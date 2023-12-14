Michelangelo'nun gizli sığınağını girebilirsiniz...

İtalyan heykeltıraş, ressam ve Rönesans döneminin ağır sikleti Michelangelo, dünyanın en etkili sanatçılarından biri... Ve bu olağanüstü yetenekli adamın tüm hayranları için heyecan verici bir haberimiz var: Gizli misafir odasını ziyaret edebiliyorsunuz...

Evet, doğru okudunuz! Michelangelo'nun 1530'da siyasi sığınma aradığı iddia edilen Floransa'daki 'gizli misafir odası' 15 Kasım'dan itibaren ziyaretçilere açıldı! Ziyaretler aynı anda maksimum dört kişi olarak yapılıyor ve yalnızca 15 dakika sürüyor. Odaya alınacak ziyaretçi sayısı haftalık 100'le sınırlı.

Oda, 1975 yılında, o zamanki müdürün dar bir geçit olduğunu düşündüğü yeri temizlemek için bir restoratör görevlendirmesiyle keşfedildi. Medici Şapelleri Müzesi'nden yeni bir çıkış yaratma çabasıydı ama bunun yerine restoratör Sabino Giovannoni, sıva katmanlarının altına yayılmış çizimler buldu. Bu çizimlerin Michelangelo'ya atfedildiği ve Papa VII. Clement'in ölüm cezasından kaçmak için bu odaya sığındığı sırada yapıldığı sanılıyor!

Sanatçı 10x3 metrelik odada yaklaşık 2 ay kaldı; bu çok fazla çizim süresi anlamına geliyor. Eleştirmenler hala eskizleri incelerken, Michelangelo'nun bu duvarlara önceki eserlerini yeniden çizdiğini belirtiyor. Çizimlerin bir kısmı Sistine Şapeli'nde çizdiği figürleri anımsatırken, bir kısmı da Medici mezarındaki eserin unsurlarını yansıtıyor...

Bu gizemli odadaki bu gizemli çizimleri incelemek istiyorsanız fazla vaktiniz yok. Oda yalnızca 30 Mart'a kadar açık olacak...