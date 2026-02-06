Monreve Alaçatı: Çikolata Atölyesinden Akşam Yemeğine Uzanan Sevgililer Günü

Sevgililer Günü’nü kalabalık planların dışına taşımak isteyenler için Monreve Alaçatı ve Montiano Alaçatı, romantizmi yavaşlatan ve ana odak noktasına anları yerleştiren özel bir deneyim sunuyor. Alaçatı’nın dingin dokusu, taş mimarisi ve kış akşamlarına eşlik eden sakin atmosferi, bu özel günü daha derin ve anlamlı bir buluşmaya dönüştürüyor. Böylece Sevgililer Günü, yalnızca bir kutlama değil; paylaşılan zamanın değer kazandığı bir deneyim haline geliyor.

Şömine Başında Yavaşlayan Anlar

Monreve Alaçatı’da Sevgililer Günü, şömine başında başlayan sıcak bir atmosferle şekilleniyor. Taş duvarların arasında yankılanan hafif müzik, kadehlerde dolaşan sıcak şarapla birleşiyor. Bu ortam, Sevgililer Günü kavramını yüksek tempodan uzaklaştırıyor. Bunun yerine sohbetin, sessizliğin ve birlikte geçirilen anların ön plana çıktığı bir akşam yaratıyor. Özellikle kış mevsiminin Alaçatı’ya kattığı sakinlik, bu deneyimi daha da özel kılıyor. Böylece romantik akşam, zamana yayılan bir ritimle ilerliyor.

Montiano Alaçatı’da Fix Menüyle Zarif Bir Akşam Yemeği

Günün ilerleyen saatlerinde yol Montiano Alaçatı’ya uzanıyor. Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan fix menü, akşamın temposuna uyum sağlayan dengeli bir lezzet kurgusu sunuyor.

Menü, mevsimsel ürünlerle şekilleniyor ve her tabak sade ama karakterli tatlar vadediyor. Bu yaklaşım, romantik akşam yemeği arayan çiftler için abartıdan uzak bir şıklık yaratıyor. Ayrıca Montiano’nun zarif ambiyansı, sofrada geçirilen zamanı daha uzun ve keyifli hale getiriyor.

Gün Ortasında Çikolata Atölyesiyle Tatlı Bir Başlangıç

Sevgililer Günü’nü tam anlamıyla deneyime dönüştürmek isteyenler için Montiano Alaçatı’da günün erken saatlerinde düzenlenen çikolata atölyesi dikkat çekiyor. Bu özel etkinlik, çiftlere birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşatıyor. Çikolatanın dokusu, kokusu ve lezzeti üzerinden ilerleyen atölye, günün geri kalanına tatlı bir başlangıç sunuyor. Böylece Sevgililer Günü, yalnızca akşam saatlerine sıkışmıyor; gün boyu devam eden bir hikayeye dönüşüyor.

Alaçatı’da Romantizmin Sade Yorumu

Monreve ve Montiano Alaçatı iş birliğiyle şekillenen bu özel program, Alaçatı Sevgililer Günü deneyimini sade ama güçlü bir çizgide konumlandırıyor. Şömine başında başlayan akşam, özenle hazırlanan bir menü ve özel etkinliklerle tamamlanıyor. Bu bütünlük, Sevgililer Günü’nü hatırlanacak anlara dönüştürüyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 444 9 777