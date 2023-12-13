National Geographic'ten "2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon"

İnsanlık, uzun ve yorucu bir senenin ardından yeni umutlar ve yeni planlar ile 2024’ü karşılamaya hazırlanıyor. Sayısız gezgin ise daha şimdiden yeni yılda yeni ülkeler ve şehirler keşfedecek olmanın heyecanı içerisinde. İşte bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri merkezli National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki gezginlere rehberlik edebilecek harika bir liste yayımladı. “2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon” başlığı ile yayımlanan listede Avrupa’dan 14, Amerika’dan 9, Afrika’dan 3, Asya’dan 3 ve Avustralya’dan 1 “heyecan verici” seyahat rotası yer alıyor. İşte Arnavutluk’tan Çin’e, National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 listesi.

National Geographic dergisi, “2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon” isimli bir liste yayımladı!

Sayısız gezgine yeni yıldaki seyahat planlarını oluşturmak için rehberlik edebilecek olan liste, şehir ve bölgelerdeki ulaşım ve konaklama imkânlarının yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi unsurlar da dikkate alınarak oluşturuldu.

5 kıtadan 30 farklı destinasyon

Bu destinasyonlardan 14’ü Avrupa kıtasında bulunuyor. Hem Afrika hem de Asya 3 heyecan verici seyahat rotasıyla listede. Son olarak Afrika’dan 9 ve Avustralya’dan da 1 bölge National Geographic’e göre yeni yılda mutlaka görülmesi gereken heyecan verici yerler içerisinde yer alıyor. Arnavutluk, National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 listesinin Avrupa seçkisinde dikkat çeken ülkeler arasında bulunuyor. National Geographic’e göre ilgi çekici tarihi, farklı kültürlere olan yakınlığı ve giderek artan turizm yatırımları Arnavutluk’u 2024’ün en heyecan verici seyahat güzergahlarından biri haline getiriyor. Gezginlere muhteşem doğa manzaraları sunarak yaban hayatına yakından tanıklık etme fırsatı veren Arnavutluk Alpleri ise bu heyecan verici destinasyonun en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Dergiye göre Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, Avrupa’daki en heyecan verici seyahat rotalarından biri. Ülkenin en büyük ve kalabalık şehri olan Belfast 2021 yılında UNESCO Müzik Şehri olarak listelenmişti. Bununla birlikte kadim geçmişin izlerini taşıyan çok sayıda tarihi yapıya ve onlarca kültür hazinesine ev sahipliği yapıyor. Eşsiz yemekleri ve büyüleyici doğal güzellikleri, İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesini de 2024’ün en heyecan verici seyahat rotalarından birine dönüştürüyor.

National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 Avrupa seçkisinin tamamı...

Arnavut Alpleri, Arnavutluk

Belfast, Kuzey İrlanda

Emilia-Romagna, İtalya

Trenle Avrupa

Galloway ve Güney Ayrshire, İskoçya

Nordland, Norveç

Kuzey Yorkshire, İngiltere

Pompei, İtalya

Saimaa, Finlandiya

Tartu, Estonya

Euro, Almanya

Valetta, Malta

Galler

Vahşi Atlantik Yolu, İrlanda

Şili’deki Atacama Çölü de 2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon listesinde yer alıyor. ABD merkezli dergiye göre gezegenimizin en kurak yerlerinden biri olan bu sıra dışı çöl, ziyaretçilerine yılın belli bir döneminde oldukça ilginç doğa manzaraları sunuyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden New York yalnızca ABD’nin değil, tüm kıtanın en heyecan veren seyahat rotalarından biri.

National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 Amerika seçkisinin tamamı...

Atacama Çölü, Şili

Lima, Peru

New York, ABD

Miami, Florida, ABD

Dominika

Nova Scotia, Kanada

Teksas, ABD

Yucatán, Meksika

Iberá, Arjantin

National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 Asya seçkisinin tamamı...

Sikkim, Hindistan

Tainan, Tayvan

Şian, Çin

Gezginler için heyecan verici seyahat rotaları listesinin son üyesi ise Avustralya’daki Victoria eyaleti. National Geographic’e göre bölgenin en dikkat çekici unsuru ise eşsiz kaplıcaları. ​​​​​​​