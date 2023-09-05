Roka İstanbul X Butterfly Chocolate: Damaklara imzasını atacak bir tatlıyla karşınızda!

Rez: 0212 401 02 60

2004 yılında Rainer Becker tarafından Londra'da kurulan Roka, Galataport İstanbul'un ayrıcalıklarla dolu dünyasına bambaşka bir deneyim katıyor. Çikolataya gurme bir yaklaşım kazandıran Butterfly Chocolate iş birliği ile Roka’nın menüsüne yepyeni bir tatlı ekleniyor. 6 Eylül’den itibaren Roka misafirlerinin deneyimlerine sunulacak bu yeni tatlı, 1 ay boyunca servis edilecek. Butterfly Chocolate’nin %80 Madagaskar çikolatası ile hazırlanan Chocolate Sundae with Poki Sticks için biz de çok heyecanlıyız!

Bu ayrıcalıklı tatlıyı deneyimlemek için öğle ve akşam yemeklerinde misafirlerini ağırlayan Roka’da yerinizi ayırtmanız yeterli.

Japon Mutfağı’na ayrıcalıklı bir dokunuş!

Roka'nın ayrılmaz bir parçası olan ve ana mutfağını oluşturan “Robata” adı verilen Japon ızgarası, restoranın atan kalbi olarak konumlanıyor. Robata geleneği, Japonya'nın kuzey kıyılarındaki balıkçıların, tuttukları balıkları geleneksel pişirme yöntemleriyle ve farklı kömürlerle pişirdikten sonra kürekleri aracılığıyla diğer balıkçılarla paylaşmalarından geliyor. Restoran, merkezi açık mutfağın etrafında yemek tutkunlarının farklı pişirme tekniklerini izleyebileceği şekilde konumlanıyor…

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Perşembe : 17:30 - 00:00

Cuma - Cumartesi : 12:30 - 01:00

Pazar : 12:30 - 00:00