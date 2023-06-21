Bodrum trendleri: The Galliard Cove House ile yazın ışıltısını yaşayın!

Gurme bir deneyim, kulakların pasını silecek bir müzik keyfiyle harmanlanıyor ve Bodrum'un en ayrıcalıklı koylarından biri olan Gökçebel Koyu'nda hayat buluyor! Geçtiğimiz yaz sezonu boyunca da isminden sıkça söz ettiren ve misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan The Galliard Cove House; Haziran ayı itibariyle 2023 yaz sezonuna da iddialı bir giriş yaptı.

House müziğin en popüler isimleri The Galliard Cove House'ta!

Yaz sezonuna keyif dolu bir giriş yapan Bodrum sakini; bu hafta müziğin ritmini arttırıyor. 21 Haziran akşamı DJ kabininde Remzi Yazıcı olacak. 22 Haziran Perşembe House müziğin sevilen isimleri Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp eğlenceyi unutulmaz anlarla yaşatacak. 23 Haziran Cuma geccesi ise Bodrum'da planlar çoktan belli! Fideles, Murat Uncuoğlu ve Saruu; The Galliard Cove House'ta sahnedeki isimler olacak.

İmza kokteylleriyle de dikkat çekiyor!

Modern Akdeniz Mutfağı'nın fark yaratan dokunuşları ile hayat bulan The Galliard Cove House menüsünde İspanya, İtalya ve Fransa'dan dikkat çekici tatlar bulunuyor. Geçtiğimiz sezona kıyasla menüsünü daha da lezzetlendiren mekan; menüsüne yeni eklediği lezzetlerle de damaklardan silinmeyen bir şova imzasını atıyor.

Bodrum'un en doğal lezzetlerinin kullanıldığı mekanın mutfağı, Michelin Yıldızlı restoranlarda çalışmış profesyonel şeflerin imzasını taşımaya devam ediyor. Modern Akdeniz Mutfağı’nın hakim olduğu restoranın menüsünde geleneksel Türk Mutfağı'ndan da esintiler bulmak mümkün.

Bodrum'un gurme ışıltısı, muhteşem manzarası ve minimal dekorasyon detaylarıyla dikkat çekiyor!

The Galliard Cove House'un menüsünden bu sezon öne çıkan lezzetler arasında Seafood Fettuccine yer alıyor. Deniz mahsüllerine özenli bir dokunuş yapan ve kendi el yapımı makarnalarıyla harmanlayan mekan; lezzette boyut attırmaya kararlı!