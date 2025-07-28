Uzayda İlk Kez Michelin Yıldızlı Menü

Fransız astronot Sophie Adenot, 2026’daki εpsilon görevi sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yalnızca bilimsel deneyler değil, Michelin yıldızlı lezzetler de götürecek. Bu sıra dışı menü, dünyanın en fazla Michelin yıldızına sahip kadın şefi Anne-Sophie Pic tarafından tasarlandı. Proje, Avrupa Uzay Ajansı’nın “uzaya bir tutam Fransa götürmek” vizyonuyla hayata geçti.

Uzay Görevine Fransız Sofrası Eşlik Ediyor

Adenot’un uzayda tüketeceği yemekler, “bonus menü” kapsamında hazırlandı. Astronotların yemeklerinin %10’unu oluşturan bu özel menü, hem lezzet hem de moral kaynağı sunmayı hedefliyor. Anne-Sophie Pic, Fransız mutfağının ikonik tariflerini yeniden yorumlayarak hem hijyen hem de pratiklik açısından uzay koşullarına uygun hale getirdi.

Menüde yer alan bazı dikkat çekici tatlar:

Pembe biberli soğan çorbası ve gratin kruton

Tonka fasulyeli ve voatsiperifery biberli tavuk, comté peynirli kremalı polenta

Kahveli çikolata kreması ve cazette çiçeği aroması

Uzayda Yemek Sanatı: Bilimle Uyumlu Sofralar

Uzaydaki gıdalar; kırılgan olmayan, kompakt, uzun ömürlü ve düşük yer çekiminde kolay tüketilebilir olmalı. Pic’in klasik tarifleri Servair iş birliğiyle yeniden yapılandırıldı, sterilizasyonla korunarak özel esnek poşetlerde hazırlandı. Böylece hem lezzet hem güvenlik garanti altına alındı.

Anne-Sophie Pic: “Bu Yolculuk Gerçekten Olağanüstü”

Adenot’un teklifini büyük bir heyecanla kabul eden Pic, bu iş birliğini şöyle anlatıyor:

“Bu görev için yemek hazırlamak büyük bir ayrıcalık. Lezzet, moral kaynağıdır ve uzayda moral her şeydir.”

Pic’in Valence kentindeki üç Michelin yıldızlı restoranı, 2024’te Tripadvisor’ın “En İyi Restoranlar” listesinde zirveye yerleşti. Aynı zamanda 2011’de dünyanın en iyi kadın şefi seçildi.

ISS'te Sofra Kurmak Sadece Başlangıç

ESA, yakın gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu’nda laboratuvar ortamında gıda üretimi ve 3D baskılı yemek teknolojisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu özel proje, sadece bugünün astronotlarına moral sunmakla kalmıyor; aynı zamanda uzayda sürdürülebilir yaşamın kapılarını da aralıyor.