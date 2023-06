Netflix'ten şefleri buluşturan restoran: Netflix Bites!

Netflix'ten iddia dolu bir hamle geldi! Dijital yayıncılık platformu Netflix; geçtiğimiz günlerde kendi çizgisinin dışına çıkmaya karar verdiğini ve Los Angeles'ta Netflix Bites adında bir restoran açacağını duyurdu.

Dünya çapından dikkat çeken yemek programları Chef's Table, Nailed It!, Is it Cake? ve Iron Chef: Quest for an Iron Legend gibi programlarının tanınan şeflerini aynı mutfakta buluşturacak olan pop-up restoran, gastronomiyi ekranın dışına taşıyarak farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Yeni açılacak restoranın mutfağında; Dominique Crenn (Chef’s Table), Nadiya Hussain (Nadiya Bakes), Ann Kim (Chef's Table: Pizza), Rodney Scott (Chef’s Table: BBQ), Curtis Stone (Iron Chef: Quest for an Iron Legend), Jacques Torres (Nailed It!), Ming Tsai (Iron Chef: Quest for an Iron Legend) ve Andrew Zimmern (Iron Chef: Quest for an Iron Legend) gibi isimler yer alacak.

Iron Chef: Quest for an Iron Legend şeflerinden Curtis Stone; "Yemek sevgimi dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak, hayatımın en büyük heyecanlarından biri, ancak hayranlara kamera önünde neler olup bittiğini tattırmak için ekranlardan sofralara geçebilme deneyimi harika olacak!" sözleriyle yeni projeyi değerlendirdi.

Hafta sonları sabah 10’dan öğleden sonra 2’ye kadar bir brunch menüsü de sunacak olan restoran Los Angeles’taki Short Stories Hotel’de 30 Haziran’da açılıyor. Restoranı ziyaret etmek isteyenler ise online rezervasyon platformu olan Resy üzerinden rezervasyonlarını yaptırabiliyorlar. Restoranın menü fiyatlandırması ve yemek içeriği ise henüz belli değil ancak “Drink Masters”tan miksologlar Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien ve Kate Gerwin içecek menüsü için özel kokteyller yaratacakları bilinenler arasında!