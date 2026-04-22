Inari ve The Townhouse’tan İki Perdelik Lezzet Buluşması

İstanbul’un gastronomi sahnesinde dikkat çeken iki güçlü marka, bu kez sınırları kaldıran bir iş birliğinde buluşuyor. Inari Omakase ve The Townhouse, iki ayrı tarihte gerçekleşecek çift aşamalı bir deneyimle misafirlerine alışılmışın dışında bir akşam vadediyor. Üstelik bu etkinlik, yalnızca bir yemek daveti değil; aynı zamanda farklı disiplinlerin bir araya geldiği rafine bir deneyim sunuyor.

29 Nisan: Omakase Deneyimi The Townhouse’ta

İlk buluşma 29 Nisan’da gerçekleşiyor. Bu özel geccede Inari Omakase mutfağı, tüm karakteriyle The Townhouse’a taşınıyor. Japon mutfağının en rafine tekniklerinden biri olan omakase konsepti, şefin anlık yaratıcılığıyla şekilleniyor. Bu nedenle her tabak, o anın en iyi ürünleriyle hazırlanıyor ve misafirlere benzersiz bir lezzet akışı sunuyor. Aynı zamanda bu deneyim, klasik fine dining anlayışının ötesine geçerek daha kişisel ve daha dinamik bir gastronomi dili kuruyor.

14 Mayıs: Bu Kez Sahne The Townhouse’un

İkinci perde ise 14 Mayıs’ta açılıyor. Bu kez The Townhouse, özgün kokteyl yaklaşımıyla Inari’ye konuk oluyor. Mekanın imza kokteylleri, Japon mutfağının incelikli lezzetleriyle buluşuyor. Böylece içki ve yemek arasındaki denge, çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor. Ayrıca bu buluşma, mixology dünyasının ne kadar yaratıcı bir alan olduğunu da güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Sınırları Aşan Bir Gastronomi Kurgusu

Bu iki aşamalı etkinlik, yalnızca mekanların yer değiştirmesinden ibaret değil. Aksine, gastronomi ve kokteyl kültürünün nasıl iç içe geçebileceğini gösteren güçlü bir kurgu sunuyor. Bir yanda Japon mutfağının minimal ama derin yaklaşımı, diğer yanda modern kokteyl kültürünün yenilikçi dili aynı hikâyede buluşuyor.

Eğer siz de farklı mutfak disiplinlerinin kesiştiği özgün deneyimlere ilgi duyuyorsanız, bu iki tarihi not etmeyi unutmayın. Çünkü bu buluşma, İstanbul’un gastronomi takviminde ayrı bir yer açıyor.