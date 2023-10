Türkiye’de ve dünyada lezzeti, ambiyansı, konforu ve stili buluşturan gastronomi otelleri

Gecce Gusto Travel ekibinin hazırladığı, tadı damakta kalan yemekleriyle unutulmaz deneyimler sunan gurme otelleri keşfe çıkmaya ne dersiniz? Şile’den Kapadokya’ya, Çanakkale’den Eskişehir’e, Urla’dan Şirince’ye, Kırklareli’nden Eceabat’a, Mardin’den Gaziantep’e Türkiye’nin lezzet ve stili buluşturan gurme otellerini sizler için hazırladık.

Dünyadan ise bir çok en iyi ve konforlu hem konaklama hem gastro deneyim yaşayacağınız otelleri sıraladık! Gastro deneyim yaşamak istediğiniz yurt içi ve turt dışı rotanızı yazımıza göz atmadan oluşturmayın deriz....

Türkiye’de Lezzet ve Stili Buluşturan Gastronomi Otelleri

Akra Hotels, Antalya

Antalya'nın en prestijli şehir oteli olan Akra; hayatın her anına yaptığı sofistike ve özenli dokunuşlarla dikkat çekenler arasında! Farklı deneyim ve duyguların hayatı zenginleştirip ona anlam kattığına inananlar için harika bir kaçış. O nedenle hep yeni deneyimler yaratmak için sınırlarını zorlayan bir otel. Samimi ve tutkulu Akdeniz kültürünün birleştirici gücünün hayat bulduğu Akra Hotels, gastronomik açıdan da unutulmaz anlar sunanların başında geliyor. Şu günlerde 21 Ekim'de gastronomi dünyasını buluşturan harika bir etkinlik olan Uluslararası Meze Festivali'ne hazırlanan Akra, Akdeniz'in büyüleyici manzarası eşliğinde katılımcılara lezzet şöleni yaşatırken aynı zamanda farklı tatların damaklarda bir ahenk yarattığı gastronomi deneyimi de sunmaya hazırlanıyor.

Otelin en üst katında bulunan ve yıldızlar arasında eşsiz bir gastro deneyim sunan restoranı Asmani'de ise her yemeğin uzun ve etkileyici bir hikayesi var!

Otel misafirleri haricinde konuklarını da ağırlayan Asmani, Dünya Mutfağı'nın özenli lezzetlerini sunuyor. Akra’nın terasında konumlanan Asmani Restoran, şık detaylarla tasarlanan etkileyici atmosferi ile özel anların keyifli buluşma noktası… Yıldızların arasında parlayan bir lezzet durağı olan Asmani, büyüleyici Akdeniz manzarası ve yaratıcı mutfağı ile Antalya’nın en önemli lezzet durakları arasında yer alıyor. Adını gökyüzünden alan restoran, casual-fine dining konsepti ve kaliteli içeceklerden oluşan zengin barı ile kendini özel hissetmek isteyenler için eşsiz bir ortam vadediyor.

Asmani Restaurant Rezervasyon için 0242 316 20 21

Urban Social konseptiyle her şeyin yeniden taçlandığı Akra Hotels'in şık ve lezzet dolu bistrosu Pablito ise kahvaltıdan öğle yemeklerine, tatlı kaçamaklarından akşamların ziyafet sofralarına kadar gastronominin tavan yaptığı bir deneyim yaşatıyor.

Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra muhteşem doğasıyla da Antalya’nın vazgeçilmezi Akra’da hizmet veren Pablito, evinizin konforunu aratmayacak samimi ve modern dekorasyonuyla keyfin ve kalitenin adresi. Muhteşem tat ve insanların yeni buluşma noktası haline gelen Pablito’nun damağınızda bırakacağı bu büyüleyici lezzet şölenine doğru yola çıkarken, size düşen tek şey ise bir an için gözlerinizi kapatıp, ilk tadımda nereye gittiğinizi tahmin etmek olacak.

Pablito Bistro Rezervasyon için 0242 316 20 40

6 Rooms by Azumare, Side

Gastronominin tutkuyla, tutkunun kültürel miraslarla kucaklaştığı; sofistike dokunuşlarıyla kendinizden geçiren bir konaklama deneyimi. Hem de tüm detaylarıyla! Sadece 6 odası ve sonsuz bir huzuru var 6 Rooms by Azumare'nin!

Kentin içinde hızla akan zamanın dışında kaldığınız, muhteşem manzarasıyla huzuru altın tepside sunan, konforunuz için her detayın özenle düşünüldüğü bir otel burası. Dekorasyon detaylarında da minimal dokunuşlarla şıklığı yakalayan, tamamen kendinizle kalıp huzuru bulabileceğiniz bir konaklama deneyimine hazır olun!

Side'nin kıyısında, Akdeniz'in tüm güzelliğine sahiğ eşsiz bir konumda yer alan 6 Rooms by Azumare; her ayrıntısı özenle seçilmiş ferah yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Side'nin antik kentinin gizemli kapılarının da sizler için açıldığı 6 Rooms by Azumare; detaylarında kaybolacağınız bir deneyim sunuyor. Side’nin en yeni oteli 6 Rooms by Azumare içerisinde yer alan Fika People'da kesinlikle denenmeli!

Sonsuz bir huzurun kucağında; her detayıyla zamanı yavaşlatmanızı ve kendinizi bulmanızı sağlayan bir mekan Fika. Taze demlenmiş mis gibi kahveleri, yazın sıcak günlerinden içinizi serinleten seçenekleri, damaklara iz bırakan tatlı çeşitleri, kruvasanları, pastaları, kurabiyeleri, kekleriyle Side deneyiminize lezzet katanlardan. ​​​​​​​

6 Rooms bu Azumare Rezervasyon için 0533 614 80 60

Barut Hemera, Side

Side Antik Kenti'nin büyüsünün, unutulmaz eğlencenin ve enfes gastronominin bir araya gelerek mükemmel bir aile tatili deneyimi yarattığı Barut Hemera...

Doğa ile iç içe bir ortamda yer alan otel, her yaştan konuk için rahatlama, keşif ve hoşgörünün ahengini sunuyor. Kendinizi Barut Hemera'yı çevreleyen doğal güzelliğe bırakın. Kumsal boyunca keyifli yürüyüşler yapabilir, sıcak Akdeniz güneşinin tadını çıkarabilir veya doğal çevremizde gelişen büyüleyici flora ve faunayı keşfedebilirsiniz. Side'nin gizemli güzellikleri arasında bulunan Barut Hemera'nın eşsiz restoran ve barlarında sınırsız bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan yaratıcı lezzetler, şık sunumlarla bambaşka bir keyif ortamı sunuyor.

Türk, İtalyan, Deniz mahsülleri ve dünya mutfaklarından zengin menüler sunan 4 a’la carte restoran, enfes atıştırmalıklar sunan bir pastane ve lobiden plaja kadar devam eden sınırsız içecek deneyimi yaşatan 5 farklı bar, Hemera'da gün boyunca devam eden unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatıyor.

Hemera Restaurant: Türk ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetlerle sınırsız bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Açık büfede sunulan sınırsız lezzetlerin yanında, çim alanda barbeküde hazırlanan ızgara ürünler sizi bekliyor. Günün her saatini lezzetle değerlendirebileceğiniz Hemera Restoran’da büyüleyici lezzetlerle kendinizi şımartın.​​​​​​​

Akdeniz A’la Carte Restoran: Sınırları aşmayı seven misafirlerimiz için yeni ve farklı tatlar sunan Akdeniz Restoran, birbirinden iddialı lezzetlerle masanızı renklendiriyor. Huzurlu atmosferi ve şık detaylarla hazırlanan dekorasyonuyla sıcacık bir ortam sunan restoranda, unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Fransız, İtalyan ve Türk mutfaklarından gurme lezzetlerin tadını çıkarırken, geniş şarap kavından seçebileceğiniz özel şaraplarla bambaşka bir ziyafete ortak olun.

Sandal A’la Carte Restoran: Şık ve yalın dekorasyonuyla, gökyüzündeki yıldızlara karşı büyüleyici bir deneyim sunan Sandal Restoran, en taze ve en lezzetli deniz ürünlerinden oluşan zengin menüsü ile sınırsız bir lezzet şöleni yaşatıyor. Üstü tamamen açılan bir tavana sahip olan restoranda, sıra dışı lezzetlerin ve eşsiz manzaranın tadını çıkarın.

Olive A’la Carte Restoran: Hemera’nın sınırsız konfor sunan swim up odalarının yakınında konumlanan Olive Restoran, konumu ve samimi ambiyansı ile şık bir lezzet deneyimi sunuyor.

Çok sevilen İtalyan lezzetlerini, orijinal sunumlarına sadık kalarak servis eden Olive Restoran’da beklentilerin ötesinde bir ziyafet yaşayın. Zarif İtalyan dokunuşlarını hissedeceğiniz zengin menüsü ile hep hatırlamak isteyeceğiniz tatlı anılar yaşatacak.

Sofra A’la Carte Restoran: Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini sunan Sofra Restoran, usta şeflerin yaratıcı sunumları ile sizi gurme bir yolculuğa çıkarıyor.

Benzersiz Türk lezzetlerini bulabileceğiniz restoranda, yemekten sonra onlarca çeşit arasından tatlı bir kaçamak yapabilirsiniz. ​​​​​​​

HSVHN Hotel, Gaziantep

Gaziantep'e yeni bir soluk getiren Hsvhn Hotel , Lala Mustafa Paşa Han olarak bilinen tarihi bir handan 10 odalı butik bir otele dönüştürülmüş. Tarihi yapısını koruyarak modern çizgilerle güzel bir denge yakalayan otelin dekoru ve ambiyansıyla bile etkileyici olan restoranı Develik elbette yöresel lezzetlere odaklanıyor.



Mardius Tarihi Konak, Mardin

Mardin'in eski isimlerinden biri olan Mardius, şehirdeki tarihi konağa yeni bir ruh vermiş. Mardius Hotel Konak, 700 yıllık şehrin en eski yapılarından birinde yer alıyor. Mardin’in büyüsü otelin zarif tasarımıyla birleştiğinde ortaya masal tadında bir hikâye çıkmış. Otelin restoranı Kam’or ise her kültürün izini taşıyan Mardin mutfağını doğal ve yöreye özgü malzemelerle yeniden yorumluyor, damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor.

Argos In Cappadocia, Kapadokya

Saygın seyahat kurum ve kuruluşları tarafından romantik oteller listesinde yer alan Argos in Cappadocia bölgenin tarihi, kültürel ve coğrafik değerleriyle büyülü bir atmosfer yaratıyor. “Yamaçlardaki teraslar” anlamına gelen SEKİ Restaurant Condé Nast, Wine Spectator gibi global dergi ve kuruluşlar tarafından övgüyle söz ediliyor.

Museum Hotel, Kapadokya

Türkiye'nin ilk ve tek Relais & Chateaux oteli Museum Hotel mimarisi, dekorasyonu, atmosferi ve servisiyle büyülüyor. 2017 “World Luxury Hotel Awards’da ‘‘Türkiye’nin En İyi Lüks Gurme Oteli’’ ödülüne layık görülen Museum Hotel masallardaki gibi bir deneyim yaşatıyor. Türkiye’de yeni nesil şefler arasında başarısını kanıtlayan Saygın Sesli’nin tasarladığı menüler sizi bir gurme yolculuğuna çıkarıyor. Türk mutfağına özgü tatlar, Anadolu’nun unutulmak üzere olan lezzetleri ve Kapadokya yöresi tarifleriyle Lil’a Restaurant bir sanat eseri gibi.



Dionysos Village, Kumlubük

Bozburun Yarımadası’nın gözalıcı güzellikteki heybetli kanyonunun tam üstünde yer alan Dionysos, her açıdan benzersiz bir deniz ve doğa manzarasına sahip Kumlubük Koyu’nda karşılıyor konuklarını. Modern ve geleneksel Türk mutfağının en güzel örnekleriyle hazırlanan Dionysos menüsü, kendi çiftliğinde doğal olarak yetiştirilen ürünlerle, ödüllü şef Didem Şenol tarafından eğitilmiş şeflerin mutfağından masalarınıza sunuluyor. Dionysos her biri deniz manzaralı 43 üniteden oluşuyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan otel, şehir stresinden uzaklaşma arzusunda olan misafirlerin de tercihi. Tesis; muhteşem manzarası, açık havuzu ve çeşitli olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Golden Key Bördübet, Hisarönü

Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’yle buluştuğu bir noktada yer alan Bördübet Koyu, “cenneti tasvir et” dediklerinde hayallerinizdeki yer! Eşi benzeri bulunmayan bir doğa ve kuş cennetinin içinde yer alan Golden Key Bördübet, her biri farklı özelliklere sahip 43 odası, huzur dolu ortamı, leziz ve sağlık dolu yemekleriyle konuklarını ağırlıyor. Kendi bahçelerinde yetişen doğanın lezzetleri, akşam yemeklerinde şeflerinin maharetli elleriyle buluşup bir şölene dönüşüyor. Tesis; deluxe orman ve nehir manzaralı otel odaları haricinde küçük evlerde konaklama imkanı da sunuyor. 35 m2’lik odalar, 50 m2’lik 1 veya 2 yatak odalı daireler, 85 m2’lik villalar ile çiftler, arkadaş grupları ve aileler için bir dinlenme ve yenilenme noktası.



Vinifera Vineyards Hotel, Selçuk

Toskana'yı aratmayan Selçuk’un Gökçealan Köyü’nde bir şaraphane ve bu şaraphaneye eşlik eden Vinifera Vineyards Hotel doktor bir çiftin şarap ve bağ tutkusunun bizlere bir hediyesi. Doğanın ortasında şarapla, güzel yemekle ve hoş sohbetle günlerini geçirmek isteyenlere bir cennet vaat ediyor. Bağların kalbinde yer alan taş evin odaları olabildiğince sade olup, rahatınızı ve mutluluğunuzu sağlayacak şekilde dekore edilmiş. Vinifera Vineyard Hotel’de kuş sesleri ve bağ manzaraları hep sizinle olacak.



Güllü Konakları, Şirince

İzmir'in küçük ve sevimli kasabalarından Şirince’de yeşillikler ile çevrili bir bahçeye ve konforlu odalara sahip olan Güllü Konakları, 100 yılı aşkın bir geçmişi olan tarihi konağında sizler için hayata güzel bir pencere açıyor. Mis kokulu güllerle donatılan konak, doğası ve mimarisi kadar dillere destan mutfağıyla da bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Şirince’nin tüm sükunetini, tadını ve zevkini yaşayabileceğiniz birbirinden zevkli ve konforlu 12 odası ile hizmet veren Güllü Konakları; doğal toprağında ekili sebze ve meyveleri, zeytin ağaçları, çiftliğinde yetişen keçi ve inekleri ile bir masal diyarı gibi…



OD Urla

Michelin yıldızlı restoranlarda şeflik yapmış Osman Sezener, OD Urla’yı açarken bulunduğu coğrafyaya olan bağlılığından güç almış. Zeytin ağaçlarının ortasındaki modern restoranında yerel üreticilerden temin ettiği ürünlerle farklı reçeteler denerken aslında sürekli kendine de meydan okuyor. Her ay değişen menüleri mevsiminde tarlada, denizde ne varsa ona göre şekilleniyor. Açık mutfağında hazırlanan yemekleri misafirleri ile paylaşmaktan büyük keyif alıyor. OD Urla’da yemek yedikten sonra bu atmosferi bırakmak istemiyorsanız OD Guesthouse’un ev sıcaklığındaki odaları sizi bekliyor.



Teruar Urla, Urla

Birinci sınıf hizmet anlayışı ile Urla’nın üzüm bağları ve zeytin ağaçları arasında kendi dünyasını yaratan Teruar Urla; gurme lezzetleri ile unutulmaz bir tatil deneyimi için sizleri bekliyor. Şef Osman Serdaroğlu ve eşi Ezgi Hanım’ın projesi olan Teruar Urla’da gastronomi ve doğala olan aşk, gerçek bir inziva köşesine dönüştürülmüş. Urla ve Türkiye’nin özel üreticilerinden gelen ürünlere tadını veren toprağın, suyun ve güneşin tadını tariflerinde birleştiren şefinin önderliğinde Teruar, lokal ve sade lezzetleri açığa çıkarıyor. Urla’nın bağlarına ve tepelerine bakan çiftlik evleri ve odaları, minimal çizgilerin hakim olduğu stiliyle Teruar Urla hayattan mola almak istediğinizde sığınabileceğiniz bir gastronomi oteli!



Tasigo Hotel, Eskişehir

Eskişehir'in modern ve lüks detaylarla donatılmış oteli Tasigo odaları, SPA’sı, sahip olduğu şehir manzaraları ve servis kalitesiyle iddiası olan otellerden. Turquoise ve People adında iki farklı restoranı bulunan otel, Eskişehir gastronomisinde fark yaratan, misafirlerinde iz bırakan lezzetler sunuyor.



Omm INN, Eskişehir

Odunpazarı Modern Müze ile birlikte açılan OMM INN sizi minimalist ve sanat odaklı tasarımıyla karşılıyor. Eskişehir’in yükselişte olan semtinde rafine bir zevkin yansıması olan OMM INN Restoran’da otelin felsefesinden geri kalmıyor. Artizan dokunuşlarla hazırlanan yemekler, yeni nesil meyhane konseptiyle modern ve şehirli olmaya devam ederken köklerinden de vazgeçmiyor.



Ida Blue Adatepe, Ayvacık

Kaz Dağları’nın gizli bahçesi olan Ida Blue Adatepe nefes alacağınız, kendinizle baş başa kalacağınız bir butik otel. Doğa, tarih ve lezzetle buluşma noktası olan Ida Blue sizi zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla çevrili bir ortamla buluşturuyor. Doğal ve organik ürünlerle hazırlanan yemekleri ise sabah kahvaltısından 5 çayına, akşam yemeğinden tatlılarına kadar bir gurme yolculuğuna çıkarıyor sizi.



Ida Costa, Assos



Sırtını Kaz Dağları’nın yemyeşil görüntülerine verip, deniz kıyısında kendine bir hayat bulan Ida Costa Hotel’in hikâyesi “doğallık” arayışından geliyor. Ida Costa’nın insana yaşam sevinci veren atmosferi eşsiz mutfağıyla çıtayı en yükseğe taşıyor. Ege’de olmanın bereketini sofraya taşıyan Ida Costa mutfağı her güne özel menü hazırlayarak Ege lezzetleriyle harikalar yaratıyor.

Bakucha Vineyard Hotel, Kırklareli



Kırklareli’nde 200 hektarlık bir alan içerisinde yer alan Bakucha Vineyard Hotel, Lüleburgaz’ın “doğada olmak harika” dedirten bir noktasında, Istranca Dağları’nın altında uzanan bir vadide kurulu. Bakucha Vineyard Hotel; şato tipi üretimi, geniş bir alana yayılan üzüm bağları, şaraphanesi, meyve bahçeleri ve bostanlarıyla hayatın yaşanmaya değer olduğunu hatırlatan özel yerlerden. Her biri özel terasa sahip 26 odası, terapi ve masajlarıyla bedene ve zihne iyi gelen Bakucha Vineyard Hotel, bahçeden ve bölge üreticilerinden özenle seçilen malzemelerin lezzet kattığı mutfağı ile göz kamaştırıyor.

Hotel Caeli, Eceabat



Eceabat’ta, tarihi Gelibolu Yarımadası’nın hem tarihi, hem kültürel hem de doğal güzelliklerini alan Porta Caeli bağlarının ortasında, 1700 dönümlük bir arazide konumlanan Hotel Caeli zarif stiliyle sizi asla sıkmayan, ev konforunu lüks detaylarla buluşturan bir otel. Yöresel malzemelerle, mevsiminde ürünlerle hazırlanan Caeli menüsü dünya mutfağından esinlenen, artizan dokunuşlarla yenilikler sunuyor. Gurme restoranda tüm yemekler Caeli Çiftliği’nden ve ekolojik bahçesinden gelen malzemelerle hazırlanıyor.

Casa Lavanda, Şile



Feryal ve Ahmet Şen çiftinin yıllar önce keşfedip, Ulupelit’te aldıkları yazlıkları rafine bir zevk ile buluşup doğa oteline dönüştü. İstanbul yakını kaçış rotaları arasında her zaman favorimiz olan Casa Lavanda yalnızca yemyeşil ortamı ve zarif stiliyle değil mutfağıyla da tam not alıyor. Ailenin İtalya’da mimarlık eğitimi aldıktan sonra kendini gastronomi alanında geliştiren oğulları Emre Şen, Casa Lavanda mutfağında uluslararası standartlarda lezzetler sunuyor. Şile’deki küçük üreticileri destekleyen Casa Lavanda’da malzemenin en iyileriyle hazırlanan rafine Akdeniz Mutfağı hakim.

Parma Sole, Şile



Parma Sole başından sonuna kadar size unutulmayacak bir deneyimin kapılarını açıyor. “Tarladan Sofraya” anlayışı ile yeni tatlar denemekten geri durmayan Parma Sole; yemyeşil bir arazinin içinde, İtalyan mimariye sahip butik bir otel. Rafine Parma ve klasik İtalyan lezzetleri, yabancı ve ağırlıklı olarak yerli butik üreticilerin yer aldığı şarap kavından şaraplar ile dengeli bir eşleşme yapılarak sunuluyor. Parma Sole mimari ve dekorasyon olarak aynı konsepte sahip 122 odaya sahip.

Manici Kasrı Ayvacık, Çanakkale



Manici Kasrı, Türkiye’nin el değmemiş Kuzey Ege kıyı şeridindeki güzel dağ köyü Yeşilyurt’un kalbinde, antik Yunan kenti Assos’a sadece 24 km uzaklıkta yer alıyor. Türkiye’nin en değerli ve keşfedilmemiş bölgelerinden birinde bulunan Manici Kasrı, misafirlerine 16 tane özel dekorasyon odasıyla unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor. Günlük ürünlerle lezzetli köy kahvaltıları servis eden otelde öğle ve akşam yemeklerinde ise Çanakkale’nin yöresel yemeklerinden dünya mutfaklarından lezzetlere kadar pek çok seçenek konukların beğenisine sunuluyor.



Dünyanın En Keyifli Gastronomi Otelleri

Ülkelerin kültürlerini, alışkanlıklarını, hikayelerini ve güncel yaşamlarını öğrenebilmenin en güzel ve lezzetli yolu da mutfaklarından geçiyor. Yöresel lezzetler, başka hiçbir yerde bulunamayacak eşsiz yiyecek ve içecekler, dünyanın en iyileri arasına girmeyi başarmış restoranlar başlı başına seyahat etmenin de sebeplerini oluşturuyor.



Doğanın, doğal tatların, yerel malzemelerin, yerel ile dünya mutfağını buluşturmanın kıymetinin anlaşıldığı gastronomi dünyası artık stil sahibi otellere yeni bir soluk getiriyor. Tadı damakta kalan yemekleriyle unutulmaz deneyimler sunan dünyanın en keyifli gurme otellerini keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Yeni mutfak kültürleri ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için Portekiz’den İtalya’ya, Fransa’dan ABD’ye, İngiltere’den İrlanda’ya, Güney Afrika’dan Sri Lanka’ya, Yeni Zelanda’dan Meksika, Tayland ve İspanya’ya yurt dışında yıldızı parlayan başlıca gurme otelleri hazırladık.



İşte mutfakları kadar stilleriyle de göz kamaştıran yurt dışındaki başlıca gurme ve gastronomi otelleri…

PORTEKİZ

São Lourenco Do Barrocal



Orta Çağ’dan kalma Monsaraz Köyü eteklerinde yer alan São Lourenço do Barrocal, hem geleneksel Alentejo mutfağını deneyimleyebileceğiniz hem de şehirden izole keyifli birkaç gün geçirmek isteyeceğiniz bir otel. Modern ve minimalist bir stilde tasarlanmış otelin 57 odası bulunuyor. “Tarladan sofraya” felsefesi ile mutfağında kendi ürettiği sebzelere yer veren São Lourenco Do Barrocal’da yemek yemek başı başına bir deneyim!

Six Senses Douro Valley



UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ndeki Douro Vadisi’nin bozulmamış, doğal manzarasında yer alan 60 odalı Six Senses Douro Valley, yaklaşık 80 dönümlük arazi içerisinde yer alıyor. Gurme lezzetler ve dünya mutfağından yemekleri tadabileceğiniz Six Senses Douro Valley, bahçeden ve bölge üreticilerinden özenle seçilen malzemelerin lezzet kattığı mutfağı ile göz kamaştırıyor.

Companhia da Culturas Castro Marim



Algarve’nin bozulmamış doğasının en bilinen, en sevilen duraklarından biri de Companhia da Culturas Castro Marim. Tesis, tarihi Castro Marim Köyü’ne 4 km, Ria Formasa Doğa Koruma Alanı’na 6 km uzaklıkta bulunuyor. Yöresel malzemelerle, mevsiminde ürünlerle hazırlanan Companhia da Culturas Castro Maris menüsünde yer alan yemekler ise tadı damağınızda kalacak kadar eşsiz.



İTALYA

Castello di Reschio, Perugia



Umbria’nın yemyeşil tepelerinin ortasında 1500 hektarlık el değmemiş vahşi doğada yer alan, 10. yüzyıldan kalma tarihi kalenin restore edilerek butik otele dönüştürülmesi ile hayata geçirilen Castello di Reschio büyüleyici doğası, mimarisi, safkan İspanyol atları, hamamı, restoranı, havuzu, kütüphanesi ile kesinlikle keşfe değer! At sırtında, dağ bisikletinde veya yürüyerek bağlarla dolu çarpıcı manzaraları seyredebilir; yemek pişirme atölyelerine katılabilir, trüf avına çıkabilir, resim dersleri alabilir, piknik yapıp, göl kenarındaki çayırların kokusunu içinize çekebilirsiniz. Reschio Estate’te aynı zamanda kiralanabilen 9 muhteşem çiftlik evi de bulunuyor! Tesisteki odalar oldukça sade olup, rahatınızı ve mutluluğunuzu sağlayacak şekilde dekore edilmiş. Kendi üretimi bal, zeytinyağı, makarna ve şarap gibi ev yapımı ürünleri menüsünde harmanlayan tesisin yerel esintiler taşıyan yemeklerinin tadına varmadan buradan ayrılmamalısınız.

Masseria Susafa, Sicilya



Sicilya’nın kalbinde stratejik bir konuma sahip olan Masseria Susafa, Madonie Doğa Parkı’na ve birçok kültürel cazibe merkezine birkaç saatlik mesafede yer alıyor. Kendi ürettikleri malzemelerle hazırladıkları Sicilya mutfağının en güzel örneklerini sunan tesis, bölgesel ve yerel geleneğe saygı gösteren zarif bir şarap listesine sahip. Sicilya’nın en değerli ve keşfedilmemiş bölgelerinden birinde bulunan Masseria Susafa, misafirlerine sade ve minimalist odaları ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Castello di Casole, Toskana



İnişli çıkışlı tepeler ve geniş üzüm bağları ile çevrili Castello di Casole, zamanın durduğu büyülü yerlerden biri. 4200 dönümlük bir alanda yer alan bu 10. yüzyıldan kalma malikane, kırsal İtalya’nın harikalarını yaşamak için mükemmel bir yer. İtalyan geleneğini modern yeniliklerle harmanlayan Castello di Casole’de her anın tadına varacak bir şey var.



FRANSA

Hotel Mas De Peint, Camargue



Fransa’nın güneyinde bulunan Mas de Peint, 550 dönümlük bir alanda konuklarını Camargue’nin kalbinde karşılıyor. 18. Yüzyıldan kalma büyüleyici tesisin misafir odaları ve süitleri dinlenmek ve doğanın ritmini yaşamak için ideal. Tüm konaklama birimleri otantik bir şekilde dekore edilen tesiste konuklar otel restoranının samimi aile ortamında geleneksel lezzetleri tadarak, unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkabilirler.

Le Domaine d’Ablon, Normandiya



Normandiya’nın kalbine yer alan Le Domaine d’Ablon, bölgenin sunduğu varlıkların keyfini çıkarmak için oldukça ideal. Birinci sınıf hizmet anlayışı ile Normandiya’nın üzüm bağları arasında kendi dünyasını yaratan Le Domaine d’Ablon; gurme lezzetleri ile unutulmaz bir tatil deneyimi için sizleri bekliyor. İyi ürün üreten yerel üreticilerle çalışan mutfağı, tamamen doğal dokular ve materyaller ile tasarlanan odaları ve minimal çizgilerin hakim olduğu stiliyle Le Domaine d’Ablon hayattan mola almak istediğinizde sığınabileceğiniz bir gastronomi oteli!



İSPANYA

Son Brull Hotel & Spa, Majorca



Son Brull Hotel & SPA; pırıl pırıl denizi, tarihin izlerini sürebileceğiniz şirin Orta Çağ kasabaları ve tadı damağınızda kalacak İspanyol mutfağıyla İspanya’nın Akdeniz’deki en büyük adası Majorca’da yer alıyor. Majorca’nın en değerli ve keşfedilmemiş bölgelerinden birinde bulunan tesis, misafirlerine ayrı ayrı tasarlanmış 23 oda ve süitleri ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor.



İNGİLTERE

Tyhme Hotel, Cotswolds



Gloucestershire’ın görkemli bir bölümünde yer alan Thyme Hotel, zarif stiliyle sizi asla sıkmayan, ev konforunu lüks detaylarla buluşturan bir otel. Yöresel malzemelerle, mevsiminde ürünlerle hazırlanan Thyme menüsü dünya mutfağından esinlenen ince dokunuşlarla yenilikler sunuyor. Gurme restoranda tüm yemekler Thyme’in ekolojik bahçesinden gelen malzemelerle hazırlanıyor.

Lime Wood Hotel, Lyndhurst



New Forest’ın kalbinde gösterişten uzak, zarif bir kır evi olan Lime Wood Hotel; High Street mağazalarına ve Lyndhurst Ziyaretçi Merkezi’ne oldukça yakın mesafede. Geleneksel ve çağdaş dekorun bir araya getirildiği zarif odaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan otel, şehir stresinden uzaklaşma arzusunda olan misafirlerin de tercihi. Damak tadınızı alışılmış yemek deneyiminin dışına çıkaracak işlenmemiş, çiğ ve basit yemeklerin sunulduğu Raw & Cured; Angela Hartnett ve Lime Wood’dan Luke Holder’ın ekipleriyle birlikte mevsimlere saygılı bir şekilde yerel kaynaklı İtalyan yemekleri sunan restoranı Hartnett Holder & Co; beslenme, zindelik ve bütünsel sağlık konusunda konukların kendilerini en iyi şekilde hissetmelerine yardımcı olmak için çalışan uzmanları ile Lime Wood and Herb House kesinlikle keşfe değer!



İRLANDA

Ballymaloe House, Country Cork



Ballymaloe House; East Cork kırsalında 300 dönümlük tarım arazisinde yer alan bir aile işletmesi. Modern İrlanda mutfağının doğum yeri olarak uluslararası düzeyde kabul gören Country Cork’de hizmet veren Ballymaloe House, kendi yetiştirdiği malzemelerle lezzet kattığı eşsiz yemekleri ile göz kamaştırıyor.



ABD

Crosby Street Hotel, New York City



New York’un hareketli Soho semtinin kalbinde, Arnavut kaldırımlı sakin bir sokakta yer alan Crosby Street Hotel; her biri özenle dekore edilmiş 86 odaya sahip. Gurme restoranda tüm yemekler Crosby Street Hotel’in özenle seçtiği ekolojik bahçelerden gelen malzemelerle hazırlanıyor. Tesis, bahçeden ve bölge üreticilerinden özenle seçilen malzemelerin lezzet kattığı mutfağı ile göz kamaştırıyor.



MEKSİKA

Hacienda de San Antonio, Colima



Muhteşem manzarası ve yemyeşil çevresiyle doğanın kalbinde konumlanmış Hacienda de San Antonio, geleneksel Meksika evi ihtişamını koruyan büyüleyici bir yaşam alanı. 5 bin dönümlük bir çiftliğe sahip olan tesis, Colima yanardağının hayranlık uyandıran fonunda, nefes kesici bir manzaraya sahip. Doğal güzellikleriyle ve kendi bahçe ve çiftliklerinde organik olarak yetiştirilen meyve, sebze, peynir ve etlerle hazırlanan yemekleri ile öne çıkan tesis, şehir stresinden uzaklaşma arzusunda olan misafirlerin de tercihi.



GÜNEY AFRİKA

Babylonstoren, Simondum



Güzellik ve çeşitlilik içeren meyve ve sebze bahçelerine, eşsiz konaklama birimlerine, kaliteli yemek ve şaraplara sahip olan Babylonstoren, Cape Dutch’ın en eski çiftliklerinden biri. 200 dönümlük bir çiftlik arazisinde yer alan Babylonstoren, Cape Winelands’ın kalbindeki Drakenstein Vadisi’nde, Franschhoek ve Paarl’ın tam ortasında yer alıyor. Konuklar otel restoranının samimi aile ortamında geleneksel lezzetleri tadarak, unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkabilirler.



TAYLAND

Six Senses Koh Samui



Six Senses Koh Samui başından sonuna kadar size unutulmayacak bir deneyimin kapılarını açıyor. “Tarladan Sofraya” anlayışı ile yeni tatlar denemekten geri durmayan Six Senses Koh Samui; geniş bir sonsuzluk havuzunun yanında tembellik edip, Tayland Körfezi’nin nefes kesici manzaralarına bakarken kendinizi kaybedebileceğiniz bir yer.



SRİ LANKA

Kahanda Kanda



Güney Sri Lanka’nın palmiyelerle çevrili ormanı ve çay tarlalarının ortasında yer alan Kahanda Kanda; kültür, sağlık ve lüksün birleştiği gizli bir mücevher. Tesis, güney sahilindeki plajlara ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Galle Kalesi’ne yalnızca kısa bir sürüş mesafesinde yer alıyor. Kahanda Kanda, zarif sanat ve antika koleksiyonları ve tümü Koggala Gölü’ne bakan, 12 dönümlük çay saçaklı alana serpiştirilmiş egzotik özel bahçeleri ile dikkat çekiyor.



YENİ ZELANDA

The Farm at Cape Kidnappers, Hawkes Bay