Magnolia Bakery iştah kabartmaya devam ediyor: The Banana Pudding Candle

Geçtiğimiz günlerde popüler koku ve mum markalarından biri olan Boy Smells, instagram hesabı üzerinden merak uyandıran bir paylaşımda bulunmuştu. Yanan bir muz görselini “SNACK ON THIS SOON" diyerek paylaşmışlardı. Bu çarpıcı görüntü, muzlu puding kokulu bir mumu piyasaya sürmek için Magnolia Bakery ile ortaklık kurduklarını önceden duyurma biçimleriydi.

Boy Smells markasının kurucu ortaklarından Matthew Herman, yaptığı bir basın açıklaması sırasından Magnolia Bakery tutkusunu şu sözlerle dile getirmişti: "NYC ve daha sonralarında LA'da yaşarken, tanıdıklarım doğum günü için nasıl bir pasta istediğimi sorduklarında; onlara pasta değil devasal bir muzlu puding istediğimi söylerdim!"

Muhteşem bir işbirliği ile piyasaya çıkan bu yeni mum; büyüleyen muzlu puding kokusunu yaşam alanlarınıza getiriyor ve anlara farklı bir aroma katmayı başarıyor. Boy Smells x Magnolia Bakery işbirliği ile piyasaya çıkan "The Banana Pudding Candle"; kakule, elemi reçinesi ve yanık deri kokusu ipuçlarıyla birlikte klasik bir muz ve vanilya kokusuna sahip.

Boy Smells x Magnolia Bakery Muzlu Puding mumunun tavsiye edilen perakende fiyatı 48 $ ve Magnolia Bakery'nin web sitesi BoySmells.com, Browns, Mecca, Revolve, Space NK Apothecary, Tom of Finland ve dünya çapındaki diğer adreslerde 19 Haziran'da satışa çıkıyor. Umarım İstanbul'daki şubesinden de bu harika muma ulaşabiliriz...