Yerelden Globale: Türkiye’nin Turizm Hamlesi

Türkiye, kültürel mirasını ve yerel yaşam biçimlerini global turizm sahnesine taşımak için dikkat çekici bir adım attı. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından düzenlenen “En İyi Turizm Köyü Programı”, bu yıl Türkiye’den dört önemli yerleşimi ağırlamaya hazırlanıyor. Çanakkale’den Adatepe Köyü, İzmir’den Sığacık, Muğla’dan Eski Datça ve Tunceli’den Ziyaret Köyü, sahip oldukları kültürel derinlik ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla öne çıkıyor. Böylece Türkiye, turizmde çeşitliliği artırırken yerel değerleri de güçlü bir şekilde temsil ediyor.

Yerel Değerler Global Vizyona Dönüşüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu süreci stratejik bir yaklaşımla yönetiyor. Aday köyler, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla da dikkat çekiyor. Üstelik her biri kendi coğrafyasına özgü bir hikâye sunuyor. Bu nedenle adaylık süreci, Türkiye’nin turizmde yeni bir anlatı kurmasına olanak tanıyor.

Ayrıca bu yerleşimler, geleneksel yaşam biçimlerini korurken modern turizm beklentilerine de cevap veriyor. Böylece ziyaretçilere yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda otantik bir deneyim sunuyor. Bu yaklaşım, global turizm trendleriyle doğrudan örtüşüyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan Net Mesaj

Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada Türkiye’nin turizm vizyonunu açık bir şekilde ortaya koydu. Yerel değerlerin korunması ve uluslararası görünürlüğün artırılması hedefinin altını çizdi. Aynı zamanda bu adaylıkların, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Ersoy, turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmediğini de ifade etti. Ona göre turizm, kültürel mirası koruyan ve geliştiren güçlü bir araç. Bu nedenle Türkiye, bu program aracılığıyla sürdürülebilir turizm modelini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

Dört Farklı Coğrafya, Dört Güçlü Hikâye

Aday gösterilen yerleşimler, Türkiye’nin farklı yüzlerini temsil ediyor. Adatepe Köyü, taş mimarisi ve Kaz Dağları eteklerindeki konumuyla öne çıkıyor. Sığacık, sakin şehir kimliğiyle yerel yaşamı turizmle dengeliyor. Eski Datça, tarihi dokusu ve sanatla iç içe atmosferiyle dikkat çekiyor. Ziyaret Köyü ise doğayla kurduğu güçlü bağ ve kültürel derinliğiyle farklı bir deneyim sunuyor.

Bu çeşitlilik, Türkiye’nin turizm gücünü daha görünür hale getiriyor. Aynı zamanda ziyaretçilere tek tip bir deneyim yerine çok katmanlı bir keşif alanı açıyor.

Değerlendirme Süreci Yakından Takip Ediliyor

Başvuru süreci, ilgili kurumların iş birliğiyle titizlikle ilerliyor. Aday köyler, kültürel miras, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma kriterleri üzerinden değerlendiriliyor. Süreç 9 Haziran 2026’ya kadar devam edecek. Sonuçlar ise yılın üçüncü çeyreğinde açıklanacak.

Bu aşama, yalnızca bir yarış değil. Aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiren önemli bir vitrin işlevi görüyor.

Türkiye’nin Başarı Grafiği Yükseliyor

Türkiye, geçmiş yıllarda bu programda önemli başarılar elde etti. Mustafapaşa ve Taraklı 2021’de listeye girdi. Ardından Birgi, Şirince ve Ormana gibi destinasyonlar dikkat çekti.

Bu başarılar, Türkiye’nin kültürel miras ve yerel turizm alanında güçlü bir konumda yer aldığını gösteriyor. Üstelik her yeni adaylık, bu hikâyeyi daha da ileri taşıyor.