Dünyadaki dördüncü Harry Potter mağazası İstanbul’da açılıyor!

Dünya çapında popülerlik kazanan ve kült bir fenomen haline gelen Harry Potter serisi, kitapları ve filmleriyle yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Britanyalı yazar J. K. Rowling , Harry Potter serisi ile birlikte modern zamanların en büyük kültlerinden birini ortaya çıkarmıştı. Dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesi kazanan ve filmleriyle de milyarlarca dolar gelir elde eden Harry Potter dünyası, Wizarding World adlı dükkanlar ile serinin hayranlarına farklı bir deneyim sunmaya başlamıştı. Bu mağazaların dördüncüsünün İstanbul'a açılacağı açıklandı.

Türkiye'nin aynı zamanda ilk lisanslı Harry Potter partneri olan ve dört yıldır da hem üretici hem de perakendeci olarak Warner Bros . Discovery ailesi ile çalışan Sihir Dükkanı, Mall of İstanbul'da 16 Aralık'ta Wizarding World by Sihir Dükkanı adlı mağazanın açılışını gerçekleştirecek. Böylece serinin hayranları, Harry Potter dünyasını deneyimleyebilecek.

200 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan dükkanda, Harry Potter serisi ve serinin Spin-offu olan Fantastik Canavarlar serilerine ait 1500'e yakın lisanslı ürünü satışa sunacak. Saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan mağazada "Asa Seçimi", "Seçmen Şapka ile Hogwarts Binası'nı Bulma", "Görünmezlik Pelerinini Deneme", "9 ¾ Peronunda Fotoğraf Çekme" gibi çeşitli etkinlikler de yer alacak.

İstanbul'da daha önce de benzer konseptli bir mağaza olmasına rağmen Wizarding World, çıtayı bir adım daha yükseğe taşıyacak ve yeni etkinlikler ile Harry Potter hayranlarına daha gelişmiş bir deneyim sunacak. Harry Potter serisi, serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros.'a 9,5 milyar dolar kazandırmıştı ve bu mağaza gibi mağazalarlar kazandırmaya da devam edecek.​​​​​​​​​​​​​​