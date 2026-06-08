A'jia Hotel'de Boğaz'ın Hikayeleri Brunch Sofrasında Anlatıldı

İstanbul'un en büyüleyici manzaralarından birine sahip olan A'jia Hotel, 7 Haziran Pazar günü yalnızca bir brunch etkinliğine değil, aynı zamanda Boğaz'ın geçmişine uzanan özel bir yolculuğa ev sahipliği yaptı.Long Table Society eşliğinde Boğaz kıyısında gerçekleşen bu seçkin buluşma, lezzet, tarih ve kültürü aynı sofrada buluşturdu.

Bir zamanlar imparatorluğun önemli ailelerini ağırlayan yalıların gölgesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar İstanbul'un hafızasında iz bırakan yapıların hikayelerini dinleme fırsatı yakaladı. Böylece sıradan bir pazar brunchı, şehrin geçmişine açılan etkileyici bir deneyime dönüştü.

Boğaz Yalılarının Hikayeleri Sofraya Taşındı

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri, sosyal medyada @istanbulapartmanlarii hesabıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Turan Farajov'un anlatımı oldu.

Farajov, Boğaziçi boyunca sıralanan tarihi yalıların mimari özelliklerini, geçmişte bu yapılarda yaşayan aileleri ve dönemin sosyal hayatını katılımcılarla paylaştı. Anlatılan her hikaye, İstanbul'un kültürel mirasına farklı bir pencere açtı.

Özellikle günümüzde varlığını sürdüren ya da zaman içinde kaybolan yalıların öyküleri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, yalnızca yapıların tarihini değil, aynı zamanda Boğaz yaşamının değişen dinamiklerini de dinleme fırsatı buldu.

Rasim Paşa Yalısı'nın Eşsiz Atmosferinde

Bugün A'jia Hotel olarak hizmet veren tarihi yapı, geçmişte Rasim Paşa Yalısı olarak Boğaz'ın en dikkat çekici yapılarından biri olarak öne çıkıyordu.

Bu özel mekanın atmosferi, etkinliğin ruhunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu. Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan tarihi yalı, anlatılan hikayelere adeta doğal bir sahne oluşturdu.

Katılımcılar bir yandan özenle hazırlanan brunch lezzetlerinin tadını çıkarırken, diğer yandan İstanbul'un geçmişine dair birbirinden ilginç detayları dinledi. Böylece tarih ve gastronomi aynı deneyimde buluştu.

Lezzet, Tarih ve Nostalji Aynı Masada

A'jia Hotel'in zarif atmosferi, etkinliğe katılan misafirlere unutulmaz bir pazar günü yaşattı. Boğaz'ın dinginliği, tarihi yalıların hikayeleri ve özenle hazırlanan brunch menüsü gün boyunca eşsiz bir uyum yakaladı.

Üstelik etkinlik yalnızca geçmişe odaklanmadı. Aynı zamanda İstanbul'un kültürel mirasının bugün nasıl yaşatıldığına dair de değerli bir bakış sundu. Bu yönüyle buluşma, şehrin tarihine ilgi duyanlar için olduğu kadar gastronomi ve yaşam kültürü meraklıları için de özel bir deneyim haline geldi.

Boğaziçi'nin hafızasına kazınan hikayeler, tarihi bir yalıda kurulan sofralar ve unutulmaz manzara eşliğinde gerçekleşen bu brunch, katılımcıların uzun süre hatırlayacağı İstanbul deneyimlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.