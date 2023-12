The Gold List: Dünyanın en iyi otelleri

Avrupa ve İngiltere'den seçkiler...

Kempinski Çırağan Sarayı - İstanbul

Doğrudan bir film setinden alınmış gibi görünen bazı oteller var ve bu otel, geniş, mermer zeminli lobisi, muhteşem palmiye ağaçları ve kusursuz üniformalı komileriyle ciddi bir Wes Anderson hissi veriyor.

Aslen 17. yüzyıldan kalma bir padişah tarafından inşa edilen Çırağan Palace Kempinski, ışıltılı Boğaz'a bakan Osmanlı döneminden kalma bir imparatorluk sarayıdır. Dolambaçlı koridorlardan geçerek sayvanlı karyolalar, lale desenli yatak başlıkları, kadife koltuklar, mermer banyolar ve kırmızı-krem çizgili duvar kağıtlarıyla tamamlanmış odalara dalın. Sarayın diğer alanları da benzer şekilde yozlaşmış durumda: Asırlık bir Osmanlı kemeri ve tavandan tabana mermer ve süslü oymalarla dolu büyük bir ahşap kapının arkasına gizlenmiş orijinal saray hamamı olan Tuğra'da muhteşem Türk yemekleri sunan nehir kıyısındaki kaliteli restoranlar var. Otel, imparatorluk konutu olmasının yanı sıra parlamento prosedürlerine, kraliyet mahkemelerine ve güzellik yarışmalarına da ev sahipliği yaptı ve hatta Beşiktaş futbol takımının oyun alanı olarak hizmet verdi. Sonuç olarak, dünyanın en tarihi şehirlerinden birinin ortasında keyifli, hikâyelerle dolu bir kaçış.

Domaine des Etangs, Auberge Resorts Collection - Fransa

Domaine des Etangs, kendisinin "yaşama sanatı" işinde olduğunu iddia ediyor! 2.500 dönümlük orman, göletler ve çayırlarla kaplı; 13. yüzyıldan kalma bir şatonun kuleleridir.

Ana binada yedi adet Isabelle Stanislas tasarımı süit yer alıyor; daha fazlası ise birbirinden uzak yerlere dağılmış altı kulübe ve bir çiftlik evinden oluşuyor. Odalar modern ve antika mobilyalarla doluyken binanın kemikleri (taş duvarlar, saçaklar, çirkin yaratıklar) şarkı söylüyor. Sanat baştan sona ciddiye alınır. Yves Klein'ı barındıran huzurlu bir minimalist galeri olan La Laiterie var ve mülk, Olafur Eliasson parçalarından Hergé'nin Tenten illüstrasyonlarına kadar her şeye ev sahipliği yapıyor. İyi beslenme, kahvaltıda mükemmel krepler ve pazar meyveleriyle başlar ve restoran Dyades'in yerel yemek menüsü (Michelin rehberinde belirtilmiştir) mutfak bahçesindeki otları, çiçekleri, meyveleri ve sebzeleri zenginleştirir.

Dorchester - Londra

En üst sınıf sahneye çıkan ziyaretçilerin gerisinde kalmamak için Dorch, son otuz yılın en büyük yenilemesiyle kuyruk tüylerini sallıyor: kamusal alanlar güçlendirilmiş ve iki kat yeni oda ve süitler ortaya çıkarılmış.

Çatı katları ve bir çatı katı, 2024'ün sonlarına kadar kilit altında kalacak. Elizabeth Taylor'ın hamamda Kleopatra sözleşmesini imzaladığı otel, Pierre-Yves Rochon'un yükselişiyle her yönüyle muhteşem olmaya devam ediyor. Artists' Bar aynalı tavanı, barı çevreleyen Lalique kristal sütunları ve Liberace'nin ayna topuyla kaplı küçük kuyruklu arabası ile parlıyor. Burası havyar, yerli istiridye ve tramvayla servis edilen Petal Head kokteyllerinin (Stoli Elit votkası, kamkat, Aperol ve çarkıfelek meyvesi) sunulduğu yerdir. Londra merkezli bir sanat eseri duvarlarda parlıyor: Ann Carrington'un sedef düğmeli Elizabeth II silueti, Sue Arrowsmith'in mercan dallı narin gümüş yaprağı. Martin Brudnizki'nin Vesper Bar'ı füme camı ve fistolu koltuklarıyla samimiyeti davet ediyor ve spa (Dr Uliana Gout'un yeni tıbbi sınıf yüz bakımları için en iyisi) pembe kızlar için bir sığınak. İngiliz mutfak tiyatrosunun eğlenceli bir parçası olan The Grill by Tom Booton'un taze bir menüsü var: Pierre Koffmann'ın bizzat onayladığı Koffmann usulü kalamar bolonezini kaçırmayın. Yeni süitler yaprak yeşili, gül ve fundadan oluşan bir İngiliz bahçesinin paletlerine sahiptir.

Il Sereno - İtalya

Birkaç yıl önce Torno, Il Sereno'da Lago di Como'da başlatıldığında sansasyon yarattı. Como Gölü bölgesinde dünyaca ünlü bir mimar tarafından tasarlanan ilk oteldi ve İspanyol yıldız mimar ve uzun süredir Milano'da yaşayan Patricia Urquiola muhteşem bir iş çıkardı.

Otel, gölden yansıyan güneş ışığıyla dolu birçok pencereye sahip "hafif" binası sayesinde çevresine uyum sağlıyor. Yaklaşık 183 bitki çeşidinin bulunduğu bahçe, çevreyle uyumlu muhteşem bir çiçek manzarası yaratıyor. Brezilya kuvarsitiyle ısıtılan sonsuzluk havuzu ve dişbudak ağacından yapılmış güverte bile gölle kesintisiz bir çizgi halinde bütünleşiyor: uyum. Otelin içinden, Como Gölü'nün diğer adı olan, İtalyan kültürünün ikonik bir parçası olan ve Alessandro Manzoni'nin talihsiz aşıklar Renzo'nun yaşadığı 19. yüzyıl romanı The Betrothed'in arka planını oluşturan Lario'nun sularını sık sık görebilirsiniz. ve Lucia sonunda yeniden bir araya gelip evlenmeyi başarır. Il Sereno'nun lobisi zarif, yumuşak ve davetkardır; Cassina, Moroso ve B&B Italia'nın mobilyaları gibi en iyi İtalyan tasarımıyla doludur; tamamı manzaralı 40 oda ve Patrick Blanc'ın zarif dikey bahçesi de öyle. Lezzetli ve sade (Michelin yıldızlı olsa da) yemekler Raffaele Lenzi'nin ikramıdır ve yerel tatlı su balıkları ve sebzeleri içerir ve sansasyonel kokteyllerin (alkolsüz olanlar bile) yanında servis edilir. Sanki bu kadar çok çağdaş güzellik yetmezmiş gibi, sizi gölün çevresine veya 17 yatak odalı 16. yüzyıldan kalma bir saray olan Villa Pliniana'ya götürmeye hazır güzel bir Riva olan ahşap motorlu tekne hâlâ var; müzik dinlemek için mükemmel bir ortam. Lago di Como'nun sularına bakarken villanın güzel kuyruklu piyanosunun görüntüsü.

Heckfield Place - İngiltere

Heckfield Place'in tipik büyük kır evi oteliniz olduğunu düşündüğünüz için affedilirsiniz.

Sizi kokudan uzaklaştıracak kadar olağan unsurlar kesinlikle var: genişleyen alanlar ve bakımlı bahçeler, etkileyici görkemli dış cephe, geniş merdivenler ve yağlıboya tablolarla süslenmiş duvarlar. Ama her şey göründüğü gibi değil. Yeni başlayanlar için, en ufak bir tıkanıklık veya gösteriş yok. Ekip, konukları bulaşıcı bir sakinlikle karşılıyor ve sizi asla heybetli hissettirmeyen bir rahatlıkla mekan hakkında yönlendiriyor. Kült giyim şirketi Egg tarafından tasarlanan, tamamı fitilli kadife, keten ve fırfırlı bluzlardan oluşan üniformalar bile canlandırıcı derecede beklenmedik. Yatak odaları, her yerde bulunan kır tüyü estetiğine - kremsi yulaf ezmesi, yumuşak yeşiller, pembeler ve sarılar, tek bir basma kokusu bile - çok fazla eğilmeden, geriye doğru soyulmuş ve kırsal rahatlıktadır.

Four Seasons Hotel Gresham Palace - Budapeşte

Budapeşte'nin en büyük oteli! Olağanüstü bir yenilemeden geçmiş: avizeler ve vitraylar onarılmış ve temizlenmiş, mozaik fayanslar temizlenmiş, beyaz sıva yeniden boyanmıştır.

Konumu bundan daha iyi olamazdı; nehir kıyısında, uğultulu Peşte'nin kalbinde, Tuna Nehri'nin üzerinden tepelik Buda'ya ve Orta Çağ'dan kalma Eski Kent'e bakan ve ünlü Zincirli Köprü'nün hemen yanında. Konsiyerj Peter Buday ve ekibi, en iyi barların nerede bulunabileceği ve diğer keşifler hakkında tavsiye ve bilgi veriyor, ancak otelin çevresi ilgiyle dolup taşıyor: 1910'da açılan ünlü kafe ve restoran olan gösterişli Gundel'i görün; Champs-Élysées'yi örnek alan geniş bir bulvar olan Andrassy Bulvarı'nın akıllı mağazaları; Franz Litzst müzesi; ve görkemli Macar Devlet opera binası.

The Ritz - Paris

César Ritz, Fransız misafirperverliğinin bu kireçtaşı kalesini 1898'de açtı ve işletmeyi sürdürürken kendisi ve işi devralacak olan eşi Marie Louise, sektörü altüst etti.

Paris'te telefona sahip ilk otel, özel banyo sunan ilk otel ve mülkün tamamına elektrik döşeyen ilk oteldi. Aynı zamanda kadınların refakatçi olmadan gelip arkadaşlarıyla beş çayı içmek için buluşabileceği kasabadaki ilk yerlerden biriydi. The Ritz Paris, başından beri modern ruha sahip, Grand Siècle tarzı bir otel olmuştur ve tıpkı 1898'de olduğu gibi, değişim devam etmektedir. Marcel Proust'un dışarıda yemek yiyemeyecek kadar hasta olduğu zaman The Ritz Paris'ten tavuk ve patates gönderdiği söyleniyor; artık bu kutsal mutfaklar ilk kadın baş aşçıları Eugénie Béziat'ın evi. Şef Béziat, Gabon'da Fransız bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve çocukluğunu Afrika'da geçirdi; bu nedenle, amiral gemisi restoranı Espadon'da Senegal spesiyalitesi olan tavuk yassa ve manyok irmikli mangalda ıstakoz gibi yemekler servis ediliyor. Bu arada, sıcak bir şekilde aydınlatılmış salonun aşağısında, adını The Ritz'de her hafta bir kokteyl içmeye kıyan Amerikalı romancıdan alan Bar Hemingway var. Geçen bahar, uzun süredir baş barmen olan Colin Field (bir buz küpü zeytin suyuyla servis edilen Clean Dirty Martini'nin mucidi) kenara çekildi ve onun himayesi altındaki Anne-Sophie Prestail yanlardan geldi.

Hotel d'Inghilterra - Roma

İlk olarak 1845 yılında Hotel d'Angleterre olarak açılan bu yer, takip eden 170 yıl boyunca bir klasik haline geldi.

80 odası var ama bu Roma otelindeki bir şey sanki daha az sayıda oda varmış gibi hissettiriyor. Bazıları (Balkonlu Süitler) yakın zamanda yenilenmiştir ve tamamı restore edilmiş antikalarla donatılmıştır. Bar, şehirdeki en iyi otel içki mekanlarından biridir (neşeli personel yaptıkları işte çok iyidir ve klasik kokteyllere yeni dokunuşlar uygulamaktan zevk alırlar) ve Café Romano, mükemmel yöresel yemekler sunan ve tüm gün açık olan bir restorandır. Kaçınılmaz olarak, evini özleyen gezginler için belirli miktarda rahatlatıcı yiyecek. Otel bundan daha merkezi olamazdı ve hizmet son derece sıcak, coşkulu ve özenliydi. Burası, tam anlamıyla rahatlığı ve kendine özgü - spesifik ama tespit edilmesi zor - mahremiyet, nezaket ve şenlik kalitesi nedeniyle rezervasyon yapılacak bir yer.

Regina Isabella - İtalya

Ischia, tamamı kayalıklardan, zirvelerden ve sivri uçlardan oluşan dikey volkanik bir ada olduğundan, sahilde beş yıldızlı bir tatil yeri bulmak şaşırtıcı derecede nadirdir.

Regina Isabella'nın marinası, küçük plajları, güneşlenme platformları ve dubalarının berrak, zümrüt rengi denize bu kadar kolay erişim sağlaması, dört yüzme havuzu ve efsanevi termal spa gibi bariz bir satıştır. 1950'lerdeki altın çağının özü ve ruhuyla marine edilmiş otel, Akdeniz'in sofistike ve dolce vita cazibesinin altın çağını yakalıyor. Tarz ve atmosfer, 1956 ve 1963 yılları arasında tamamlanan, üç farklı birim ve binaya yayılmış 128 yatak odasında da devam ediyor. Bazılarında hâlâ vintage tuvalet masaları, karyolalar ve kiraz ağacı kakma gömme dolaplar ve modernist demir raylı Juliet balkonlar var. Elizabeth Taylor'ın destansı bir tartışmanın ardından Richard Burton'ın kıyafetlerini fırlattığı meşhur oda 370'teki oda. Tesisin merkezi ve varoluş nedeni, kapalı termal havuzlara ve kapsamlı olanaklara sahip bir spadır; burada hızlı bir şekilde yüz bakımı veya ameliyatsız dolgu yaptırabilir veya kişiselleştirilmiş bir program ve eksiksiz bir sağlıklı yaşam bakımı yaptırabilirsiniz. Kayalıklarla deniz arasında ve kısa bir yürüyüş mesafesindeki büyüleyici Lacco Ameno kasabasının kenarındaki konumu, aynı zamanda canlı, eski bir balıkçı topluluğundaki yaşamı da deneyimleyebileceğiniz anlamına gelir. İşte herkese her şey olabilecek bir otel: bir destinasyon spası ve yıldızlı bir restoran, doğal termal kaplıcalarla onarıcı bir dinlenme ve samimi, rahat bir aile tesisi.

Poseidonion Grand Hotel - Yunanistan

Porto Heli'den Spetses'e kadar suya baktığınızda ilk fark ettiğiniz şey, kıyının üzerinde geniş, tertemiz bir buzlu pasta gibi uzanan Poseidonion'dur.

1914'te açıldığında Balkanlar'daki ilk sıcak su oteliydi ve Almanya'dan çelik, Romanya'dan ahşap ve Bulgaristan'dan kireçtaşıyla inşa edilmişti: ne pahasına olursa olsun yalnızca en iyisi yapardı. Bunu yıllarca süren çürüme takip etti ve banyoların üç kat aşağıya, lobiye doğru çöktüğüne dair hikayeler var. Ancak şimdi, sahibi Emmanuel Vordonis tarafından tamamen restore edilip genişletilen bina, bir kez daha son derece görkemli ve uluslararası bir görünüme kavuştu. Oldukça zengin ve hayranlık uyandıran Edward döneminden kalma bir bakire teyzenin, her zamanki Côte d'Azur'dan bir Yunan adasının lezzetlerinin tadını çıkarmak için dolambaçlı yoldan gittiği hissini veriyor. Deniz manzaralı ve bahçe manzaralı odalar, havuz süitleri, kraliyet süitleri ve Kule Odası bulunmaktadır; bunların hepsi adanın ışığını öylesine yansıtan klasik soluk bir renk paletindedir ki, ara sıra bir şekilde orada olduğunuzdan şüphe duyarsınız. yüzer. Deniz ürünleri mükemmeldir ve dış terasta yemek yerken bu çok özel adanın elektriğini, ortak sıcaklığını ve mizahını gerçekten hissedersiniz.

Cashel Palace - İrlanda

Bu kırmızı tuğlalı Palladyan yığını, Romanesk şapeli, çatısız katedrali ve kalem şeklindeki yuvarlak kulesiyle İrlanda'nın en ünlü tarihi yerlerinden biri olan, büyük Cashel Kayası'nın eteklerinde yer alıyor.

Odun dumanı kokulu giriş holü (her gün odun ateşleri yakılıyor), siyah Kilkenny mermer şömine rafları ve İrlanda sanat tarihinin önemli isimlerini (Lavery, Jack B Yeats, Orpen) içeren duvardan duvara sanat eserleriyle dolu; çoğunlukla sahiplerinin kopyaları. Birkaç orijinalin stratejik olarak ulaşılamayacak bir yerde asılı olduğu özel koleksiyon. Ağır dokulu kumaşlarla donatılmış, pelet ve püsküllü perdelerle donatılmış 42 oda ve süit bulunmaktadır. Hepsinden iyisi, geceleri atmosferik olarak aydınlatılan tepedeki esrarengiz Kaya'ya bakan odalardır.

Badrutt's Palace - İsviçre

St Moritz'deki muhteşem bir ikonik yapı. 6.000 feet yükseklikte, bulutların arasında yer alan Badrutt Palace, aşağıdaki dolambaçlı vadilerin ve ayna benzeri göllerin basamaklı manzarasına sahip sarp, karla kaplı dağların fonunda yer almaktadır.

Otel, yıllardır sofistike bir Alp kaçamağı arayanların başvurduğu yer olmuştur (1896'da açılmıştır) ve giderek güçlenmeye devam etmektedir. Özünde hala her zaman olduğu gibi kuleleri ve kıvrımlı kuleleriyle muhteşem bir saraydır. Ancak konuklar artık konaklamalarının kendilerine özgü tüm konforları sunmasını sağlamak için daha fazla seçeneğe sahip. 11 restoran, iki bar, İsviçre'nin en eski gecce kulübü, bir spa, bir dizi mağaza ve doğal olarak birçok kış sporu olanağı bulunmaktadır. Dağ yamacının cazibesinin en abartılı hali, İsviçre Alpleri'nde gizlenmiş, yürüyüş, trekking, kayak ve hatta sıcak aylarda gölde yüzmek için uçsuz bucaksız manzaralarla çevrili görkemli bir peri masalı.

Hacienda San Rafael - İspanya

Hacienda de San Rafael'in siyah beyaz fotoğrafları, Endülüs'ün tarımın kalbindeki pamuk ve buğday tarlalarının ortasında sessizce unutulmaya yüz tutan güzel, ıssız bir çiftlik evini gösteriyor.

Bu, Kuky Mora-Figueroa'nın burayı devralmasından ve Tim Reid'in İngiliz kocasıyla birlikte 18. yüzyıldan kalma kemiklerine yeni bir hayat ve amaç kazandırmaya karar vermesinden önceydi. Hacienda'nın kapılarını otel olarak ilk açtığı yıl 1992'ydi. Şimdi, otuz yıl sonra, yumuşamış ve olgunlaşmış, karmakarışık renk ve kokuya sahip bahçelerle harmanlanmış ve sessizce 11 odadan 20 odaya genişleyerek üç sazdan kulübe ve bir havuzlu villayı içermektedir. Mora Figueroa ve Reid, dizginleri iki oğulları Anthony ve Patrick'e devretmiş olsalar da, onların izleri, seyahat hazineleriyle karıştırılmış eklektik bir aile yadigarı ve antika çeşitleriyle, hala mekanın görünüşünü ve hissini tanımlıyor. Hacienda'nın kendine özgü beyaz ve sarı cephesine yaklaştığınızda ilk izlenim eski dünyaya ait, aristokratik ve görkemlidir, ancak konuklar uzun süredir kayıp arkadaşlar gibi karşılanır. Dört havuzdan birinin yanında kitap okuyarak kıvrılmak ya da bahçenin gölgeli bir köşesinde şekerleme yapmak cazip gelebilir ama Seville ve Jerez yakınlardadır ve binicilikten binicilik gibi çok sayıda özenle seçilmiş deneyim sunulmaktadır. Yürüyüş ve kuş gözlemciliği ile bölgenin en iyi mezelerinde şeri tadımı. Güneş ufka doğru alçalırken, Hacienda'nın önündeki jakaranda ağacının altında yudumlanan buz gibi bir bardak manzanillanın sadeliğiyle çok az zevk boy ölçüşebilir.

Finca Cortesin - İspanya

Uluslararası lüks markalar baş döndürücü bir hızla İspanya'ya akın ediyor olabilir ancak hiçbiri henüz büyük Finca Cortesin statüsüne ulaşamadı.

67 süit, Bali benzeri havuzlar, Akdeniz'e bakan bir plaj kulübü, geniş bir spa ve birinci sınıf bir golf sahasıyla, Marbella yakınındaki tipik beyaz badanalı bir kasaba olan Casares'in zirvesinde bir mükemmellik örneği. Peyzaj mimarı Gerald Huggan, yasemin ve salkımlarla dolu, parfümlü ve palmiye ağaçlarıyla dolu bahçeler dikti. Davetkar süitler, yüksek tavanlı odaları parlak parçalar, renkli duvarlar, canlı buketler ve tablolarla süsleyen iç tasarımcı kardeşler Ana ve Cristina Calderon'un çalışmalarıdır. El Jardín de Lutz'un şefi Lutz Bösing ile akşam yemeği yemek, klasik İspanyol mutfağı, özellikle de ıstakoz ve fesleğenli zengin mantis karidesli kremalı çorba gibi deniz ürünleri konusunda ustalık dersi almak anlamına gelir...

The Gritti Palace - Venedik

Gritti Palace'a yemek ve konaklama imkanı sunduğunun farkına varmadan girerseniz, kendinizi bilet gişesini ararken bulabilirsiniz.

Venedik'teki en büyük görkemli yapı, ipek ve şam duvar kaplamaları, dönümlerce boyalı sıva ve değerli mermerleri ve Murano avizelerinin zarif denizanası gibi sarktığı yaldızlı tavan kirişleriyle, her santimiyle şehrin dekoratif tarihinin bir müzesidir. Gritti ancak 2013 yılında 38 milyon dolarlık bir yenilemenin ardından yeniden açıldığında, konuk deneyiminin büyüsünü antika ihtişamının büyüsüyle birleştirmeyi başardı.

Palacio Principe Real – Lizbon

Palácio Príncipe Real'in bahçesine giden kapılardan geçmenin neden eve varmış gibi hissettirdiğini tam olarak anlamak zor.

Görünüşte, bu heybetli derecede büyük bir olay: yükselen bir atriyumun etrafında yer alan 1877'den kalma zarif bir pastel pembe evin yenilenmesi; Teixeira da Mota ailesinin bir zamanlar efsanevi partilere ev sahipliği yaptığı, Lizbon'un en şık semtinde bir bahçe vahası. Yine de, arnavut kaldırımlı avludaki kırmızı Renault 4'ten, İngiliz kahvaltısı çayına ve etraftaki sınır çizgisindeki kitsch koşucu ördeklere kadar, burada yaşamın rahat, gösterişsiz bir hevesi var. Bunun büyük bir kısmı, yorgun binayı 2015 yılında çirkin bir ofis dönüşümünden kurtaran İngiliz sahipleri Gail ve Miles Curley'den geliyor ve tam Lizbon patlamaya başlarken zorlu bir yenilemeye başlıyor. Büyüleyici, kendini geri planda tutan ev sahipleri, kişisel projelerine açıkça aşıklar, ancak bunun böyle bir şey olmadığından emin olmak için Fawlty Towers'a referans vermek istiyorlar. 25 odadan biri olan, kaldığımız bahçe odası muhteşem, tavan yüksekliğindeki süslü mavi çinileri ve eski şöminenin yanında bakır kaplı bakır banyosuyla muhteşem. Asya tarzı havuza doğru palmiye ağaçları, jakarandalar ve limon ağaçlarından oluşan minyatür bir cennete bakıyor, akşamları ana evin dışında sohbetli bir kokteyl saati başlarken aydınlanıyor. Burada yedi kardeşiyle birlikte büyüyen görgü kuralları koçu Isabel Amaral, restorasyon karşısında hayrete düşerek ara sıra uğrar, ancak belki de Palácio Príncipe Real'in eve dönüş gibi hissettiği tek kişi bu değildir.

Hotel de L'Europe - Amsterdam

Daha çok manzaralı veya gösterişli tasarım otelleriyle bilinen bir şehirde, De L'Europe, Amstel'in kıyısında, nehrin dalgalanan dalgalarına ve turist mavnalarına ve karmakarışık hardal rengine bakan seçkin bir aile reisi gibi yaşıyor.

Eski savunma duvarlarının bulunduğu yerde, bir zamanlar 17. yüzyıldan kalma Rönesans tarzı bir han olan otel, 1950'den bu yana Heineken ailesinin mülkiyeti altında giderek lüks bir hale geldi. Duvarlardan Hollanda odaklı bir sanat koleksiyonu ve zeminle kaplı bir lobi görülüyor. Otelin yıllar içinde yandaki binaları satın alması sonucunda gösterişli odalar artık Salle Privée ve kuyumcu Bibi van der Velden gibi sanat ve tasarım dünyasından yaratıcılar tarafından denetlenen yeni 't Huys süitleri haline geldi. daha fazlası da yolda. Otelin en büyük çekiciliklerinden biri, mükemmel biftek tartarı ve tarte tatin ile Côte d'Azur'dan ilham alan bistro Marie'dir. İki Michelin yıldızlı Flore'nin "bilinçli kaliteli yemekleri", heyecan verici bir deneyim için ekşi ayva jeli ile Kuzey Denizi yengeci, Cantharellus cibarius mantarı ve ceviz yaprağı gibi ikramlar sunuyor.

Union Øye – Norveç

Norveç'in Sunnmøre Alpleri'ndeki Hotel Union Øye'ye geldiğimde bir konuğun "İskandinav masallarından fırlamış gibi bir şey" dediğini duyduk! Bir amacı vardı...

Kırmızı ve krem rengi yarı ahşap dış cephesi, dekoratif balık pulu çatısı ve süslü kafes işçiliğiyle bir hikaye kitabı fantezisini çağrıştırıyor. Pek çok yazar da böyle düşünüyordu. Karen Blixen, Henrik Ibsen ve Sir Arthur Conan Doyle, Norveç Kraliçesi Maud'dan besteci Edvard Grieg'e ve yanında kendi banyosuyla gelmeyi seven Kaiser Wilhelm II'ye kadar diğer ünlü konuklar gibi burayı çok sevdiler. Yani, panelli iç mekanlarından, sağlam çam merdivenlerinden, gösterişli duvar kağıtları, ağır brokar ve şam kumaşının antika mobilyalar ve parıldayan avizelerle harmanlanarak müze benzeri bir kalite kazandırıldığı 24 yatak odasına kadar uzanan bir his uyandıran mekânda bir tarih var. Buna eski dünya, Edward dönemi cazibesi diyebilirsiniz, ama aynı zamanda biraz da ürkütücü: Buranın hayaleti, aşk acısı çeken Linda'nın, varlığını hissettirdiği biliniyor. Hotel Union Øye artık tamamen daha genç ve daha taze hissediyor; yeni nesil ilham vericilerin hemen yanı başındaki fiyortları ve yüksek dağları keşfetmesine hazır.

Sublime Comporta - Portekiz

Bio-havuz süitinin dışındaki yüzülebilir tatlı suda nilüfer yapraklarının üzerinde neredeyse kamufle olmuş o kadar çok insan var ki, neredeyse yapay yeşil adalarında çok mutluydular.

Sublime Comporta da biraz öyle hissettiriyor: gerçek hayattan uzak bir ada; burada taksi şoförümüz bile mantar ağaçları arasında zorlukla görülebilen A-çerçeveli kabinleriyle çam kokulu 42 dönümlük araziye girerken gülümsemeye başladı. Pirinç tarlaları, çam ormanları ve kilometrelerce kumsaldan oluşan ve doğayı bozan yalnızca birkaç küçük chi-chi köyünün bulunduğu korunan bir alan olan Comporta, bugünlerde Lizbon'un The Hamptons'a cevabı olarak biliniyor, ancak Sublime 2014'te açıldığında bu çok daha azdı. bilinen. Organik hasır ve hasır estetiği Tulum sonrası dünyada tanıdık gelebilir ama burası ezber bozan bir olay oldu; o kadar başarılı oldu ki Lizbon'da harika bir ileri karakol açtı ve bitişikteki bir araziyi dönüştürüyor. Buradaki hayat hala sakin bir şekilde gelişiyor: camsı, ahır benzeri merkezi Sem Porta restoranından, yerel yemek pişirmek için açık ateşin etrafındaki yuvarlak barı ile organik bahçenin yanındaki havuza; pastoral bisiklet gezileri veya rüya gibi, sörfle dolu Praia do Carvalhal'daki plaj kulübüne elektrikli servisler için. Eleştirmenler Comporta'da "yapılacak" pek bir şey olmadığına dikkat çekiyor. Muhtemelen biraz kurbağalara benzeyen Yüce müdavimler, asıl meselenin bu olduğunu düşünme eğilimindedir.

Palazzo Avino - Amalfi

Başka herhangi bir ortamda, mermerlerin, tonozlu koridorların ve antika büstlerin vuruşlarını gözden kaçırmak imkansızdır, ancak tüm gözler tek bir yöne çevrilidir: ufka.

İlk olarak 12. yüzyılda özel bir ev olarak inşa edilen Palazzo Avino, Monte Avvocata vadisi ve yatlarla dolu Salerno Körfezi boyunca masalsı bir manzaraya sahiptir. "Ravello'nun pembe sarayı" olarak bilinen bu saray, Mariella ve Mar-a-viglia tarafından tasarlanan el boyaması sofra takımlarına kadar, mekana birçok kişilik ve stil aşılayan kız kardeşler Mariella ve Attilia Avino tarafından yönetiliyor. La Cascinetta bağından elde edilen beyaz şarap, gösterişli Lobster & Martini Bar'da servis edilmektedir. Dekor, pembe deniz kabuğu fayansları, parlak deniz köpüğü mavisi banyoları ve şık fistolu yatak başlıkları ile Poseidon'un Moda Operandi'sindeki sarayıdır. Palazzo Avino düz çizgiler çizmiyor: Kapı aralıkları kemerli, tavanlar kubbeli, aynalar dalgalı; bunların hepsi baş döndürücü kıyı şeridini taklit ediyor. Sakız pembesi dipladenia'larla dolu barok teraslar, şeker çizgili şemsiyelerin Dolce sürgülerini gölgelediği ve ev yapımı Sorrento limonatasının renkli Marino cam eşyalarla geldiği havuza iniyor. Otelin 20 dakika uzaklıktaki plaj kulübü, 2023 yılında Valentino tarafından devralınan, kırmızı şezlonglar ve retro soyunma kabinleriyle tamamlanan, uçurum kenarındaki geniş bir mekandır. Amalfi Sahili'nin en görkemli yemek salonlarından biri olan Michelin yıldızlı ana restoran Rossellini's'te, yelekli garsonlar mum ışığında limonlu ravioli tabakları servis ediyor ve dünyayla her şey yolunda.

Mandarin Oriental Ritz - Madrid

1910'da Kral XIII. Alfonso tarafından görkemli bir şekilde açılışı yapılan Ritz'; balayında Grace Kelly ve Monaco'lu Rainier'ı karşılayan; ve Mata Hari, Salvador Dalí ve diğer sayısız yıldızın alem yaptığı yer. The Ritz, 2021'de yeniden tasarlanıp yeniden açıldıktan sonra, Mandarin Oriental sayesinde artık her zamankinden daha fazla Ritz'e benziyor.

Madrid'li ünlü mimarlık firması Rafael de La-Hoz ve Fransız iç mimarlar Gilles & Boissier (Baccarat Hotel New York), belli bir ruhu korurken oteli yeniden yaratmak gibi zorlu bir görev üstlendiler. En dikkat çekici detay, binanın sosyal kalbi olan Palm Court'un 80 yıldır gizlenen büyük cam tonozunun kurtarılması ve Museo del'e fiziksel ve duygusal olarak bağlanan devasa kapıların açılmasıydı. Prado (büyük sanat galerisi o kadar yakında ki neredeyse ona dokunabilirsiniz). Ancak başka büyülü köşeler de bolca var. Favorilerim arasında muhteşem kapalı havuzu, bakım kabinleri ve fitness eğitmenleriyle The Beauty Concept spa; yaldızlı çerçeveli yağlıboyaların önünde sonsuz saatler geçirdiğim Pictura kokteyl barının zamansız tezgahı; Şef Quique Dacosta’nın iki yılda iki Michelin yıldızı kazanan sanatsal restoranı Deessa; ve otel bahçesi olan ender vaha. Burada, şehrin sonsuz mavi gökyüzünün altında Dacosta'nın paellasını yemek, mükemmel bir otel olarak kalan bu otelde tanımlayıcı bir Madrid deneyimi haline geldi.

Lundies House - İskoçya

Bir otelin uyanma hissini her zaman sevmişimizdir ama Lundies House bunu başka bir seviyeye taşıyor. Şafak sökerken, eski malikanenin büyük, sağlam taşlarına ve sürgülü pencerelerine karşı dalgalanan mor, dağınık çiçek yığınlarının üzerinden ince gümüşi bir ışık damlıyor. Sonra saatlerce, bahçede esen rüzgar ve Kyle of Tongue'da çulluklar (çulluklar!)

Sonunda, oturma odalarından birinden ateş yakan birinin uzaktan takırtısı geliyor ve ardından arduvaz bayrakların arasından geçerek şefin radyoyu ayarladığı mutfağa doğru ilerliyor. Inverness'in kuzeyindeki en güzel otel burası mı? Ben de öyle söylerdim ve bunu düşünerek şaşkına dönerdim. Sakin İskandinav tasarımı ve ısmarlama İskoç mobilyaları, Dane Anders Holch Povlsen'e ait 13 İskoç Wildland arazisindeki mülklerin tipik örneğidir, ancak Lundies mücevherdir. Dört yıl önce, yani pandemiden hemen önce piyasaya sürülmesi bir şekilde fark edilmedi. 1842 tarihli eski din adamlarının evinin kalın taş duvarları (Rahip Lundie ilk sakinlerden biriydi) muhteşem bir şekilde destek veriyor. Burada, İskoçya'nın kayalık Highland kıyı şeridindeki sıcaklık değişimlerinden dolayı kundaklanmış durumdasınız. Üst katta son derece dingin bir renk paletine sahip bir avuç yatak odası ve avludaki yerleşim yerlerinde birkaç tane daha var, sekiz ediyor. Ana evin zemin katında restorasyon ve dinlenme için donatılmış sıcak ortak alanlar bulunmaktadır. Lundies, küçük otelin kutsal kasesine ulaştı: ruh halinize göre özel veya kulüplere uygun, samimi bir kır evi atmosferi. Konuklar arasında zorunlu sohbetler yok ama garip sessizlikler de yok. Personel mevcut ama nevrotik değil. Lundies'in yemekleri tertemiz mevsimlik ve yereldir. Chanterelles altın paralara benziyor ve yengeçlerin tadı, kumda yapılan canlandırıcı bir sabah yürüyüşüne benziyor. Mutfakta, mücevher renginde reçellerle dolu ev yapımı kavanozlar gördüm: mürver, üvez tomurcuk sirkesi, kızarmış saman ve ladin. Bahçede bir derede yüzmek için doğal bir havuz ve duvarları bir botanik sanatçısı tarafından yaz ortası çiçeklerinin parıldayan rüya manzarasında elle boyanmış, aydınlık küçük bir yemek odası var. Mumlarla aydınlatıldığında, özellikle akşam karanlığında avludaki devasa demir ateş çukurunun etrafında oturduktan, Orkney cinini içtikten ve yazın ikinci kırlangıç grubunun odun yığınına girip çıkmasını izledikten sonra, görülmesi gereken bir şey.