Fildişi Çikolata Çorbası mı? Asmani Bu Sezon Sınırları Zorluyor

Antalya'nın kalbinde, Akra Hotel’in 10. katında yer alan Asmani Restoran, bu sezon yenilenen menüsüyle damaklarda iz bırakıyor. Akdeniz mutfağının modern yorumlarını taze ve rafine dokunuşlarla sunan restoran, sadece manzarasıyla değil, tabağınıza koyduğu her detayla da sizi büyülüyor.

Taptaze Bir Sezon, Yepyeni Tatlar

Yeni menü, yaratıcı ve özgün bir mutfak anlayışının eseri. Öne çıkan lezzetler arasında yer alan fildişi çikolata çorbası ve acı nane kuzu kulağı, tatlı ile tuzlunun büyüleyici dengesini sunuyor. Erdal kokoreç, sokağın ruhunu fine dining ile buluştururken; Asmani usulü ızgara köfte klasik bir lezzeti yeniden tanımlıyor. Izgara kalamar ve damla sakızlı beğendi ile deniz kokusunu tabağınızda hissederken, şeftali tart taten ve ahududu sorbe ile menüye ferahlatıcı bir final yapıyorsunuz.

Antalya’nın Mavisine Karşı Yeni Bir Ritüel

Asmani, sadece bir restoran değil; Antalya’nın taze ürünleriyle zenginleşmiş bir hikaye anlatıcısı. Yeni sezonla birlikte artık sadece akşamları değil, öğle saatlerinde de konuklarını ağırlıyor. Saat 12:00 ile 24:00 arasında hizmet veren Asmani, hem iş arasında bir kaçamak hem de uzun sohbetlere eşlik eden bir buluşma noktası haline geldi.

Lezzet, Ambiyans ve Zarafet Bir Arada

Modern iç dekorasyonu, havadar ve şık atmosferi, profesyonel servisi ve samimi ortamıyla Asmani, her detayıyla sizi ağırlamaya hazır. Ailenizle özel bir günü kutlayabilir, arkadaşlarınızla gün batımına karşı yeni tatları keşfedebilirsiniz. Her bir yemek, mevsimin ruhunu taşıyor ve Antalya’nın gastronomik mirasını modern tabaklarda yeniden sunuyor.