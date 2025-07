Tabağınızda Çiftlikten Sofraya: The GALLIARD Cove House

The GALLIARD Cove House, bu yaz Bodrum’un Gökçebel Koyu’nda, sadece manzarasıyla değil, tabağa gelen her detayla da fark yaratıyor. Restoranın her tarifi, Gürece’deki kendi çiftliğinden gelen en taze sebze, meyve ve yumurtalarla hazırlanıyor. Et, balık ve kabuklu deniz ürünleri ise her gün usta şefler tarafından özenle seçiliyor.

Michelin Rehberli Şeflerden, Tabağınıza

Bu sezonun menüsünü, Michelin Guide ve Gault & Millau tarafından seçilen yetenekli şef Muharrem Tenekeci hazırlıyor. Kendisi, The GALLIARD’ın Kurumsal Executive Şefi olarak, yıllarca Michelin yıldızlı restoranlarda edindiği deneyimi Bodrum’a taşıyor. Menüde, modern Akdeniz mutfağı baskın olmakla birlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri de yaratıcı dokunuşlarla sunuluyor.

Lezzet, Manzara ve Müzik Aynı Anda

The GALLIARD Cove House, yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda bir atmosfer deneyimi sunuyor. Bohem ve modern çizgilerle dekore edilmiş mekan, denize sıfır konumuyla büyülüyor. Bu yaz, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü sanatçılar da bu özel atmosferde sahne alıyor. Enzo Siffredi, Joezi, Xinobi, Kilimanjaro, Ivi Adamou, Nandu, Oliver Koletzki ve Chris Avantgarde gibi isimler, yaz akşamlarını müziğe ve ritme dönüştürüyor.

Gökçebel’de Doğallıkla Lüks Birleşiyor

Yalıkavak’ın sakin koylarından biri olan Gökçebel, artık gastronomi tutkunları için de bir cazibe merkezi. The GALLIARD Cove House, sadece yemek değil; doğallık, zarafet ve tutku dolu bir yaşam tarzı sunuyor. Taze ürünlerle hazırlanan her tabak, Bodrum’un ruhunu yansıtıyor.