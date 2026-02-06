Kenan Doğulu’dan Akra Caz Festivali’ne İddialı Açılış

Türkiye müzik sahnesinin en üretken isimlerinden Kenan Doğulu, pop caz projesi İhtimaller ile Akra Caz Festivali’nin açılışını gerçekleştiriyor. 5 Haziran akşamı sahne alacak olan bu özel proje, cazın doğaçlamaya açık ruhunu pop müzikle buluşturuyor. Festivalin ilk geccesi, güçlü bir müzikal birliktelik ve yüksek sahne enerjisiyle başlıyor. Böylece Akra Caz Festivali, daha ilk andan itibaren iddialı bir duruş ortaya koyuyor.

İhtimaller Projesiyle Caz ve Pop Aynı Sahnede

İhtimaller, Kenan Doğulu’nun caz müziğe olan uzun soluklu ilgisini sahneye taşıyan özel bir çalışma olarak öne çıkıyor. Proje, pop melodilerinin caz armonileriyle yeniden yorumlandığı özgün bir repertuvar sunuyor. Bu yaklaşım, dinleyiciyi alışılmış konser deneyiminin dışına çıkarıyor. Aynı zamanda müzikal sürprizlere açık bir akış yaratıyor. Bu nedenle pop caz projesi olarak konumlanan İhtimaller, festival açılışı için güçlü bir seçim oluşturuyor.

Usta Caz Müzisyenlerinden Oluşan Güçlü Kadro

İhtimaller sahnesi, Türkiye caz sahnesinin saygın isimlerini bir araya getiriyor. Kenan Doğulu vokal ve gitar performansıyla projeye liderlik ediyor. Piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu yer alıyor. Davulda ise Mehmet İkiz ve Ferit Odman dönüşümlü olarak sahne alıyor. Üflemeli kadrosunda Şenova Ülker trompetiyle, Engin Recepoğulları saksafonuyla ve Bulut Gülen trombonuyla projeye karakter kazandırıyor. Bu güçlü ekip, sahnede yüksek bir etkileşim ve doğaçlama alanı yaratıyor.

Akra Caz Festivali’nde Çok Katmanlı Bir Program

5–20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Akra Caz Festivali, yalnızca açılış konseriyle değil, tüm programıyla dikkat çekiyor. Festival, farklı caz disiplinlerini bir araya getiren yapısıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Böylece hem caz tutkunlarını hem de yeni keşiflere açık müzikseverleri buluşturuyor. Festival programı boyunca sahnede yer alacak projeler, Akdeniz atmosferiyle birleşerek benzersiz bir deneyim sunuyor.

Biletler 15 Nisan’da Satışta!

Festival biletleri, 15 Nisan itibariyle yurt içi ve yurt dışındaki Biletix gişelerinde ve çevrim içi satış kanallarında satışa sunuluyor. Bu nedenle, Akra Caz Festivali’nin açılış gecesinde yer almak isteyen müzikseverlerin erken rezervasyon yapması önem taşıyor. Özellikle Kenan Doğulu’nun İhtimaller projesi, festivalin en çok ilgi gören performansları arasında yer alıyor.