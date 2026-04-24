Alaçatı’da Otların Yarışı: Kazanan Tabak Belli Oldu

Alaçatı, bu yıl gastronomi dünyasının en renkli buluşmalarından birine sahne oldu. Alaçatı Ot Festivali, 15. yılında uluslararası bir kimlik kazanarak çıtasını daha da yukarı taşıdı. Festivalin üçüncü gününde ise herkesin merakla beklediği “En Güzel Ot Yemeği” yarışması, lezzet ve yaratıcılığı aynı sahnede buluşturdu.

Yerel Otlar Yaratıcı Tabaklara Dönüştü

Yarışmada katılımcılar, Ege’nin eşsiz bitki çeşitliliğini modern tekniklerle yorumladı. Özellikle körmen otu, bu yılın teması olarak öne çıktı. Şefler ve amatör katılımcılar, bu özel otu farklı malzemelerle buluşturdu. Böylece geleneksel tarifler, çağdaş bir bakış açısıyla yeniden hayat buldu.

Jüri koltuğunda ise renkli kişiliğiyle tanınan Ayhan Sicimoğlu yer aldı. Sicimoğlu ve deneyimli jüri üyeleri, yemekleri lezzet, sunum, özgünlük ve tema uyumu kriterlerine göre değerlendirdi. Bu yaklaşım, yarışmayı yalnızca bir lezzet rekabeti olmaktan çıkararak gerçek bir gastronomi vitrini haline getirdi.

Birincilik Ödülü Körmen Otlu Somonun Oldu

Yarışmanın kazananı, 793 puanla İncifer Tören oldu. Tören, körmen otu ile somonu bir araya getirdiği tabağıyla jüriyi etkiledi. Üstelik yalnızca lezzetiyle değil, güçlü sunumuyla da fark yarattı. Bu nedenle yarışmanın en dikkat çeken tabaklarından biri olarak öne çıktı.

İkincilik ödülünü 731 puanla Tuba Bayoğlu kazandı. Bayoğlu, şevketibostanı enginar cipsi ve damla sakızlı yoğurtla yorumladı. Bu tabak, geleneksel Ege mutfağını modern bir çizgide sunmasıyla dikkat çekti. Üçüncülük ise 722 puanla Arif Er’in oldu. Er, Germiyan mutfağından “Çalkama” yemeğiyle yerel lezzetleri güçlü bir şekilde temsil etti.

Gastronomi Sahnesinde Güçlü Bir Rekabet

Yarışma boyunca yüksek tempolu bir rekabet yaşandı. Katılımcılar yalnızca tarifleriyle değil, aynı zamanda hikâyeleriyle de jüriyi etkilemeye çalıştı. Bu durum, gastronominin yalnızca bir mutfak pratiği değil; aynı zamanda bir anlatı biçimi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca yarışma, yerel mutfak kültürünün korunması açısından da önemli bir rol üstlendi. Çünkü her tabak, geçmişten bugüne taşınan bir mirası temsil etti.

Ödül Töreninde Festival Coşkusu Zirveye Çıktı

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreni, festivalin en coşkulu anlarından biri oldu. Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Çilek, Mehmet Bilgiç ve Salih Kaya, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Alkışlar ve yoğun ilgi eşliğinde gerçekleşen tören, festivalin enerjisini zirveye taşıdı.

Alaçatı Ot Festivali Gastronomi Mirasını Yaşatıyor

Alaçatı Ot Festivali, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçiyor. Festival, Ege mutfağının köklü geçmişini geleceğe taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda yerel otların mutfaktaki yerini güçlendirerek gastronomi turizmine katkı sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde de farklı etkinliklerle devam edecek olan festival, ziyaretçilerine hem lezzet hem de kültür dolu bir deneyim sunmayı sürdürüyor.