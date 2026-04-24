Hatay’dan Gastronomi Atağı: 7 Yeni Lezzet Tescillendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında tescillenmiş güçlü kimliğiyle öne çıkan Hatay, mutfak kültürünü yeni adımlarla daha da ileri taşıyor. Hatay Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 7 yeni yöresel ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen özel bir programla tanıtıldı. Böylece şehir, gastronomi alanındaki iddiasını bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.

Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 64’e Ulaştı

Tanıtım programında konuşan Mustafa Masatlı, Hatay’ın gastronomideki yükselişine dikkat çekti. Daha önce 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının kararlı çalışmalarla 64’e ulaştığını vurguladı. Bu gelişme, Hatay’ı Türkiye genelinde ilk üçe taşıdı.

Ayrıca bu artış, yalnızca sayısal bir başarı değil. Aynı zamanda yerel mutfak kültürünün korunması ve uluslararası ölçekte görünürlük kazanması açısından kritik bir adım. Bu nedenle Hatay, gastronomiyi stratejik bir değer olarak konumlandırıyor.

Tescillenen Lezzetler Listesi Dikkat Çekiyor

Yeni tescil alan ürünler, Hatay mutfağının karakterini güçlü şekilde yansıtıyor. Listeye giren Tepsi Kebabı, Abugannuş, Mahulta Çorbası, Yoğurtlu Kebap, Sarma İçi (Kısır), Haydari ve Haytalı, hem geleneksel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

Özellikle bu lezzetler, sadece tariflerden ibaret değil. Her biri, Hatay’ın çok katmanlı tarihini ve kültürel çeşitliliğini temsil ediyor. Bu nedenle coğrafi işaret süreci, aynı zamanda bir kültürel hafıza çalışması olarak öne çıkıyor.

Hatay Gastronomide Global Marka Olma Yolunda

Masatlı, açıklamasında Hatay’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında da güçlü bir gastronomi markası olma yolunda ilerlediğini belirtti. Hatay mutfağı, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yapısıyla global ölçekte dikkat çekiyor.

Bununla birlikte coğrafi işaretler, bu zenginliği koruma altına alırken aynı zamanda ekonomik değer yaratıyor. Gastronomi turizmi açısından bakıldığında ise Hatay, ziyaretçiler için daha cazip bir destinasyon haline geliyor.

Tescil Süreci Ekonomik Kalkınmayı Destekliyor

Yeni tesciller, yerel üreticiler için de önemli fırsatlar sunuyor. Çünkü coğrafi işaretli ürünler, pazarda daha güçlü bir konum elde ediyor. Böylece hem üretici kazanıyor hem de bölgesel kalkınma hızlanıyor.

Ayrıca bu süreç, yerel ürünlerin taklit edilmesini önleyerek kalite standardını koruyor. Bu durum, Hatay’ın gastronomi alanındaki güvenilirliğini artırıyor.

Hatay Mutfak Kültürü Gücünü Pekiştiriyor

Düzenlenen programın sonunda, tescil belgeleri protokol üyeleri tarafından üreticilere takdim edildi. Bu an, yalnızca bir ödül töreni değil; aynı zamanda emeğin ve kültürel mirasın taçlandığı bir buluşma oldu.

Hatay, attığı bu adımlarla gastronomi alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Üstelik bu ivme, önümüzdeki dönemde daha fazla ürünün tescillenmesiyle devam edecek gibi görünüyor.