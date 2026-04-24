Londra’da Gastronomi ve Sinema Aynı Masada Buluştu

Londra, bu kez yalnızca gastronomiyle değil, aynı zamanda sinema ve kültürel anlatıyla da öne çıkan güçlü bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Gastronomi Film Festivali, disiplinlerarası yaklaşımıyla şehrin kültür sahnesine yeni bir soluk getirdi. Açılışta Birkbeck London University akademisyenlerinden Alejandro Colás ve Jason Edwards söz alarak gastronominin teorik ve kültürel boyutuna ışık tuttu. Ardından festivalin kurucusu Gülper Ergün, vizyonunu net bir şekilde ortaya koyan konuşmasıyla etkinliğin çerçevesini çizdi.

Gastronomi Bir Deneyimden Fazlasını Anlatıyor

Ergün, konuşmasında gastronomi kavramını yalnızca yeme içme pratiğiyle sınırlamadı. Aksine, bu alanın hafıza, kültür ve insan hikâyeleri ile şekillendiğini vurguladı. Bu yaklaşım, festivalin ana omurgasını oluşturdu. Çünkü her tabak, bir geçmişi taşır; her tarif, bir yolculuğun izini sürer. Bu nedenle festival, görünmeyen hikâyeleri görünür kılmayı hedefledi. Böylece gastronomi, yalnızca damakta değil, zihinde ve hafızada da yer bulan bir anlatıya dönüştü.

Anadolu Mutfağı Londra’da Nasıl Konumlanıyor?

Programın ilk paneli, Anadolu mutfağının Londra’daki temsiline odaklandı. Panelde Melek Erdal, Ferhat Dirik ve National Geographic yazarı Berkok Yüksel yer aldı. Konuşmacılar, geleneksel tariflerin modern tekniklerle nasıl yeniden yorumlandığını detaylı şekilde ele aldı.

Özellikle yerel malzemelerin global mutfaklarla kurduğu bağ dikkat çekti. Bununla birlikte, Türk mutfağının Londra’daki görünürlüğü ve markalaşma süreci de masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu dönüşümün yalnızca mutfakta değil, aynı zamanda anlatı ve sunum dilinde de gerçekleştiğini ifade etti.

Diaspora Mutfakları: Kültürel Etkileşimin En Güçlü Alanı

İkinci panelde ise odak noktası diaspora mutfakları oldu. “Londra’da Diaspora Mutfakları: Etkileşim, Çeşitlilik ve Kültürel Katkı” başlıklı oturumda Panikos Panayi, Susan Parham, Alejandro Colás ve Jason Edwards görüşlerini paylaştı.

Panel boyunca, göç hareketlerinin yemek alışkanlıklarını nasıl dönüştürdüğü detaylı şekilde incelendi. Aynı zamanda şehirlerin gastronomi üzerinden kimlik kazandığı vurgulandı. Bu noktada Londra, farklı mutfakların bir araya geldiği dinamik bir laboratuvar olarak öne çıktı. Göçmen topluluklar, yalnızca kendi kültürlerini taşımakla kalmadı; aynı zamanda yeni tatlar ve hibrit mutfaklar yarattı.

Gelenek ve Yenilik Arasında Kurulan Denge

Panelde öne çıkan bir diğer başlık ise geleneksellik ve yenilik arasındaki ilişkiydi. Edwards, bu iki kavramın keskin çizgilerle ayrılmadığını ifade etti. Ona göre mutfak kültürü, sürekli evrilen ve kendini yeniden tanımlayan bir yapı sunar. Benzer şekilde Colás, gastronominin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu belirtti.

Bu bakış açısı, festivalin genel yaklaşımını da destekledi. Çünkü burada gastronomi, statik bir alan değil; sürekli dönüşen, yaşayan bir kültürel pratik olarak ele alındı.

Festivalin Finali: Sofrada Devam Eden Diyalog

Günün sonunda etkinlik, Tas Restaurant’ta düzenlenen özel bir akşam yemeğiyle tamamlandı. Ancak bu kapanış, yalnızca bir yemek değil; aynı zamanda gün boyunca konuşulan fikirlerin sofrada devam ettiği bir deneyim sundu.

Festival, klasik bir film etkinliğinin ötesine geçerek gastronomi, kültür ve hikâye anlatımı arasında güçlü bir bağ kurdu. Ayrıca organizasyon, gelecekte daha fazla iş birliği ve kültürel paylaşım odaklı projelerin sinyalini verdi. Böylece Londra, gastronomiyi yalnızca bir lezzet deneyimi olarak değil, çok katmanlı bir anlatı alanı olarak yeniden konumlandırdı.