Gastronomi seyati sevenleri buraya alalım...

Dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden biri olan Dünyanın En İyi 50 Restoranı'nın 2023 bu hafta Valencia'da en iyi 50 kazanan restaurant belirlendi.
Dünyanın en iyi restoranlarının tümünü kutlayan yıllık ödül töreni 20 Haziran Salı günü gerçekleştirildi ve kazanan Peru, Lima'daki alışılmışın dışındaki tabaklarıyla Peru’nun başkenti Lima’daki Central oldu.
Central
Liste yeme içme alanında uzmanlar paneli tarafından belirlenir ve birkaç kural vardır: paneldekiler ekonomik çıkarları olan hiçbir restoran için oy kullanamazlar!
İlk 100 Restoranda ise 2 Türk yer alıyor! Michelin Yıldızı sahibi Türk Fatih Tutak listenin 66’ncı sırasında.
Neolokal
Bir Michelin Yıldızı ve bir de yeşil yıldız sahibi olan Neolokal ise listede 63’üncü sırada.
Ayrıca, daha önce birinciliği yakalayan bir restoranın ikinci kez kazanamayacağını da unutmamak gerekir. Bunun yerine, önceki kazananlar Noma, Osteria Francescana ve Mirazur'u içeren 'En İyinin En İyisi' listesine giriyor. Bu, 2022 galibi Sardunya'nın "En İyinin En İyisi" listesinde yerini aldığı ve yeni bir kazananın en üst sırayı almasına yol açtığı anlamına gelir.
Diğer bazı önemli ödüller de açıklandı. Bunlar arasında Kwame Onwuachi'nin New York reklamı Tatiana'nın kazandığı Resy One To Watch Ödülü 2023 ve bu yıl Mexico City'deki Rosetta'dan Elena Reygadas olarak adlandırılan Dünyanın En İyi Kadın Şefi 2023 yer alıyor.
2023 İkon Ödülü, Basklı şef Andoni Luis Aduriz'e verildi. Dünyanın En İyi Pasta Şefi Ödülü, Ekvador Quito'daki Nuema'nın pasta şefi Pia Salazar'a gitti. Estrella Damm Şeflerin Seçimi Ödülü, Odette'den Singapur'da yemek yapan Julien Royer'e gitti!
İşte Dünya'nın en iyi 50 restaurant'ı...
2023'te Dünyanın En İyi 50 Restoranı arasına hangi restoranlar girdi?
50. The Chairman, Hong Kong
49.Rosetta, Mexico City, Mexico
48. La Grenouillère, Montreuil-sur-Mer, France
47. Mayta, Lima, Peru
46. Orfali Bros Bistro, Dubai, UAE
45. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Germany
44. Le Bernardin, New York, USA
43. Leo, Bogata, Colombia
42. Piazza Duomo, Alba, Italy
41. Le Calandre, Rubano, Italy
40. Restaurant Tim Raue, Berlin, Germany
39. The Jane, Antwerp, Belgium
38. The Clove Club, London, UK
37. Sezanne, Tokyo, Japan
36. Plenitude, Paris, France
35. Ikoyi, London, UK
34. Uliassi, Senigallia, Italy
33. El Chato, Bogota, Colombia
32. Hiša Franko, Kobarid, Slovenia
31. Mugaritz, San Sebastian, Spain
30. Frantzen, Stockholm, Sweden
29. Boragó, Santiago, Chile
28. Kjolle, Lima, Peru
27. Florilege, Tokyo, Japan
26. Schloss Schanuenstein, Fürstenau, Switzerland
25. Belcanto, Lisbon, Portugal
24. Septime, Paris, France
23. Kol, London, UK
22. Elkano, Getaria, Spain
21. Den, Tokyo, Japan
20. Restaurante Quique Dacosta, Alicante, Spain
19. Don Julio, Buenos Aires, Argentina
18. Steirereck, Vienna, Austria
17. Gaggan Anand, Bangkok, Thailand
16. Reale, Castel del Sangro, Italy
15. Le Du, Bangkok, Thailand
14. Odette, Singapore
13. Pujol, Mexico City, Mexico
12. A Casa do Porco, São Paulo, Brazil
11. Tresind Studio, Dubai, UAE
10. Table, Paris, France
9. Quintonil, Mexico City, Mexico
8. Atomix, New York
7. Lido 84, Gardone Riviera, Italy
6. Maido, Lima, Peru
5. Alechmist, Copenhagen, Denmark
4. Asador Extebarri, Bizkaia, Spain
3. DiverXO, Madrid, Spain
2. Disfrutar, Barcelona, Spain
1. Central, Lima, Peru