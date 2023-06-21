21 Haziran, en uzun güne özel: Tadına doyamayacağınız öneriler

21 Haziran dünya genelinde en uzun gündüz süresine sahip olan günlerden biri. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de Yaz Gündönümü olarak adlandırılır ve güneşin en yüksek noktada olduğu zamanı temsil eder. Güneş ışığı daha uzun süreyle yerleştiği için, bu tarihlerde günler daha uzun ve gecceler daha kısa olur. Ancak, Güney Yarımküre'de aynı dönemde kış gündönümü yaşanır ve günlük ışık süresi daha kısa olur. Yaz gündönümü, Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcını simgelerken, Güney Yarımküre'de kışın başlangıcını temsil eder.

Genel teknik bilgilerinden de bahsettiğimize göre; gelin bu uzun günde neler yapabiliriz birlikte bakalım...

Müziğin ritmi 16 Roof'ta yükseliyor

16 Roof; görkemli manzarası ve keyifli ritimleriyle bu akşam harika bir etkinliğe daha imzasını atmaya hazırlanıyor. Beat Goes On etkinliği kapsamında Özgür Bay'ın keyifli ritimleri sizi bekliyor!

Lezzetleriyle büyüleyen Arwin Cihangir

Harika bir lezzet molası için, Cihangir'in en iddialısı Arwin sizi bekliyor! Muhteşem bir İstanbul manzarası eşliğinde, sevdiklerinizle bu uzun günün tadını lezzete doya doya çıkarabilirsiniz. Son dönemlerde yenilediği menüsüyle de tüm gözleri üzerine toplayan mekanın mezelerini kesinlikle denemelisiniz.

Müze Gazhane'de etkinlikler bitmiyor

21 Haziran aynı zamanda Dünya Müzik Günü olarak da kutlanıyor. Dünya Müzik Günü’ne özel Make Music ve Sahne Senin projesiyle Müze Gazhane’de ses çıkarmaya hazır olun! Make Music ile birlikte düzenleyenen bu keyifli günde atölyeler, oyunlar ve performanslar sizi bekliyor..

Bahçede buluşalım: Chalet Garden

Güzel havanın keyfini çıkarmak için şehirde adeta bir vaha yaşatan Chalet ise bugüne keyif ve lezzet katanlar arasında! Salı'dan Pazar'a saat 17:00 - 23:00 arası hizmet veren mekanda; belli günlerde sahnesinde başarılı isimleri de ağırlamaya devam ediyor. 22 Haziran Begüm Obiz, 23 Haziran Ozan Ünlü ve 24 Haziran'da Pandami Music sahnede olacak!

Günü harika kokteyllerle kutlayalım: Frankie İstanbul

Frankie, Boğaz’ın en özel sahil şeridini şehirle buluşturan Galataport İstanbul’un en nitelikli lokasyonlarından birinde yer alıyor. İki katlı olan Frankie’nin yeni açılan terası ise bu özel lokasyonun muhteşem manzarasını sunuyor. Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarasını aynı anda görmeyi sağlayan açık ve geniş teras, Frankie deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.

Uzun güne uzun bir keyif The Populist'te!

Yapı Kredi bomontiada’dan sonra Galataport İstanbul’da kapılarını açan biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere şehrin tüm craft tatlarını barındıran The Populist, kalıpları yıkan konsepti ve mekan tasarımıyla şehrin eğlence ihtiyaçlarına farklı seçenekler sunuyor. Özenle seçilmiş taze bira çeşitleri, alışılmışın dışında tasarlanmış özel dekorasyonu ve zengin menüsü ile The Populist farklılığını ortaya koyuyor.

Zorlu PSM'DE Başka Sinema Film Gösterimi ve Ferit Odman Quintet!

Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle’un (Trainspotting, Slumdog Millionaire) yönettiği ve Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Hamlet, Sherlock) ile Jonny Lee Miller’ın (Elementary, Trainspotting) Frankenstein ve Frankenstein’ın canavarı rollerini değişimli olarak oynadığı 2011 yapımı Frankestein oyunu Londra’daki National Theatre sahnesindeki canlı çekimi ile beyaz perdeye taşınıyor. Çocuksu masumiyeti ve grotesk görüntüsü ile Frankenstein’ın afallamış yaratığı, dehşete düşmüş yaratıcısı tarafından saldırgan bir dünyada tek başına bırakılır. Gittiği her yerde gaddarca karşılaştıkça çaresizliği ve kini büyüyen yaratık kendini yaratan kişiyi bulup ona korkunç bir teklif sunmaya karar verir. Benedict Cumberbatch’in Doktor Frankenstein, Jonny Lee Miller’ın Frankenstein’ın canavarı canlandırdığı versiyon gösterilecektir. Etkinlik 19:00'da başlıyor...

Aynı zamanda; Türkiye’nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet, touché’de dinleyenleriyle buluşacak. Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkacaksınız.

House of Performance (HoP)’ın ilk prodüksiyonu Dostlarla Akşam Yemeği

Dört yakın arkadaşın yıllara dayanan dostluğu içlerinden birinin diğerlerine ihanetiyle bozulur. Bütün dengeler değişirken bir ilişkinin dev dalgaları arasından boğulmadan çıkmayı başaracaklar mı acaba? Kırklı yaşlarının başlarında Karen ile Gabe ve Beth ile Tom hem ilişkilerini tartacak hem de yaş almayı ve gerçek anlamda büyümeyi deneyimleyecekler bu yeni süreçte. Onlara eşlik edelim mi? Biletlere ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

En uzun günün eğlencesi Limoncello'da

Eğlenceye kattığı farklı solukla yıllardır İstanbul'un eğlence trendlerini belirleyen Limoncello; 21 Haziran en uzun günü kapamak için harika bir seçenek. Müziğin ritmi yükselsin, eğlence doruklarda gezinsin. Ayrıca şehrin en lezzetli kokteylleriyle de. tanışmayı sakın unutmayın...