Sunsetter Bahar 2026 Çıktı: Masada Sanat!

İstanbul gastronomi sahnesinin güçlü aktörlerinden Sunset Grill & Bar, yalnızca mutfağıyla değil, aynı zamanda içerik üretimiyle de dikkat çekiyor. Bu kez odağında Sunsetter Bahar 2026 sayısı var. “Masada Sanat” temasıyla hazırlanan bu özel edisyon, klasik bir restoran dergisi algısını kırıyor. Bunun yerine, gastronomiyi kültür, seyahat ve içki dünyasıyla iç içe geçiriyor.

Üstelik dergi, ilk sayfadan itibaren güçlü bir görsel dil kuruyor. Modernleşen tasarım ve yenilenen logo, Sunset markasının dönüşümünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Böylece okuyucu, daha ilk bakışta yenilikçi bir dünyanın içine giriyor.

Yeni Menü, Yeni Hikâye: Marios Sousis Dokunuşu

Bu sayının merkezinde, Executive Chef Marios Tsouris imzası taşıyan yeni menü yer alıyor. Şef, mutfağında Akdeniz dokusunu korurken aynı zamanda modern tekniklerle yeni bir anlatı kuruyor. Bu yaklaşım, tabaklara sadece lezzet değil karakter de kazandırıyor.

Ayrıca menüdeki her detay, “masada sanat” fikrini destekliyor. Sunumlar güçlü, içerikler rafine ve deneyim bütüncül. Böylece Sunset, gastronomiyi yalnızca bir yemek deneyimi olmaktan çıkarıyor.

Bar Kültüründe İmza: Bilal İslam Kokteylleri

Yeni tatlar yalnızca mutfakla sınırlı kalmıyor. Bar tarafında Bar Şefi Bilal İslam, tamamen ev yapımı içeriklerle hazırladığı kokteyllerle öne çıkıyor. Bu kokteyller, klasik reçetelerin dışına çıkıyor. Aynı zamanda her biri özgün bir karakter taşıyor.

Bu yaklaşım, içki kültürünü daha yaratıcı bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla Sunsetter dergisi, yalnızca okumalık değil, aynı zamanda deneyim rehberi işlevi de görüyor.

Sushi Sahnesinde Geri Dönüş: Hiroki Takemura

Bahar 2026 sayısının en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Hiroki Takemura’nın dönüşü. Uzun yıllar Sunset mutfağında iz bırakan Japon şef, sushi menüsünü yeniden şekillendirmek üzere ekibe katılıyor.

Bu gelişme, Sunset’in Asya mutfağındaki iddiasını yeniden güçlendiriyor. Aynı zamanda sushi menüsünde daha rafine ve çağdaş bir yaklaşımın sinyallerini veriyor.

Dergide Neler Var: Gastronomiden Playliste

Sunsetter yalnızca yemekle sınırlı kalmıyor. Aksine, yaşam stilini geniş bir perspektifle ele alıyor. Örneğin, Evren Katırcıoğlu tarafından hazırlanan özel playlist, akşam yemeklerine eşlik edecek güçlü bir atmosfer yaratıyor.

Bununla birlikte, Mehmet Yalçın’ın viski üzerine kaleme aldığı yazı, içki dünyasının yükselen dinamiklerini analiz ediyor. Özellikle viskinin global yükselişi ve yeni denemeler, bu sayının en keyifli okumalarından biri olarak öne çıkıyor.

Tüm bunlara ek olarak dergi, seyahat hikâyeleri ve ilham veren portrelerle zenginleşiyor. Böylece okuyucu, her sayfada farklı bir dünyaya adım atıyor.

Sunsetter: Bir Dergiden Fazlası

Sunsetter Bahar 2026, yalnızca bir yayın değil. Aynı zamanda Sunset markasının vizyonunu yansıtan güçlü bir ifade alanı. Gastronomi, sanat ve yaşam stilini tek çatı altında buluşturan bu sayı, okuyucuyu ilham veren bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu nedenle Sunsetter, raflarda duran bir dergiden çok daha fazlasını temsil ediyor. Her sayfa, masadan başlayan bir hikâyeyi hayatın farklı alanlarına taşıyor.