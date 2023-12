Oscar Habercisi: 2024 Altın Küre Adayları Açıklandı!

Geçtiğimiz gü, oyuncular C edric the Entertainer ve Wilmer Valderrama , Beverly Hilton otelinde 2024 Altın Küre adaylarını duyurdular. Bu yılki adaylar arasında sinema ve televizyondaki stand-up komedisinde en iyi performans gibi iki yeni kategori de bulunuyor!

2024 Altın Küre Adayaları için TIKLAYIN!

2023, sinema dünyası için de oldukça hareketli bir yıl oldu. Önemli yönetmenlerin ve oyuncuların yer aldığı dikkat çekici filmler, 2023 yılında izleyici ile buluştu. İşte bu doğrultuda içerisinde bulunduğumuz 2023 yılının son günlerine yaklaşırken sinema dünyasının yakından takip ettiği Altın Küre Ödülleri’ne (Golden Globe) aday yapımlar ve oyuncular da belli oldu. “Oscar’ın habercisi” olarak da isimlendirilen Altın Küre adayların arasında en dikkat çeken yapımlar ise 2023’e damga vuran Barbie ve Oppenheimer. 9 farklı dalda ödüle aday gösterilen Barbie bu alanda zirvede yer alıyor. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer ise 8 dalda yarışacak. Gelin, 2024 Altın Küre adayları arasında hangi yapımlar ve isimler yer alıyor birlikte bakalım.

Sinema dünyasındaki en prestijli ödüller arasında gösterilen Altın Küre Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenleniyor!

Organizasyonda, televizyon ve sinema dünyasının önemli yapımları ödüllendiriliyor. Altın Küre Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak da nitelendiriliyor. Çünkü geçmiş yıllarda Altın Küre Ödülü kazanan pek çok yapım, takip eden süreçte Oscar heykelciğinin de sahibi olmuştu.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Barbie, 9 farklı dalda ödüle aday gösterildi: En İyi Film (müzikal ya da komedi), En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Film Senaryosu ve En İyi Özgün Şarkı Barbie’nin aday gösterildiği kategorilerden bazıları.

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer ise 8 farklı Altın Küre için yarışacak: En İyi Film (dram), En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ünlü bilim insanı Robert Oppenheimer’ın yaşamını konu edinen filmin ödül için yarışacağı kategoriler arasında yer alıyor.

Succession, The Crown ve The Last of Us gibi 2023’e damga vuran diziler 2024 Altın Küre adayları arasında yer alıyor...

Helen Mirren ve Emma Soten En İyi Kadın Oyuncu (dizi) ödülünün sahibi olmak için yarışacak! Gary Oldman ve Pedro Pascal ise En İyi Erkek Oyuncu (dizi) kategorisinin dikkat çeken isimlerinden...