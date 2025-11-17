Madhu’s İstanbul’da 4 Hands Dinner: Soner Kesgin ve Murat Bozok’tan Unutulmaz Sofra

19 Kasım Çarşamba akşamı, Swissôtel The Bosphorus’un ikonik restoranı Madhu’s İstanbul, gastronomi tutkunlarını büyüleyecek özel bir buluşmaya hazırlanıyor. “4 Hands Dinner” konseptinde gerçekleşecek geccede, mekanın başarılı şefi Soner Kesgin ve Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Murat Bozok güçlerini birleştiriyor. Bu özel akşam, Hint mutfağının kadim teknikleriyle modern yorumların bir araya geldiği unutulmaz bir deneyim sunuyor. Konukları, doğu ve batının zarif şekilde harmanlandığı eşsiz bir sofra bekliyor.

Doğu ile Batının Sofrada Buluştuğu Özel Bir Gecce

Madhu’s İstanbul mutfağı, yıllardır dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandıran Hint gastronomisinin en sofistike örneklerini sunuyor. Şef Soner Kesgin, bu güçlü mutfak geleneğini modern İstanbul ruhuyla buluşturuyor. Bu özel geccede Murat Bozok’un teknik hakimiyeti ve yaratıcı dokunuşları, Madhu’s’un meşhur aromalarıyla birleşerek menüye imza nitelikli bir derinlik katıyor. Böylece konuklar hem tanıdık hem de şaşırtıcı tatlarla dolu bir deneyime adım atıyor.

Geccede kullanılacak özgün baharatlar, tandır ve ızgara teknikleri, özel marine yöntemleri ve aromatik pişirme sırları; Hint mutfağının karakterini korurken yeni bir perspektif sunuyor. Her tabak, doğunun duygusunu, batının sofistikesini ve İstanbul’un dinamizmini aynı zeminde buluşturuyor.

Madhu’s İstanbul: Hint Mutfağının En Büyüleyici Adresi

Dünya çapında ün kazanan Madhu’s, yaklaşık bir yüzyıldır Hint mutfağını geleneksel tarifler ve modern yorumlarla taçlandırıyor. Londra merkezli restoranın kraliyet aileleri dahil geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. İstanbul’daki şubesi ise bu kültürel birikimi Boğaz’ın büyüleyici atmosferiyle birleştiriyor.

Şehirde gerçek bir Hint mutfağı deneyimi arayanların ilk tercihi olan Madhu’s, yalnızca yemek değil; kültür, ritüel ve zarafetin birleştiği bir yolculuk sunuyor. Özel etkinliklerden davetlere kadar geniş bir alanda hizmet vermesi, mekânı gastronomik anlamda çok yönlü bir destinasyona dönüştürüyor.

Gastronominin En Özel Buluşmalarından Birine Davetlisiniz

19 Kasım akşamı gerçekleşecek 4 Hands Dinner, iki ustanın elinden çıkan benzersiz bir menüyü deneyimlemek isteyen herkesi Madhu’s İstanbul’a çağırıyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek bu özel gecede konuklar, sadece lezzeti değil; kültürel bir yolculuğu da deneyimleyecek.