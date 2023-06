Gastronomi seyati sevenleri buraya alalım...

Dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden biri olan Dünyanın En İyi 50 Restoranı'nın 2023 bu hafta Valencia'da en iyi 50 kazanan restaurant belirlendi.

Dünyanın en iyi restoranlarının tümünü kutlayan yıllık ödül töreni 20 Haziran Salı günü gerçekleştirildi ve kazanan Peru, Lima'daki alışılmışın dışındaki tabaklarıyla Peru’nun başkenti Lima’daki Central oldu.

Central

Liste yeme içme alanında uzmanlar paneli tarafından belirlenir ve birkaç kural vardır: paneldekiler ekonomik çıkarları olan hiçbir restoran için oy kullanamazlar!

İlk 100 Restoranda ise 2 Türk yer alıyor! Michelin Yıldızı sahibi Türk Fatih Tutak listenin 66’ncı sırasında.

Neolokal

Bir Michelin Yıldızı ve bir de yeşil yıldız sahibi olan Neolokal ise listede 63’üncü sırada.

Ayrıca, daha önce birinciliği yakalayan bir restoranın ikinci kez kazanamayacağını da unutmamak gerekir. Bunun yerine, önceki kazananlar Noma, Osteria Francescana ve Mirazur'u içeren 'En İyinin En İyisi' listesine giriyor. Bu, 2022 galibi Sardunya'nın "En İyinin En İyisi" listesinde yerini aldığı ve yeni bir kazananın en üst sırayı almasına yol açtığı anlamına gelir.

Diğer bazı önemli ödüller de açıklandı. Bunlar arasında Kwame Onwuachi'nin New York reklamı Tatiana'nın kazandığı Resy One To Watch Ödülü 2023 ve bu yıl Mexico City'deki Rosetta'dan Elena Reygadas olarak adlandırılan Dünyanın En İyi Kadın Şefi 2023 yer alıyor.

2023 İkon Ödülü, Basklı şef Andoni Luis Aduriz'e verildi. Dünyanın En İyi Pasta Şefi Ödülü, Ekvador Quito'daki Nuema'nın pasta şefi Pia Salazar'a gitti. Estrella Damm Şeflerin Seçimi Ödülü, Odette'den Singapur'da yemek yapan Julien Royer'e gitti!

İşte Dünya'nın en iyi 50 restaurant'ı...

2023'te Dünyanın En İyi 50 Restoranı arasına hangi restoranlar girdi?

50. The Chairman, Hong Kong

49.Rosetta, Mexico City, Mexico

48. La Grenouillère, Montreuil-sur-Mer, France

47. Mayta, Lima, Peru

46. Orfali Bros Bistro, Dubai, UAE

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Germany

44. Le Bernardin, New York, USA

43. Leo, Bogata, Colombia

42. Piazza Duomo, Alba, Italy

41. Le Calandre, Rubano, Italy

40. Restaurant Tim Raue, Berlin, Germany

39. The Jane, Antwerp, Belgium

38. The Clove Club, London, UK

37. Sezanne, Tokyo, Japan

36. Plenitude, Paris, France

35. Ikoyi, London, UK

34. Uliassi, Senigallia, Italy

33. El Chato, Bogota, Colombia

32. Hiša Franko, Kobarid, Slovenia

31. Mugaritz, San Sebastian, Spain

30. Frantzen, Stockholm, Sweden

29. Boragó, Santiago, Chile

28. Kjolle, Lima, Peru

27. Florilege, Tokyo, Japan

26. Schloss Schanuenstein, Fürstenau, Switzerland

25. Belcanto, Lisbon, Portugal

24. Septime, Paris, France

23. Kol, London, UK

22. Elkano, Getaria, Spain

21. Den, Tokyo, Japan

20. Restaurante Quique Dacosta, Alicante, Spain

19. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

18. Steirereck, Vienna, Austria

17. Gaggan Anand, Bangkok, Thailand

16. Reale, Castel del Sangro, Italy

15. Le Du, Bangkok, Thailand

14. Odette, Singapore

13. Pujol, Mexico City, Mexico

12. A Casa do Porco, São Paulo, Brazil

11. Tresind Studio, Dubai, UAE

10. Table, Paris, France

9. Quintonil, Mexico City, Mexico

8. Atomix, New York

7. Lido 84, Gardone Riviera, Italy

6. Maido, Lima, Peru

5. Alechmist, Copenhagen, Denmark

4. Asador Extebarri, Bizkaia, Spain

3. DiverXO, Madrid, Spain

2. Disfrutar, Barcelona, Spain

1. Central, Lima, Peru