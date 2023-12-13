National Geographic'ten "2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon"

İnsanlık, uzun ve yorucu bir senenin ardından yeni umutlar ve yeni planlar ile 2024’ü karşılamaya hazırlanıyor. Sayısız gezgin ise daha şimdiden yeni yılda yeni ülkeler ve şehirler keşfedecek olmanın heyecanı içerisinde. İşte bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri merkezli National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki gezginlere rehberlik edebilecek harika bir liste yayımladı. “2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon” başlığı ile yayımlanan listede Avrupa’dan 14, Amerika’dan 9, Afrika’dan 3, Asya’dan 3 ve Avustralya’dan 1 “heyecan verici” seyahat rotası yer alıyor. İşte Arnavutluk’tan Çin’e, National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 listesi.
National Geographic dergisi, “2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon” isimli bir liste yayımladı!
Sayısız gezgine yeni yıldaki seyahat planlarını oluşturmak için rehberlik edebilecek olan liste, şehir ve bölgelerdeki ulaşım ve konaklama imkânlarının yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi unsurlar da dikkate alınarak oluşturuldu.
5 kıtadan 30 farklı destinasyon
Bu destinasyonlardan 14’ü Avrupa kıtasında bulunuyor. Hem Afrika hem de Asya 3 heyecan verici seyahat rotasıyla listede. Son olarak Afrika’dan 9 ve Avustralya’dan da 1 bölge National Geographic’e göre yeni yılda mutlaka görülmesi gereken heyecan verici yerler içerisinde yer alıyor. Arnavutluk, National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 listesinin Avrupa seçkisinde dikkat çeken ülkeler arasında bulunuyor. National Geographic’e göre ilgi çekici tarihi, farklı kültürlere olan yakınlığı ve giderek artan turizm yatırımları Arnavutluk’u 2024’ün en heyecan verici seyahat güzergahlarından biri haline getiriyor. Gezginlere muhteşem doğa manzaraları sunarak yaban hayatına yakından tanıklık etme fırsatı veren Arnavutluk Alpleri ise bu heyecan verici destinasyonun en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.
Dergiye göre Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, Avrupa’daki en heyecan verici seyahat rotalarından biri. Ülkenin en büyük ve kalabalık şehri olan Belfast 2021 yılında UNESCO Müzik Şehri olarak listelenmişti. Bununla birlikte kadim geçmişin izlerini taşıyan çok sayıda tarihi yapıya ve onlarca kültür hazinesine ev sahipliği yapıyor. Eşsiz yemekleri ve büyüleyici doğal güzellikleri, İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesini de 2024’ün en heyecan verici seyahat rotalarından birine dönüştürüyor.
National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 Avrupa seçkisinin tamamı...
Arnavut Alpleri, Arnavutluk
Belfast, Kuzey İrlanda
Emilia-Romagna, İtalya
Trenle Avrupa
Galloway ve Güney Ayrshire, İskoçya
Nordland, Norveç
Kuzey Yorkshire, İngiltere
Pompei, İtalya
Saimaa, Finlandiya
Tartu, Estonya
Euro, Almanya
Valetta, Malta
Galler
Vahşi Atlantik Yolu, İrlanda
Şili’deki Atacama Çölü de 2024’te Ziyaret Edilecek En Heyecan Verici 30 Destinasyon listesinde yer alıyor. ABD merkezli dergiye göre gezegenimizin en kurak yerlerinden biri olan bu sıra dışı çöl, ziyaretçilerine yılın belli bir döneminde oldukça ilginç doğa manzaraları sunuyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden New York yalnızca ABD’nin değil, tüm kıtanın en heyecan veren seyahat rotalarından biri.
National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 Amerika seçkisinin tamamı...
Atacama Çölü, Şili
Lima, Peru
New York, ABD
Miami, Florida, ABD
Dominika
Nova Scotia, Kanada
Teksas, ABD
Yucatán, Meksika
Iberá, Arjantin
National Geographic en heyecan verici seyahat rotaları 2024 Asya seçkisinin tamamı...
Sikkim, Hindistan
Tainan, Tayvan
Şian, Çin
Gezginler için heyecan verici seyahat rotaları listesinin son üyesi ise Avustralya’daki Victoria eyaleti. National Geographic’e göre bölgenin en dikkat çekici unsuru ise eşsiz kaplıcaları.