After Sunset’te Kasım Haftası: Sushi, DJ Setleri ve Şehrin Ritmi

İstanbul’un gastronomi ve eğlence dünyasında kendine özgü bir yere sahip olan After Sunset, bu hafta dopdolu bir programa ev sahipliği yapıyor. Sunset’in imza lezzetlerini ve rafine gecce atmosferini bir araya getiren mekan, Kasım ayının üçüncü haftasında konuklarını hem gastronomik keşiflere hem de enerjisi yüksek performanslara davet ediyor. Programın her geccesi farklı bir deneyim sunarken, misafirler İstanbul’un gece kültürünü en sofistike haliyle yaşama fırsatı buluyor.

19 Kasım Çarşamba: Sunset Sushi Challenge ve DJ Batu

Hafta, 19 Kasım Çarşamba akşamı Sunset Sushi Challenge ile başlıyor. Saat 20.00’de başlayacak bu özel deneyimde konuklar, Sunset’in imza sushileriyle hazırlanan özgün bir gastronomi yolculuğuna adım atıyor. Bu etkinlik, mekanın ustalıkla hazırlanan sushi kültürünü daha yakından tanımak isteyenler için özel bir fırsat sunuyor.

Ardından saat 22.00’de DJ Batu kabine geçerek gecceye ritim katıyor. Batu’nun kendine özgü seti, After Sunset atmosferini hareketlendirerek Çarşamba geccesini şehrin en canlı noktasına dönüştürüyor. Sunset’in bu özel buluşması, gastronomiyi ve müziği aynı çizgide buluşturan dengeli bir deneyim yaratıyor.

21 Kasım Cuma: DJ Toprak Barış ile Yükselen Enerji

21 Kasım Cuma akşamı, After Sunset’te ritim daha da artıyor. Saat 23.00’te DJ Toprak Barış, elektronik müziğin modern dokusunu Sunset’in karakteristik atmosferiyle birleştiriyor. Konuklar bu performansta hem dinamik geçişler hem de güçlü ritimlerle dolu bir gecce yaşıyor. Cuma akşamı, haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler için ideal bir buluşma noktası haline geliyor.

22 Kasım Cumartesi: DJ Evren Katırcıoğlu ile Hafta Sonu Kapanışı

Haftanın finali, 22 Kasım Cumartesi günü DJ Evren Katırcıoğlu ile gerçekleşiyor. Saat 23.00’te başlayacak performans, Sunset’in gecce kültürünü en rafine haliyle yansıtıyor. Evren Katırcıoğlu’nun müzikal çizgisi, melodik akış ve güçlü beat’lerle dengeli bir yapı sunuyor. Cumartesi geccesi, hafta boyunca artarak yükselen enerjinin doruk noktası oluyor.

After Sunset, bu haftaki programıyla gastronomiyi, müziği ve şehrin ritmini aynı potada eriterek misafirlerine bütünsel ve etkileyici bir gecce deneyimi sunuyor.