Gabbro’da Ritmi Hissedeceğiniz Caz Gecceleri Başlıyor!

Şehrin gecce hayatına yeni bir soluk getiren Gabbro, müzikle kurduğu güçlü bağını bu kez özel bir seriyle derinleştiriyor. Jazz Covers konseptiyle hazırlanan bu özel program, cazın zamansız ruhunu modern bir atmosferle buluşturuyor. Üstelik her performans, yalnızca bir konser değil; aynı zamanda mekânın karakteriyle bütünleşen çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

26 Nisan: Fatih Erkoç ile Zamansız Bir Gecce

Serinin ilk geccesi 26 Nisan’da gerçekleşiyor. Türk caz sahnesinin en güçlü isimlerinden Fatih Erkoç, sahnedeki yerini alıyor. Kendine has vokali ve sahne hakimiyetiyle öne çıkan sanatçı, caz klasiklerini yeniden yorumlayarak dinleyiciyi güçlü bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca repertuvarın zenginliği, geceye hem nostaljik hem de yenilikçi bir hava katıyor.

3 Mayıs: Ferit Odman ile Ritimlerin Gücü

İkinci buluşma ise 3 Mayıs’ta gerçekleşiyor. Bu kez sahne, uluslararası caz sahnesinde de adından söz ettiren Ferit Odman’a ait. Güçlü ritim anlayışı ve teknik ustalığıyla dikkat çeken sanatçı, performansında cazın dinamik yüzünü ortaya koyuyor. Böylece gecce, yalnızca dinlenen değil, hissedilen bir deneyime dönüşüyor.

Gabbro’nun Atmosferinde Müziği Yeniden Keşfedin

Gabbro’nun özenle tasarlanan atmosferi, müziği yalnızca sahnede bırakmıyor; mekânın her köşesine yayıyor. Bu nedenle Jazz Covers serisi, klasik konser algısını geride bırakıyor ve daha yakın, daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda sınırlı kontenjan yapısı, gecceyi daha özel ve ayrıcalıklı kılıyor.

Eğer siz de cazın büyüsünü yakından hissetmek istiyorsanız, bu iki tarihi ajandanıza eklemelisiniz. Çünkü Gabbro’da müzik, yalnızca duyulmaz; aynı zamanda yaşanır.

Rezervasyon: 0543 326 81 11