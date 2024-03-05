Ramazan ayının en lezzetli iftar mekanları

İstanbul'un ve Türkiye'nin en iyi iftar mekanları:



CVK Park Bosphorus - Izaka Terrace





Eşsiz boğaz manzarasıyla şehrin ayrıcalıklı buluşma mekânlarından Izaka Terrace; Ramazan ayında misafirlerini, Türk mutfağının bereketi ve eşsiz güzellikteki lezzetleriyle hazırladığı iftar menüsüyle ağırlıyor.

Şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, on bir ayın sultanı Ramazan ayını eşsiz boğaz manzarası eşliğinde, bereketli iftar sofraları ile karşılıyor. Geleneksel lezzetleri şık sunumlarla buluşturan Izaka Terrace, 4 hafta sürecek ramazan ayı boyunca misafirlerine 4 farklı iftar menüsü sunuyor.





Tarihi yarımada manzarasının yanı sıra, misafirlerine fasıl müziği eşliğinde unutulmaz bir iftar yemeği hazırlayan Izaka Terrace’ın menüsünde; iftariyeliklerden çorbalara, zeytinyağlılardan hamur işlerine kadar pek çok başlangıç yer alıyor.





Her haftaya özel yenilenen menüsünde; ciğerli pilavdan yoğurtlu ali nazik kebabına, nohutlu mantı çorbasından kuzu etli böreğine, Ege otları kavurmasından, kuzu incik mutacana ve vişne soslu dana kaburga gibi geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemekleri bulunuyor.





Ana yemeğin ardından cevizli ve narlı güllaç, tahin soslu balkabağı ve Maraş dondurması ile servis edilen fıstıklı baklava gibi birbirinden çeşitli tatlı servisi yapılıyor. Ramazan boyunca tüm menülerde limitsiz meşrubat, meyve suyu, ayran, çay, kahve, demirhindi ve kızılcık şerbeti de menüye dahil olarak sunuluyor.





Siz de büyüleyici bir atmosferde, aileniz ve dostlarınızla, profesyonel bir mutfak ekibi tarafından hazırlanan unutulmaz iftar ziyafeti için şimdiden Izaka Terrace’da yerinizi ayırtın.



Swissôtel The Bopshorus





Dostluğun, sohbetin ve paylaşımın en çok olduğu bereketli Ramazan ayında sevdiklerinizle bir araya gelerek özel lezzetler eşliğinde iftar yapmak isteyenler için Swissôtel The Bosphorus, Istanbul doğru adres oluyor.

11 Mart’ta başlayacak olan Ramazan ayında İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde Geleneksel Türk Mutfağının lezzetleriyle buluşmaya ne dersiniz?

Türk mutfağının bereketini ve eşsiz güzellikteki lezzetlerini sergileyen Swissôtel The Bosphorus, Ramazan ayı boyunca Sabrosa’da sunacağı açık büfe iftar menüsü yanı sıra geleneksel etkinlikleri ve canlı fasıl müziğiyle de vazgeçilmez adreslerden biri oluyor. Pazar hariç her gün hat ve ebru sanatı, karikatür, macun ve şerbet gibi etkinlikler Ramazan ayı boyunca Swissôtel’de misafirlerini bekliyor.

Birlik ve beraberliğin sonsuz hissedildiği, yemeğin, sohbetin, huzurun ve güzel anların bir sofranın etrafında buluştuğu Ramazan’da iftar menüsü Swissôtel Sabrosa Restaurant’ta haftanın her günü açık büfe olarak sunuluyor.

Ana yemek büfesinde Ali Nazik kebabından, kuzu tandır ve tepsi mantısına, birbirinden lezzetli mezeler ve zeytinyağlı çeşitlerinden ciğer ve dönere, benzersiz sokak lezzetlerinden tatlı büfesinde öne çıkan baklava çeşitleri ve sıcak künefeye, Ramazan’ın vazgeçilmezi güllaçtan eskiye götüren Osmanlı şerbetlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.





Gaziantep Mutfağının Yöresel Tatları Swissôtel’de!

Benzersiz iftar büfesinin lezzetleri yanı sıra Gaziantep'in eşsiz tatlarını keşfetmeye de Swissôtel’e bekleniyorsunuz!

Gaziantep mutfağının ünlü şefi Doğa Çiftçi’nin hazırladığı enfes reçeteler Gaziantepli Yusuf Şef'in benzersiz yorumuyla hazırlanarak, Ramazan ayı boyunca Sabrosa'da boğaz manzarasıyla şenlenen iftar sofralarında yerini alıyor.

Sevdikleriniz ile buluşacağınız, dinginliğe ve iç huzura yaklaştığınız en samimi ve lezzetli Ramazan sofraları için Swissôtel sizlere ev sahipliği yapmayı bekliyor.

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Liman İstanbul









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Borsa Restaurant









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