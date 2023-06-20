Hayatı sessize alalım: Türkiye’nin izole tatil rotaları

Bördübet, Marmaris

Doğanın doğuşuna tanık etmek ister misiniz? Mis kokulu Çam ormanlarının arasına gizlenmiş saklı bir vaha olan Bördübet; Ege’nin gizli kalmış cennetlerinin başında geliyor. Marmaris yolu üzerinden Datça’ya giderken nefis manzarası ve sonsuz maviliğiyle dikkat çeken Bördübet; farklı bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenler için kusursuz bir tercih. Bördübet ayrıca, su sporları ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için ideal bir yer. Lagünde yüzme, kano, su kayağı gibi su aktiviteleri yapabilir veya çevredeki doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. Bölgede ayrıca kamp alanları, restoranlar ve konaklama tesisleri de bulunmakta. Bördübet, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilere huzurlu bir kaçış sunuyor. Muğla'nın turistik cazibe merkezlerinden biri olan Bördübet'i ziyaret edenler, doğayla iç içe vakit geçirebilir ve eşsiz manzaraların tadını çıkarabilirler.

Ekincik Koyu, Köyceğiz

İzole tatil sevenlerin aslında uzun yıllardır rotaları arasında ilk sıralarda bulunan Ekincik Koyu, son 10 yılda kendini bir hayli geliştirenlerden. Köyceğiz’e yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan bu mini huzur koyu; keşfedenin bir daha vazgeçemediği doğa harikalarından biri. Ekincik Koyu, doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve tertemiz plajıyla tatilciler için kaçırılmaması gereken bir destinasyon. Ekincik Koyu aynı zamanda çevresindeki doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Koyun etrafını saran dağlar, doğa yürüyüşleri ve trekking için ideal rotalara sahiptir. Zeytinlikler, çam ormanları ve vadi manzaraları, doğa severler için keşfedilmeye değer yerler arasındadır.

Mazı Koyu, Bodrum

Doğal ve sakin atmosferi, berrak denizi ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken Mazı; Bodrum’un tüm kalabalığına inat doğayla baş başa kalmanız için harika bir seçenek. Turistik yapılaşmaya kapalı bir koy olmasının da etkisiyle doğal güzelliklerini korumayı başaranlardan. Yemyeşil çam ağaçlarıyla çevrili olan koy; masmavi denizi ve altın kumuyla vazgeçilmezleriniz arasına girmeye aday. Kafa dinlemek ve huzur bulmak isteyenler için eşi benzeri az rastlanır rotalardan biri.Mazı Koyu’nda büyük ve gösterişli otel ve işletmelerden ziyade butik aile işletmeleri yer alıyor. Bu mini tesislerde, doğa ile baş başa kalabilir; denizin tadını doyasıya çıkarabilir, güneşi tüm bedeninizde hissedebilir ve yazın tadını çıkarabilirsiniz.

Çıralı, Antalya

Kalabalığı geride bırakmak için Akdeniz’in gizli kalmış cenneti Çıralı; izole kültür rotaları arasında öne çıkıyor. Çıralı, Likya Yolu olarak bilinen antik bir yürüyüş rotasının da başlangıç noktası; bu nedenle, doğa yürüyüşü ve trekking yapmak isteyenler için ideal bir yer olarak dikkat çekiyor. Bölgedeki doğal güzellikler arasında ormanlık alanlar, turunç ağaçları ve zeytinlikler yer alıyor. Doğal plajı ve ağaç evleriyle özgür bir tatil vadeden beldenin efsunlu bir atmosferi olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Çıralı, aynı zamanda tarihi ve arkeolojik açıdan da zengin bir bölge. Olimpos Antik Kenti, Çıralı'nın hemen yanında yer almakta. Olimpos, Likya dönemine ait kalıntılarıyla ünlüdür ve antik tiyatrosu, surları, mezarları ve diğer yapılarıyla ziyaretçileri etkilemektedir. Ayrıca, Olimpos Milli Parkı içerisinde yer alan Yanartaş (Chimaera) da ilgi çeken bir yerdir. Yanartaş, doğal gaz kaynaklarından çıkan alevlerle ünlüdür ve mitolojide bir efsaneye de sahiptir.

Faralya, Fethiye

Akdeniz’in turkuaz sularına uzanan bir vadinin içine konumlanan Faralya; doğal güzellikleri ve huzurlu ambiyansıyla tatil deneyiminize imzasını atacaklardan. Likya Yolu olarak bilinen antik yürüyüş rotasının üzerinde yer alan Faralya; tarih meraklıları için de eşsiz bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu ve Ölüdeniz’de Faralya bölgesinde yer alıyor. Bu yolları takip ederek, ziyaretçiler doğa yürüyüşleri yapabilir ve bölgenin eşsiz manzaralarının keyfini çıkarabilirler. Görebileceğiniz çeşit çeşit kelebekler, antik Likya yolunda tarihin izlerinden yürümek ve yamaç paraşütü yapabileceğiniz çeşitli aktivitelerden bazıları.

Söğüt, Marmaris

Şahitlik edebileceğiniz en etkileyici gün batımıyla tanışmak için; olağanüstü doğasıyla Söğüt sizi bekliyor! Bozulmadan devam eden köy yaşantısı, Söğüt’ü diğer tatil beldelerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Marmaris’ten ortalama 1 saatlik bir mesafede bulunuyor. Söğüt, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle tanınır. Temiz plajları, berrak denizi, yeşil doğası ve dağ manzaralarıyla ziyaretçilerine huzurlu bir tatil imkanı sunar. Özellikle deniz ve doğa sporlarına ilgi duyanlar için ideal bir destinasyondur. Söğüt çevresi, yürüyüş ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için harika bir bölgedir. Yürüyüş rotaları ve patikaları, ziyaretçilere doğanın tadını çıkarma fırsatı sunar. Ormanlık alanlar, zeytinlikler ve harika manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Hayıtbükü, Datça

Türkiye’nin son dönemlerde parlayan yıldızı haline gelen ve son 5 yıl içerisinde inanılmaz bir değişim gösteren tatil beldesi Datça’nın birbirinden güzel koylarından birisi Hayıtbükü. Datça merkeze yaklaşık 45 dakika kadar süren, büyüleyen bir orman içerisinden geçen bir yol ile ulaşımı sağlanan Hayıtbükü; sessiz sakin tatil sevenlerin en yeni gözdeleri arasına girmeye aday. Datça’nın diğer koy ve plajlarına nazaran çok daha az rüzgarlı olan bölgenin denizi ve yumuşacık kumu deniz keyfine keyif katan detaylardan. Koy boyunca butik bungalov oteller, denize girmek için lezzet dolu restoran ve işletmeler var. Hayıtbükü, su sporlarına ilgi duyanlar için çeşitli aktivite imkanları sunar. Dalış, yelken, sörf gibi su sporları yapabilir veya deniz bisikleti ve kano kiralayarak koyun güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Gökçeada, Çanakkale

Sakin ada yaşantısını korumayı başaran; doğa ile bütünleşmiş kamp alanları ve birbirinden sevimli küçük otelleri ile Gökçeada; izole bir tatilin en keyifli destinasyonlarından. Gökçeada, kültürel mirası ve etnik çeşitliliğiyle dikkat çeker. Hem Türk hem de Rum kültürünün izlerini taşır. Ada, Rum köyleri, kiliseler, camiler, tarihi evler ve mezarlıklar gibi önemli kültürel yapıları barındırır. Gökçeada, doğal güzellikleri ve temiz plajlarıyla ünlüdür. Adanın çeşitli noktalarında güzel kumsallar bulunur. Aydıncık Plajı, Türkiye'nin en uzun plajlarından biridir. Diğer popüler plajlar arasında Laz Koyu, Aydıncık Koyu ve Gizli Liman yer alır.