluyor. Bu konserin hissi net:

yüksek ses değil, derin duygu.

Neşet Ruacan & Ece Göksu

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Tarih: 10 Mayıs – 11:00

Bilet: Biletix

Boğaz manzarası eşliğinde brunch ve caz müzik birleşiyor. Gündüz saatlerinde başlayan bu etkinlik, klasik konser akışından farklı olarak sosyal bir deneyim sunuyor.

Peter Doherty

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 10 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletix

İngiliz indie rock sahnesinin en karakteristik isimlerinden Doherty, sahnedeki spontane enerjisiyle her konseri benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

Candan Erçetin – Anneler Günü Konseri

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 10 Mayıs – 16:00

Bilet: Biletinial

Candan Erçetin’in gelenekselleşen Anneler Günü konseri, her yıl olduğu gibi bu yıl da duygusal yoğunluğu yüksek bir buluşmaya dönüşüyor. Güçlü yorumu ve zamansız şarkılarıyla sahnede her zaman kendine özgü bir atmosfer kuran sanatçı, bu özel günde repertuvarını daha da anlamlı bir çerçevede sunuyor.

“Yalan”, “Elbette” ve “Meğer” gibi hafızalara kazınan parçalar, canlı performansta çok daha derin bir etki yaratıyor. Erçetin’in sahnedeki sade ama etkileyici duruşu, kalabalık bir konseri bile kişisel bir deneyime dönüştürebiliyor.

Gündüz saatlerinde gerçekleşmesi ise bu konseri diğerlerinden ayırıyor. Daha dingin, daha duygusal ve daha özel bir akış sunuyor. Anneler Günü’nün ruhuna uygun olarak, sahnede yalnızca müzik değil; anılar ve duygular da paylaşılıyor.

Bu konserin tanımı net:

yüksek tempo değil, kalıcı hisler.

Sirenia

Yer: IF Performance Hall

Tarih: 10 Mayıs – 20:00

Bilet: Biletix

Senfonik ve gotik metalin güçlü temsilcilerinden Sirenia, 25. yıl turnesi kapsamında İstanbul’da.

Didomido

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 10 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Açık havada gerçekleşen bu performans, şehirde yaz sezonunun başladığını hissettiren konserlerden biri.

Edis

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 11 Mayıs – 21:00

Biletler için tıklayın!

Pop sahnesinin en güçlü performanslarından biri… Büyük prodüksiyon, yüksek tempo ve hit şarkılarla dolu bir gece.

Hayko Cepkin – An Epic Symphony

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 12 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Rock müzik ile senfonik orkestranın birleştiği bu proje, sahnede dramatik ve epik bir yapı kuruyor.

Cem Adrian Yer: Sancaktepe Sahnesi

Tarih: 13 Mayıs

Biletler için tıklayın. Cem Adrian, sahnede kalıpları tamamen kıran nadir isimlerden biri. Türler, kurallar ve beklentiler onun müziğinde neredeyse hiç yer bulmuyor. Bu yüzden her konseri, önceden tahmin edilemeyen, anlık duygularla şekillenen bir akışa dönüşüyor. Sanatçının en dikkat çeken özelliği ise vokal gücü. Geniş ses aralığı sayesinde bas tonlardan soprano seviyesine kadar uzanan bir performans sergiliyor. Bu teknik kapasite, sahnede yalnızca bir şarkı söyleme biçimi değil; doğrudan bir duygu aktarım aracına dönüşüyor. Kendi yazdığı ve bestelediği parçalar, konserlerde çok daha yoğun bir his yaratıyor. “Sen Gel Diyorsun”, “Kül” ya da “Ben Seni Çok Sevdim” gibi şarkılar, canlı performansta bambaşka bir katmana ulaşıyor. Dinleyici ile sahne arasındaki mesafe ortadan kalkıyor ve konser, bireysel bir deneyime dönüşüyor. Her performansın farklı bir ruhu var. Bazen çok sakin, bazen beklenmedik şekilde yükselen bir enerjiyle ilerliyor. Bu da Cem Adrian konserlerini tekrar tekrar izlenir kılan en önemli detaylardan biri. Bu konserin hissi net:

tarz yok, sınır yok… sadece duygu var.

John Maus

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 12 Mayıs – 22:00

Biletler için tıklayın.

Synth-pop ve minimal wave estetiğini karanlık bir yorumla sahneye taşıyan Maus, alternatif sahnenin en özgün isimlerinden biri.

Serkan Gençdoğan

Yer: Kadıköy Sahne

Tarih: 13 Mayıs

Bilet: Biletinial

Karadeniz müziğinin yüksek enerjisini sahneye taşıyan Serkan Gençdoğan, bu özel lansman konseriyle dinleyici karşısına çıkıyor. Uzun yıllardır sahnelerde horon komutlarıyla kitleleri yönlendiren ve atmosferi anında yükselten sanatçı, şimdi kendi projesiyle farklı bir noktaya geçiyor.

Bu konserin en dikkat çeken tarafı, geleneksel ile modern arasında kurulan güçlü denge. Karadeniz ezgileri, güncel düzenlemelerle birleşiyor; ortaya hem tanıdık hem de yeni bir sound çıkıyor. Horon ritmi ise gecenin merkezinde yer alıyor. Tempo hiç düşmüyor, sahneyle seyirci arasındaki bağ sürekli canlı kalıyor.

Lisa Ekdahl

Yer: İş Kuleleri Salonu

Tarih: 13 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletix

Caz ve bossa nova arasında kurduğu yalın ama derin bağ ile tanınan Lisa Ekdahl, sahnede samimi bir atmosfer yaratıyor. Minimal orkestrasyon ve güçlü vokal, bu konseri yüksek prodüksiyonlu işlerden ayıran en önemli detay. Dinlerken değil, adeta eşlik ederken buluyorsun kendini.

Son de Küba Yer: Asa Khai Jazz Club

Tarih: 13 Mayıs

Bilet: Biletinial Karayip ritimleri İstanbul’a taşınıyor. Son de Küba, salsa, merengue ve Afro-Küba ezgilerini sahneye taşıdığı bu özel gecede dinleyiciyi doğrudan Havana sokaklarının enerjisine götürüyor. Yüksek tempolu ritimler, canlı perküsyonlar ve akışkan dans hissi, konserin başından sonuna kadar atmosferi diri tutuyor. Grubun sahne dili oldukça dinamik. Müzik sadece çalınmıyor; sahnede yaşayan bir akışa dönüşüyor. Bu yüzden konser ilerledikçe izleyici ile sahne arasındaki mesafe tamamen ortadan kalkıyor. Ritme eşlik etmek neredeyse refleks haline geliyor. Performansın merkezinde ise güçlü bir vokal ve ritim dengesi var. Solist Gabriela Sainz de Rozas, sahneye zarif ama etkili bir karakter katarken; gitarda ve vokalde Yosbanys Barcenasespinosa ve perküsyonda Roger Sanchezpena performansın ritmik omurgasını oluşturuyor. Asa Khai’nin samimi ve karakterli atmosferi ise bu müziği daha da etkileyici hale getiriyor. Mekanla bütünleşen sahne kurgusu sayesinde gece, bir konserden çok gerçek bir Latin deneyimine dönüşüyor. Bu geccenin hissi çok net:

ritmi dinlemiyorsun, yaşıyorsun.

Daft Punk TRB

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 13 Mayıs – 21:30

Biletler için tıklayın.

Elektronik müziğin ikonik mirasını sahneye taşıyan bu tribute performans, görsel şovlarıyla öne çıkıyor. LED maskeler, senkronize ışıklar ve yüksek tempolu setlist ile gece kulübü enerjisi konser formatına taşınıyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası – Beethoven 9

Yer: Lütfi Kırdar ICEC

Tarih: 14 Mayıs – 20:00

Biletler için tıklayın.

Klasik müzik tarihinin en güçlü eserlerinden biri olan Beethoven’ın 9. Senfonisi ile sezon kapanıyor. Büyük koro ve solist kadrosu ile sahnede epik bir yapı kuruluyor. Bu konser, sadece bir dinleti değil; tam anlamıyla bir müzik anı.

Dirty Sound Magnet

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 14 Mayıs – 21:30

Bilet: Biletix

70’lerin rock ruhunu modern psikedelik dokularla buluşturan grup, sahnede yüksek enerjili ve kontrolsüz bir atmosfer yaratıyor. Canlı performanslarıyla ün kazanan ekip, İstanbul’da “gerçek konser” hissini yaşatıyor.

Ebru Yaşar

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 14 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletinial

Ebru Yaşar, güçlü vokali ve geniş repertuvarıyla Harbiye sahnesinde dinleyicisiyle buluşuyor. Arabesk ve pop arasında kurduğu dengeli müzik dili, sahnede hem duygusal hem de yüksek tempolu bir akış yaratıyor. Bu yüzden konser boyunca atmosfer sürekli değişiyor; bir an hüzün, bir an coşku sahneye hakim oluyor.

Mor ve Ötesi

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 15 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Türk rock sahnesinin en güçlü anlatılarından biri… Politik, duygusal ve zamansız şarkılar, büyük sahne prodüksiyonu ile birleşiyor. Her konserleri gibi bu da bir “kolektif hafıza” anı.

Redd

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 15 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Alternatif rock’ın şehirli ve duygusal tarafını temsil eden Redd, sahnede güçlü sözleri ve atmosferik sound’u ile öne çıkıyor.

Amenra

Yer: Paribu Art

Tarih: 15 Mayıs – 21:00

Biletler için tıklayın.

Amenra konserleri bir performans değil, ritüel gibi ilerler. Yoğun, karanlık ve meditatif bir sahne dili kuran grup, izleyiciyi içine çeken bir deneyim yaratıyor.

Manifest

Yer: Ülker Arena

Tarih: 15–18 Mayıs – 21:00

Biletler için tıklayın.

Yeni nesil sahne prodüksiyonları, dans performansları ve pop sound’un birleştiği büyük ölçekli bir konser serisi. Görsel şov tarafı en güçlü etkinliklerden biri.

Ezginin Günlüğü

Yer: Duru Tiyatro

Tarih: 15 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletix

Duygusal anlatımı ve zamansız şarkılarıyla Ezginin Günlüğü, sahnede nostaljik ama canlı bir atmosfer kuruyor.

Gülşen

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 16 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Pop müziğin en güçlü sahne figürlerinden biri… Stil, enerji ve hit şarkılarla dolu yüksek tempolu bir gecce.

Sertab Erener

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 16 Mayıs – 18:00

Biletler için tıklayın.

Geniş repertuvarı ve güçlü vokali ile Sertab Erener, açık havada gün batımına eşlik eden bir konser sunuyor.

Model

Yer: Ataköy Marina Arena

Tarih: 16 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Yıllar sonra yeniden sahnede. Bu konser, sadece müzik değil; bir dönemin geri dönüşü.

Yin Yin

Yer: Babylon

Tarih: 16 Mayıs – 22:00

Bilet: Biletix

Disco, funk ve Asya ezgilerini birleştiren Yin Yin, dans odaklı sahne performansıyla gecceyi kulüp atmosferine çeviriyor.

Kirill Richter

Yer: Grand Pera

Tarih: 16 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Neoklasik müzik sahnesinin yükselen ismi Richter, sinematografik anlatımıyla sahnede güçlü bir atmosfer kuruyor.

Patti Smith

Yer: Bonus Parkorman

Tarih: 17 Mayıs – 18:00

Bilet: Biletix

Rock tarihinin yaşayan efsanelerinden Patti Smith, İstanbul’da. Bu konser, müzikten çok daha fazlası; bir kültür anı.

Mustafa Sandal – An Epic Symphony

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 17 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Pop hitleri, senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanıyor. Tanıdık şarkılar, farklı bir derinlik kazanıyor.

Nazan Öncel

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 17 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biri… Sahne performansında her şarkı bir hikaye gibi ilerliyor.

Seksendört – 20. Yıl Konseri

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 17 Mayıs – 20:00

Bilet: Biletix

20 yıllık kariyerin özeti gibi bir gece. Büyük orkestra ve sürpriz konuklarla sahne genişliyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yer: JJ Arena Ataşehir

Tarih: 17 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletinial

Alternatif sahnenin en kendine özgü hikayelerinden biri olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, sahnede kurduğu samimi ama güçlü atmosferle dinleyicisini içine çekiyor. Şarkılarındaki yalınlık ve duygusal derinlik, canlı performansta çok daha etkili bir hale geliyor.

“Boş Gemiler”, “Sandal” ve “Kazılı Kuyum” gibi parçalar, konser boyunca dinleyiciyi farklı duygular arasında gezdiriyor. Grup, sahnede yalnızca şarkı söylemiyor; her performansta kendi dünyasını yeniden kuruyor. Bu da konseri standart bir akıştan çıkarıp daha kişisel bir deneyime dönüştürüyor.

JJ Arena gibi geniş ama enerjiyi tutan bir mekanda gerçekleşmesi ise atmosferi daha da güçlendiriyor. Kalabalıkla birlikte yükselen o kolektif his, grubun müziğiyle birleştiğinde sahnede oldukça yoğun bir akış oluşuyor.

Bu konserin özeti tek cümlede:

sade, samimi ve doğrudan kalbe dokunan bir gecce.

Dolapdere Big Gang & Fatih Erkoç

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 17 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Popüler şarkılar caz ve funk düzenlemeleriyle yeniden yorumlanıyor. Tanıdık ama bambaşka bir deneyim.

Trio Hebrus – “Fırtınadan Aydınlığa: Yaylıların Yolculuğu” Yer: Grand Pera Tarihi Salon

Tarih: 17 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletinial Beyoğlu’nun en karakterli sahnelerinden biri olan Grand Pera Tarihi Salon, bu kez zarif ve güçlü bir oda müziği geccesine ev sahipliği yapıyor. Trio Hebrus, klasik müziğin köklerinden beslenen ama aynı zamanda modern bir anlatı kuran repertuvarıyla sahnede. Topluluğun ismini aldığı Meriç Nehri (Hebrus), bu konserin ruhunu da belirliyor. Sakin başlayan, derinleşen ve zaman zaman yükselen bir müzikal akış… Yaylı çalgıların katmanlı yapısı üzerinden ilerleyen bu performans, dinleyiciyi baştan sona bir yolculuğa çıkarıyor. Sahnede Ebru Doğaner (keman), Barış Kerem Bahar (viyola) ve Musa Eren İşkodralı (viyolonsel) yer alıyor. Üçlü arasındaki uyum, eserlere yalnızca teknik değil, aynı zamanda duygusal bir derinlik kazandırıyor. Program boyunca Batı klasik müziğinin lirik anlatımı ile doğunun daha içsel ve sezgisel yaklaşımı bir araya geliyor. Bu birleşim, konseri sadece bir performans değil, katmanlı bir dinleme deneyimine dönüştürüyor. Grand Pera’nın tarihi atmosferi ise bu deneyimi tamamlayan en güçlü unsurlardan biri. Mekânın akustiği ve görsel dokusu, müziğin etkisini daha da artırıyor. Bu geccenin hissi net: sakin başlar, derinleşir ve iz bırakarak biter.

Lalalar

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 18 Mayıs – 21:30

Bilet: Biletinial

Lalalar, sahnede kurduğu karanlık ve dans odaklı atmosferle İstanbul alternatif sahnesinin en karakterli projelerinden biri. 70’lerin arabesk ruhunu elektronik beat’lerle birleştiren grup, klasik kalıpların tamamen dışında bir sound yaratıyor.

Ali Güçlü Şimşek ve Barlas Tan Özemek’ten oluşan ekip, sinematik baslar, kirli gitarlar ve nostaljik Anadolu ezgilerini modern prodüksiyonla harmanlıyor. Bu birleşim, sahnede hem tanıdık hem de futuristik bir his yaratıyor. Parçalar ilerledikçe konser, dinlenen bir performanstan çıkıp doğrudan dansa evrilen bir akışa dönüşüyor.

“Hata Benim Göbek Adım”, “Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder” ve “Ninja Partisi” gibi parçalar, canlı performansta çok daha sert ve daha enerjik bir form kazanıyor. Özellikle Blind İstanbul gibi sahne ile izleyici arasındaki mesafenin minimal olduğu bir mekânda bu etki katlanıyor.

Grubun “Bi Cinnete Bakar” ile başlayan ve “En Kötü İyi Olur” ile devam eden müzikal yolculuğu, sahnede daha karanlık, daha yoğun ve daha ritmik bir yapıya dönüşüyor.

Sergey Sadovoy – Lumera: Mum Işığında Müzik

Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 20 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletix

Klasik müzik, bu kez farklı bir sahne diliyle karşımıza çıkıyor. Mum ışığıyla kurgulanan atmosferde Sergey Sadovoy, akordeonun sınırlarını genişleten yorumuyla barok repertuvara çağdaş bir yaklaşım getiriyor. Mekânın tarihi dokusu ile birleşen bu performans, klasik konser formatının çok ötesine geçiyor.

Batu Akdeniz Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 20 Mayıs – 21:30

Biletler için tıklayın! Yeni nesil Türkçe rock sahnesinin en üretken ve en yüksek enerjili isimlerinden Batu Akdeniz, Dorock XL sahnesinde dinleyicisiyle buluşuyor. Çocukluğundan itibaren rock müzikle iç içe büyüyen sanatçı, sahnede bu birikimi doğrudan hissettiren güçlü bir performans sergiliyor. Heavy Sky ile yakaladığı uluslararası başarının ardından solo kariyerinde “Eksik”, “Yanlış Biriyle Doğru Hikaye”, “Artık Bi’ Manyağın Var” ve “Bi’ Kız Var” gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Akdeniz, konserlerinde bu hitleri daha sert ve daha dinamik bir yorumla sahneye taşıyor. 100 milyonu aşan dinlenme sayıları, sahnede karşılığını yüksek tempolu bir atmosfer olarak buluyor. Sanatçının kariyerinde dikkat çeken bir diğer detay ise uluslararası bağlantıları. Muscle Shoals’daki efsanevi Fame Stüdyoları’nda gerçekleştirdiği kayıtlar ve Simon Kirke gibi önemli isimlerle çalışması, müziğine farklı bir derinlik kazandırıyor. Bu konserin en özel anlarından biri ise yeni şarkısı “Ankara’nın Sokaklarında”nın ilk kez canlı olarak dinleyiciyle buluşacak olması. Bu da geceye ekstra bir heyecan katıyor. Dorock XL’in yakın ve enerjiyi yükselten atmosferiyle birleştiğinde ortaya çıkan tablo çok net: yüksek tempo, güçlü gitarlar ve sahnede gerçek rock enerjisi.

Düş Sokağı Sakinleri

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 21 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

25 yıl sonra yeniden aynı sahnede… Bu konser, sadece bir geri dönüş değil; bir dönemin duygusuna yapılan güçlü bir çağrı. “Sevdan Bir Ateş” gibi şarkılar, Harbiye’nin atmosferinde çok daha etkili bir hale geliyor.

Domna Samiou’nun İzinde

Yer: İstos Sahne

Tarih: 21 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletinial

Anadolu ve Ege’nin ortak müzik hafızasına dokunan bu özel konser, yalnızca bir performans değil; aynı zamanda kültürel bir anlatı sunuyor. Domna Samiou’nun izinden ilerleyen bu proje, onun derlediği şarkıları ve müziğe yaklaşımını sahnede yeniden hayat buluyor.

1928’de Atina’da doğan ve Anadolu’dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Domna Samiou, hayatını bu coğrafyanın müzikal mirasını kayıt altına almaya adamış önemli bir isim. Bu konser de tam olarak bu mirası sahneye taşıyor. Rumca Anadolu ve Ege halk şarkıları, hikayeleriyle birlikte canlı olarak yorumlanıyor.

Sahnede Serap Çiğdem Şahin (vokal & bendir), Murat Küçükarslan (ud) ve Alihan Erdoğan (klasik gitar) yer alıyor. Üçlünün kurduğu akustik yapı, şarkıların doğallığını ve köklerine bağlılığını koruyarak sahneye taşıyor.

İstos Sahne’nin samimi ve sade atmosferi ise bu anlatıyı daha da güçlendiriyor. Büyük prodüksiyonlardan uzak, daha içsel ve daha derin bir dinleme deneyimi sunuluyor. Müzik burada sadece bir performans değil; geçmişle kurulan bir bağ haline geliyor.

Yalın – “Bir Büyülü Gecce”

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 22–23 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Yalın, sahne kurgusunu tamamen yenileyerek bu konser serisini daha teatral ve daha duygusal bir çizgiye taşıyor. Hit şarkılar, güçlü ışık tasarımı ve akışkan bir setlist ile birleşiyor.

Büyük Ev Ablukada

Yer: JJ Arena

Tarih: 22 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Alternatif sahnenin en özgün projelerinden biri… Deneysel sound, sürprizli geçişler ve sahne üzerindeki özgür yapı bu konseri farklı bir yere taşıyor.

Kiann

Yer: Minoa Pera

Tarih: 22 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletinial

Neoklasik müziğin çağdaş ve sinematografik dilini sahneye taşıyan Kiann, Minoa Pera’nın zarif atmosferinde dinleyiciyle buluşuyor. İtalyan-İran kökenli besteci ve piyanist, minimalizm ile duygusal derinlik arasında kurduğu dengeyle öne çıkıyor.

Viyana merkezli üretimlerini dünya sahnelerine taşıyan Kiann; Milan Music Week, Cairo Opera House ve Theatre of Digital Art Dubai gibi önemli platformlarda sergilediği performanslarla uluslararası alanda dikkat çekti. Türkiye’de de daha önce birçok kez sahne alan sanatçı, İstanbul dinleyicisiyle yeniden buluşuyor.

Bu konserde öne çıkan detay, müziğin yalın ama etkileyici yapısı. Tek bir piyano üzerinden kurulan anlatı, dinleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Her eser, kendi içinde gelişen bir hikaye gibi ilerliyor; sakin başlayan melodiler zamanla yoğunlaşıyor ve derinleşiyor.

Minoa Pera’nın butik ve estetik mekân kurgusu, bu deneyimi daha da özel hale getiriyor. Kalabalıktan uzak, daha yakın ve daha konsantre bir dinleme alanı sunuluyor. Bu da konseri klasik bir performanstan çok kişisel bir deneyime dönüştürüyor.

Yeni Türkü

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 22 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletix

Zamansız şarkılar, kolektif bir hafıza yaratıyor. Bu konser, eşlik ederek dinlenen nadir etkinliklerden biri.

Simge Sağın

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 22 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Pop sahnesinin son yıllardaki en güçlü hit üreticilerinden biri olan Simge, sahnede yüksek tempo ve güçlü bir enerji sunuyor.

Çelik

Yer: Mask Beach

Tarih: 22 Mayıs – 22:30

Biletler için tıklayın.

90’ların ruhu açık havaya taşınıyor. Deniz kenarında gerçekleşen bu konser, nostalji ve yaz enerjisini bir araya getiriyor.

Alessandro Ristori

Yer: Mondaine de Pariso

Tarih: 23 Mayıs – 19:30

İtalyan müziğini rock’n’roll ve pop dokularla birleştiren Ristori, sahnede eğlenceli ve yüksek tempolu bir performans sunuyor. Gece ilerledikçe DJ setleriyle tempo yükselmeye devam ediyor.

Anadolu Ateşi

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 24 Mayıs – 20:30

Bilet: Biletix

Anadolu’nun kültürel mirasını modern sahne diliyle anlatan bu gösteri, müzik ve dansın güçlü birleşimini sunuyor.

Hande Yener – “Hande Bizi Sezen’e Götür”

Yer: Harbiye Açıkhava

Tarih: 25 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Sezen Aksu şarkıları, senfonik düzenlemelerle yeniden hayat buluyor. Hande Yener’in sahne enerjisiyle birleşen bu repertuvar, duygusal yoğunluğu yüksek bir konser deneyimi sunuyor.

Gökhan Türkmen

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 28 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Akustik dokunuşlar ve güçlü sözler… Türkmen’in konserleri her zaman daha kişisel ve daha yakın bir atmosfer kuruyor.

Soner Sarıkabadayı

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 28 Mayıs – 21:30

Bilet: Biletix

Hit şarkılar ve yüksek tempo… Sahne enerjisiyle dikkat çeken bir gecce.

Eda Baba

Yer: Muaf Kadıköy

Tarih: 29 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletinial

Eda Baba, sahnede kurduğu sade ama derin atmosferle dinleyiciyi içine çeken isimlerden biri. Alternatif ve akustik tınıları güçlü bir anlatımla birleştiren sanatçı, her performansında daha içe dönük ve daha samimi bir müzik dili kuruyor.

Kendi şarkılarının yanı sıra yorumladığı eserlerle de dikkat çeken Eda Baba, sahnede repertuvarı bir hikaye gibi akıtıyor. Parçalar arasında keskin geçişler yerine akışkan bir duygu çizgisi var. Bu da konseri baştan sona hissedilen bir yolculuğa dönüştürüyor.

Murat Dalkılıç

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 29 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletix

Pop sahnesinin enerjik isimlerinden biri olan Dalkılıç, geniş repertuvarıyla sahnede tempoyu sürekli yüksek tutuyor.

Ceren Sagu – Bayram Özel

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 30 Mayıs – 21:00

Bilet: Biletinial

Alternatif pop sahnesinin sade ama etkileyici isimlerinden Ceren Sagu, Bayram Özel konseriyle dinleyicisiyle buluşuyor. Güçlü duygulara yaslanan şarkıları ve minimal vokal tarzı, sahnede oldukça içsel bir atmosfer yaratıyor.

“Unutamazsın”, “Bırakın Arasın” ve “Yorgun” gibi parçalar, canlı performansta daha da derinleşiyor. Sagu’nun yorumu abartıdan uzak ama doğrudan kalbe temas eden bir çizgide ilerliyor. Bu da konseri gürültülü bir deneyimden çok, sakin ama yoğun bir his alanına dönüştürüyor.

Kanye West

Yer: Atatürk Olimpiyat Stadı

Tarih: 30 Mayıs – 21:00

Biletler için tıklayın.

Ayın en büyük konserlerinden biri… Hatta yılın.

Kanye West (Ye), Türkiye’de ilk kez sahne alıyor.

Hip-hop ve pop müziğin yönünü değiştiren prodüksiyon anlayışı, dev sahne tasarımı ve global hitleriyle bu konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil; tam anlamıyla bir “event”. On binlerce kişilik bir atmosferde gerçekleşecek bu performans, Mayıs ayının zirve noktası.

***

Mayıs 2026’da İstanbul, sadece bir şehir değil; adeta dev bir sahne.

Her gün başka bir tarz, başka bir hikaye ve başka bir kalabalık…

İster açık havada binlerce kişiyle aynı şarkıyı söyle, ister küçük bir sahnede keşif yap.

Bu ayın tek bir kuralı var: ritme ayak uydurmak.