Satır’da Adana Dürüm’e uğramadan Bodrum’a veda etmeyin!

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Bodrum'un lezzeti tavan, samimiyeti bol lezzet durağı!

Tadı damaktan silinmeyen bir Adana kaçamağına hazırlanın! Bodrum sezonunu kapamadan önce, Satır’da Adana Dürüm ile yaza harika bir veda gerçekleştirebilirsiniz. Samimi ortamı, her daim güler yüzlü çalışanları ve tadı damaktan silinmeyen lezzetleriyle Bodrum'a bambaşka bir soluk katan; yazı tam anlamıyla damakta kalan bir tatla bitirmenizi sağlıyor!

Bodrum'a enfes lezzetlerin hakim olduğu kebap kültürünü getiren mekan, kendinizi evinizde hissedebileceğiniz ayrıntılarıyla hayran bırakanlardan. Az ve öz menüsüyle lezzeti doruk noktasına çıkaranlardan. Annelerinin hazırladığı acur turşusu, tablacı salatası, köz patlıcan ve soğan salatası…

Kebap ateşle pişmez, sanatla pişer!

Kebaplar ise tek kelimeyle harika! Tamamen zırh kıyması ile yapılan kebaplar size unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatıyor ve tüm ürünlerde tamamen günlük olarak hazırlanıyor. Satır kuzu etinden Adana Dürüm ve Urfa'dan özel olarak getirilen Kuzu Ciğer kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Kendi mottolarıyla açıklamak gerekirse; "Kebap ataşle pişmez, sanatla pişer!". Satır'da Adana Dürüm'de de durum tam olarak böyle... Ocakbaşında Azad Usta'nın bir sanat eseri gibi işlediği etleri, damaklara imzasını atmayı ilk lokmasında başarıyor.