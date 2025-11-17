Lara Barut Collection, 2026’da Dünyanın En İyi 100 Aile Oteli Arasında!

Antalya’nın gözde turizm markalarından Barut Hotels, bünyesindeki Lara Barut Collection ile uluslararası ölçekte bir başarıya daha imza attı. 20. yılını karşılayan bu özel otel, dünyanın en büyük online seyahat platformlarından biri olan Trip.com Group tarafından “2026 Global 100 Family Hotel” ödülüne layık görüldü. Ödül, İstanbul’da düzenlenen “Global Partner Summit 2025” etkinliğinde Lara Barut Collection’a takdim edildi ve otelin global arenadaki güçlü konumunu bir kez daha teyit etti.

Uluslararası Ödülle Taçlanan Hizmet Standartları

“2026 Global 100 Family Hotel” ödülü, Lara Barut Collection’ın aile odaklı tatil anlayışını ne kadar titizlikle yönettiğini gözler önüne seriyor. Otel, yüksek kalite standartlarını her sezon daha ileri taşıyarak misafirlerine konforlu, huzurlu ve eğlence dolu bir tatil sunuyor. Trip.com Group’un global değerlendirme kriterlerinde öne çıkan otel, özellikle misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi ve uluslararası iş birlikleri konularında güçlü bir performans sergiliyor.

Bu ödül aynı zamanda Lara Barut Collection’ın uluslararası pazardaki bilinirliğini artırmaya yönelik stratejilerinin başarılı bir sonucu olarak görülüyor. Trip.com Group ile geliştirilen iş birliği sayesinde otel, özellikle Uzak Doğu pazarında daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Çin merkezli seyahat trafiğindeki büyüme, markanın uluslararası prestijini desteklerken Türkiye turizmine de stratejik bir katkı sağlıyor.

Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik Odaklı Ekosistem

20. yılını kutlayan Lara Barut Collection, sadece konaklama deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel ve sanatsal projeleriyle de sektörde fark yaratıyor. Otelin “mutlu çalışan, mutlu misafir” anlayışı, sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alıyor. Enerji yönetiminden atık azaltımına uzanan çevre dostu uygulamalar, otelin sorumlu turizm yaklaşımını güçlendiriyor.

Her sezon daha zengin bir gastronomi anlayışı, yüksek hizmet kalitesi ve yenilikçi misafir deneyimleriyle büyüyen Lara Barut Collection, yerel ve uluslararası misafirler için referans noktası olmayı sürdürüyor. Bu kapsamlı vizyon, otelin global ölçekte saygın bir konuma ulaşmasını sağlıyor.

Türkiye Turizmi İçin Stratejik Bir Başarı

Bu ödül, yalnızca Lara Barut Collection’ın başarısı olarak değil, aynı zamanda Türkiye turizminin güçlenen global etkisinin de önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor. Otelin aldığı uluslararası ödül, Türkiye’nin aile turizmindeki güçlü pozisyonunu daha da pekiştiriyor.