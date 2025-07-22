Zuma İstanbul’un Global Kokteyl Yolculuğu Başladı!

İstanbul’un en lüks alışveriş merkezlerinden biri olan İstinyePark, yalnızca alışverişte değil, gastronomide de üst düzey deneyimlerin adresi olmaya devam ediyor. Bu deneyimlerin en parıltılılarından biri ise hiç şüphesiz Zuma İstanbul. Modern Japon mutfağını özgün bir izakaya stiliyle sunan mekân, şimdi yeni kokteylleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Teras Atmosferinde Global Lezzetler

Zuma İstanbul, yalnızca yemekleriyle değil, atmosferiyle de fark yaratıyor. Hafta sonları uluslararası DJ’lerin canlı performanslarıyla hareketlenen teras alanı, ateş çukuru kurulumuyla da ayrı bir ambiyans sunuyor. Bu dinamik ortamda, artık dünyanın dört bir yanından gelen ikonik kokteyller de yer alıyor.

Zuma’nın Dubai’den Miami’ye, Bangkok’tan Roma’ya uzanan global adreslerinde ün kazanmış dört klasik kokteyli artık İstanbul’da da deneyimleyebilirsiniz. Her biri özenle hazırlanmış bu içecekler, Zuma’nın imzasını taşıyan sofistike ve rafine dokunuşlarla sunuluyor.

Dört Klasik, Sonsuz Tat

Yeni gelenler arasında Zuma Espresso Martini, Rikka Highball, Yuzu & Rose Negroni ve Shiso Delight gibi farklı damaklara hitap eden seçenekler öne çıkıyor. Tatlı notalar, narenciye aromaları ve zarif Japon dokunuşlarıyla zenginleştirilen bu kokteyller, yaz akşamlarını özel kılmak isteyenler için birebir.

Yalnızca bir içki değil, bir deneyim sunan bu kokteyller, Zuma İstanbul’un yaratıcı bar ekibi tarafından, kusursuz sunumlarla servis ediliyor. Her yudumda sofistike bir lezzet hikâyesi anlatılıyor.

Menüde Sadakat, Bar’da Yenilik

Zuma İstanbul’un menüsünde klasikleşmiş Japon lezzetleri hâlâ başrolde. Ancak bar menüsündeki bu yeni soluk, mekanın dinamizmini daha da artırıyor. Terasta gün batımına karşı bir Shiso Delight yudumlamak, bu yazın en ayrıcalıklı anlarından biri olabilir.