Shangri-La Bodrum 2029’da Kapılarını Açıyor

Türkiye’deki lüks konaklama yatırımlarına güçlü bir halka daha ekleniyor. Shangri-La Group, Türkiye’deki varlığını genişleterek Bodrum’da yeni bir resort projesine imza atıyor. Shangri-La Bodrum adıyla hayata geçirilecek olan bu özel proje, grubun Türkiye’deki ikinci oteli olacak ve 2029 yılında kapılarını açması planlanıyor. Proje, United Bodrum Turizm A.Ş. ile imzalanan yönetim anlaşması kapsamında geliştiriliyor.

Hong Kong’da Gerçekleşen İmza Töreni

Anlaşmanın imza töreni, Hong Kong’da bulunan Island Shangri-La’da düzenlendi. Törende Shangri-La Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Hui Kuok, İcra Kurulu Üyesi ve Grup CFO’su Chee Wui Chua ile Grup Yatırım ve Varlık Yönetimi Başkanı Chris Phong yer aldı. United Bodrum Turizm A.Ş. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, ortak Kamil Uğurlu ve mülk sahibi temsilcisi Ferzan Çelikkanat törende hazır bulundu. Bu üst düzey katılım, projenin grup stratejisi içindeki önemini net şekilde ortaya koyuyor.

Bodrum’un Lüks Haritasında Yeni Bir Referans

Shangri-La Bodrum, Bodrum Yarımadası’nın kuzeybatısında, Yalıkavak Marina’ya yalnızca 10 dakika mesafede konumlanacak. Resort bünyesinde 70 misafir odası ve 10 özel villa yer alacak. Bu yapı, mahremiyet, konfor ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını merkezine alan bir resort deneyimi sunmayı hedefliyor. Doğal dokuya uyumlu mimari yaklaşım ve rafine tasarım dili, projenin öne çıkan unsurları arasında bulunuyor.

Shangri-La’dan Bodrum’a Zamansız Bir Dokunuş

Shangri-La Group İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Chee Wui Chua, projeye ilişkin değerlendirmesinde Bodrum’un küresel ölçekte yükselen bir lüks destinasyon olduğuna dikkat çekti. Chua, Bodrum’un etkileyici doğası, uluslararası cazibesi ve seçkin yaşam tarzıyla grubun portföyüne yüksek değer kattığını vurguladı. Ayrıca Shangri-La’nın zamansız misafirperverlik anlayışını ve çağdaş zarafetini Bodrum’a taşımaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bodrum’un Küresel Konumunu Güçlendiren Bir Yatırım

United Bodrum Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni ise bu iş birliğinin Bodrum için stratejik bir adım olduğunun altını çizdi. Çepni, Shangri-La Group ile birlikte geliştirilecek bu resort’un, lüks resort anlayışını yeniden tanımlayacağını ve Bodrum’u uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşıyacağını belirtti. Proje, rafine yaşam standartları arayan global misafirler için yeni bir referans noktası oluşturmayı amaçlıyor.