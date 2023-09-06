Lezzet dolu bir Eylül akşamı için: Umus İstanbul

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Umus’un yaz boyu İstanbul’da estirdiği Ege esintisi, Eylül ayında da devam ediyor! Maltepe sahiline konumlanan Umus, yeşillikler içindeki bahçesiyle sizi kendinizi Ege sahillerinde hissettiriyor. Yeşili ve huzuru bol bir mekan olan Umus; hem kafa dinlemelik hem eğlenmelik diyebiliriz. Romantik buluşmalarınız için harika bir ortamı var. Dilerseniz de kalabalık bir arkadaş grubuyla bol sohbetli bol kahkahalı bir masada da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oldukça geniş ve ferah bahçesinde yazın son demlerini keyifle demlenerek yaşayabilirsiniz.

Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve uluslararası kültüre hitap ediyor. Günlük olarak hazırlanan mezeleri; mevsimin en taze lezzetlerinden özel olarak seçiliyor. Mutfağında mevsimsellik ve tazeliği prensip edinen Umus İstanbul; lezzetiyle damaklara imzasını atmayı başaranlardan. İstanbul’da yer alan restoran, müşteri memnuniyeti ve geniş ürün yelpazesiyle farklılıkları bir araya taşıyor. Özenli sunumlar, yaratıcı fikirler ve güler yüzlü bir ekiple misafirlerini ağırlayan mekanın keyfine doyum olmuyor.

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