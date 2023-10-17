Roka'nın gusto sonbahar lezzetleriyle tanışın!

Galataport’un sofistike detaylarıyla dikkat çeken mekanı Roka; sonbaharın ritmine gusto bir deneyim katıyor! Ekim ayı itibariyle yalnızca 3 ay için Roka menüsünde yerini alan yeni sonbahar lezzetleri, ayrıcalıklı bir gusto deneyim için gastronomi tutkunlarını bekliyor.

Ana mutfağını oluşturan ve Roka’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturan “Robata” adı verilen Japon ızgarasını restoranın atan kalbi olarak konumlandıran ve misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan Roka; yeni lezzetleriyle de baş döndüren cinsten… Sonbahar menüsünde misafirleri gastronomi yolculuğuna çıkaracak lezzetler ise; Ponzulanmış Havuç ve Susam sos ile Yeşil Fasulye Salatası, Acılı Nuri Tereyağ ve Daikon Salatası ile Izgara Karides, Yuzu Kosho Tereyağ ve Çıtır Panko ile Izgara Brokoli ve Acı Tatlı Miss Glaze ve Yer Fıstığı ile Izgara Dana Kaburga!

Kültürel bir mirasın damaklara dokunuşu…

Robata geleneği, Japonya'nın kuzey kıyılarındaki balıkçıların, tuttukları balıkları geleneksel pişirme yöntemleriyle ve farklı kömürlerle pişirdikten sonra kürekleri aracılığıyla diğer balıkçılarla paylaşmalarından geliyor. Restoran, merkezi açık mutfağın etrafında yemek tutkunlarının farklı pişirme tekniklerini izleyebileceği şekilde konumlanıyor.

Yemekseverler, dünya çapındaki Roka restoranlarının Executive şefi Hamish Brown tarafından özenle hazırlanan menüde, Roka'nın ödüllü imza yemeklerini deneyimleme fırsatı buluyor.

Japon iç mimar Noriyoshi Muramatsu (Studio Glitt) ise toprak tonlarının ve doğal dokuların organik renk patlamalarıyla kaynaştığı, sıcak, davetkar ve misafirperver hissettiren, koza gibi, duyusal bir ortam yaratıyor. Galataport'un en göz alıcı noktalarından birinde yer alan Roka'nın terası nefes kesen Boğaz manzarasına sahip. Bu sıra dışı atmosferin yanı sıra kesintisiz Boğaz manzarası ve yıl boyunca açık olan geniş terası ile Roka İstanbul eşsiz bir deneyim sunuyor…

Rezervasyon için 0212 401 02 60

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