Serdar Ceyran Rehberliğinde Panora’da Şarap Deneyimi

Akdeniz’in dingin manzarası, şarabın katmanlı aromaları ve gastronomiyi kültürle buluşturan bir anlatım dili… Panora Restaurant, 17 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği özel etkinlikle şarap tutkunlarını çok katmanlı bir deneyime davet ediyor. Şarap tadım etkinliği, yalnızca farklı şarapları denemeyi değil; aynı zamanda şarabın ardındaki hikayeleri, coğrafyayı ve üretim felsefesini keşfetmeyi amaçlıyor. Bu özel buluşma, şarap kültürü ile gastronomi meraklılarını aynı masada bir araya getiriyor.

Serdar Ceyran ile Şarabın Katmanlı Dünyası

Saat 15.30–17.30 arasında gerçekleşecek etkinlik, Head Sommelier Serdar Ceyran’ın rehberliğinde ilerliyor. Ceyran, şarabın üzümden kadehe uzanan yolculuğunu sade ancak derinlikli bir anlatımla aktarıyor. Böylece katılımcılar, aroma profilleri, terroir etkisi ve üzüm çeşitlerinin karakteristik yapıları hakkında net bir perspektif kazanıyor. Anlatım boyunca teorik bilgiler, pratik tadım örnekleriyle destekleniyor. Bu yaklaşım, deneyimi daha akılda kalıcı ve öğretici kılıyor.

Aromalar ve Eşleşmeler Üzerine Duyusal Bir Deneyim

Etkinlik kapsamında farklı üzüm türleri karşılaştırmalı olarak tadılıyor. Her şarap, özenle seçilmiş peynir ve tapas eşleşmeleriyle destekleniyor. Bu sayede katılımcılar, şarap–yemek uyumunun lezzeti nasıl dönüştürdüğünü birebir deneyimliyor. Ayrıca gövde, asidite ve doku gibi kavramlar, tadım esnasında somut örneklerle açıklanıyor. Böylece şarap, yalnızca damakta kalan bir tat olmaktan çıkıyor ve çok yönlü bir keşfe dönüşüyor.

Akdeniz Manzarasında Atmosferin Gücü

Panora Restaurant’ın Akdeniz’e hakim atmosferi, etkinliğin ruhunu tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Gün batımına eşlik eden doğal ışık, kadehteki aromaların algısını güçlendiriyor. Denizden gelen hafif esinti, tadımı daha rafine ve keyifli hale getiriyor. Bu ambiyans, etkinliği sadece gastronomik değil, aynı zamanda zihinsel bir mola haline getiriyor.

Sınırlı Kontenjanla Özel Bir Buluşma

Sınırlı katılımcı sayısıyla planlanan şarap tadımı, daha odaklı ve interaktif bir deneyim sunuyor. Bu nedenle ön rezervasyon büyük önem taşıyor. Lezzet, bilgi ve manzaranın buluştuğu bu özel etkinlik, şarap kültürüne ilgi duyan herkes için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

Rezervasyon: 0532 704 59 91