Haftanın Ruhu: Müzik, Manzara ve Eğlenceyle Dolu Bir İstanbul Rehberi

Şehrin temposu hiç düşmüyor ama yaz akşamlarının ritmi, başka… Güneş yavaşça batarken Boğaz’dan esen meltem, fonda bir DJ seti ya da cazın kadife tınılarıyla birleştiğinde İstanbul bir anda başka bir ruh hâline bürünüyor. Kalabalıklardan uzak ama enerjiden ödün vermeyen açık hava buluşmaları, gizli bahçelerde nostaljik partiler, rooftop’larda yıldızlara yakın DJ performansları… Bu hafta İstanbul, tam anlamıyla “yaşanacak bir şehir” haline geliyor. Plan yapmadan önce bu önerilere mutlaka göz atın!

BİZ’de Jazz: Sinem İslamoğlu ile Terasta Caz Büyüsü

22 Temmuz Salı akşamı, caz ruhunu gökyüzüne taşıyacak özel bir gece sizi bekliyor. Volkswagen sponsorluğunda gerçekleşen “BİZ’de Jazz” serisinin bu haftaki konuğu, zarif sesi ve duygulu yorumuyla Sinem İslamoğlu. BİZ İstanbul’un büyüleyici terasında, yıldızların altında bir caz gecesi hayal edin… Beş kişilik yetenekli kadrosuyla sahne alacak olan Sinem İslamoğlu Quintet, sizi melodilerle sarmalayacak.

After Sunset @ Sunset: Boğaz’a Karşı DJ & Sushi Keyfi

Çarşamba akşamları için bir planınız yoksa, artık var! Sunset’in göz alıcı terasında, gün batımı eşliğinde DJ Hakan Narin’in setiyle yükselen enerjiyi kaçırmayın. 18.00-21.00 arasında Sirena Yachts sponsorluğunda içecek ve sushi’lerde %30 indirimli Happy Hour başlıyor. Boğaz’ı karşınıza alıp kokteylinizi yudumlarken, müziğin ritmi sizi gündelik telaştan çekip başka bir boyuta taşıyor.

Chalet Garden’da Çarşamba 90’lar, Perşembe “Az Acılı”

Swissôtel The Bosphorus’un içinde, adeta şehrin merkezine saklanmış bir orman gibi duran Chalet Garden, bu yazın en samimi ve en renkli bahçesi. Her Çarşamba nostalji rüzgarları estiren 90’lar partisi, her Perşembe ise hafif acıların eğlenceli hâli “Az Acılı” konseptiyle hayat buluyor. Dans edin, sohbet edin, hafızanıza kazınacak anılar biriktirin.

STELLA LOUNGE & BAR’da Her Gün Happy Hour

CVK Park Bosphorus’un sofistike atmosferinde yer alan Stella Lounge & Bar, günün en keyifli saatlerini bir araya getiriyor. 18.00 – 20.00 arasında tüm içeceklerde %30 indirim sizi bekliyor. Boğaz’ın rüzgârı eşliğinde, lezzetli içecekler ve etkileyici bir manzara ile gün batımını Stella’da selamlayın.

Açık Havada Popcorn Kokusu Var! – Swissôtel Sultanpark’ta Sinema

Yemyeşil bir park, parlayan yıldızlar ve beyaz perdede klasik filmler… Swissôtel The Bosphorus’un büyüleyici Sultanpark’ı, yaz boyunca her Pazartesi nostalji ve sinema tutkusunu buluşturuyor. 28 Temmuz’da Charlie’s Angels ile başlayan gösterimler arasında Moulin Rouge, Bohemian Rhapsody, Amélie gibi kült yapımlar da var. Saat 19.00’dan itibaren yemek alanı da açık; atıştırmalıklarınızı alın ve sinema keyfine hazır olun!

16 Roof: Müziğin, Manzaranın ve Lezzetin Buluşma Noktası

Haftanın her günü müzik var, her günü başka bir tat, başka bir hikâye… Swissôtel’in terasında yer alan 16 Roof, DJ performanslarıyla akşamları gökyüzüyle buluşturuyor. Bu haftanın öne çıkanları arasında 23 Temmuz’da Jadeite, 24 Temmuz’da Yiğit Karakaş, 25 Temmuz’da OA Music var. Eğer hem Boğaz’a karşı olmayı, hem de ritmi iliklerinize kadar hissetmeyi seviyorsanız, 16 Roof sizin yeriniz.

Sax Türkiye: Maral Ataman ile Cuma & Cumartesi Canlı Performans

21:30’da sahneye çıkan Maral Ataman, cuma ve cumartesi gecelerini daha da özel kılıyor. Jazz ve pop'un iç içe geçtiği bu özel performanslar, Sax’in samimi atmosferiyle birleşince haftanın favori anları arasında yerini alıyor.

The Populist: Bomontiada ve Galataport’ta Müzik Maratonu

İstanbul’un enerjisi iki farklı lokasyonda ritmini buluyor!

Yapı Kredi bomontiada’da:

Çarşamba Kenan Kocaaslan (%100 Plak),

Cuma Gökhan Şen (Disco-Funk),

Cumartesi Nikki Wild (All Access) sahnede.

Galataport’ta ise:

Cuma Erc Erb,

Cumartesi Gökhan Şen,

Pazar günü 70’ler – 90’lar – Disco temalı bir setle Hünkar yer alıyor.

Ritim hiç düşmüyor, eğlence her daim sürüyor!