Ajia Hotel’in Lezzet Mirası: Zenkai

İstanbul’un en zarif manzaralarından biri olan Kanlıca sahilinde, Ajia Hotel çatısı altında hizmet veren Zenkai Restaurant & Bar, bu sezon da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Boğaz kıyısında, Asya ve Akdeniz mutfağının en rafine lezzetlerini sunan mekan, etkileyici atmosferi ve seçkin mutfağıyla gastronomi tutkunlarının yeni gözdesi.

Boğaz Manzarasına Karşı Şık ve Huzurlu

Zenkai, göz alıcı dekorasyonu ve Boğaz’ın maviliğine nazır konumuyla, İstanbul’da akşam yemeğini özel bir anıya dönüştürüyor. Özellikle yaz akşamlarında, açık havada yemek yemenin keyfi bu manzara eşliğinde bambaşka bir boyut kazanıyor. Her masa, özenle seçilmiş detaylarla süslenmiş; her ışık, keyifli sohbetlere eşlik edecek şekilde yerleştirilmiş.

Şef Murat Bozok’tan Ustalıkla Hazırlanmış Lezzetler

Menü, ünlü şef Murat Bozok’un imzasını taşıyor. Her tabak, seçilen malzemelerin özenli kullanımıyla hem estetik hem de lezzet açısından bir sanat eseri gibi sunuluyor. Uzak Doğu’nun zarif tatları ile Akdeniz’in hafif dokunuşları, Zenkai’nin mutfağında mükemmel bir dengeye ulaşıyor.

Zengin Menü, Rafine Seçimler

Başlangıçlardan tatlılara uzanan geniş menüde, öne çıkan bazı lezzetler şöyle:

Tuna Tataki , Karides Tempura , Gyoza Kaburga

Beef Wellington , Fillet Mignon , Ördek Konfit

Karides Gnocchi , Ragu Pappardelle , Cacio e Pepe

Finalde ise Rom Baba, Panna Cotta ve Mochi gibi tatlılar damakları şenlendiriyor.

Kokteyl Sanatı ve Şarap Kültürü

Zenkai sadece tabaklarında değil, barında da ustalığını konuşturuyor. Zengin kokteyl menüsü, günün her saatine uygun seçenekler sunarken; dünya çapından özenle seçilmiş şarap listesi akşamlarınızı daha da özel kılıyor. Boğaz manzarası eşliğinde bir yudum Zenkai kokteyli, İstanbul geccelerine eşsiz bir imza atıyor.