İstanbul Ajandası: Nisan Ayının En İyi Konserleri

İstanbul, Nisan 2026’da adeta bir açık hava sahnesine dönüşüyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleşecek konserler; pop müzikten klasik müziğe, alternatif sahneden senfonik projelere uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Üstelik bu ay sadece büyük isimler değil, farklı müzik disiplinlerini bir araya getiren özel projeler de dikkat çekiyor.

Bir yanda nostaljik hitlerin yeniden yorumlandığı sahneler, diğer yanda klasik müziğin modern dokunuşlarla buluştuğu performanslar var. Kısacası Nisan ayında İstanbul’da müzik yalnızca dinlenmiyor, deneyimleniyor. Eğer takvimini hâlâ netleştirmediysen, bu liste sana güçlü bir rehber olacak.

Saygı 1: Mustafa Sandal

Mustafa Sandal’ın ikonik şarkıları bu kez farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden sahneye taşınıyor. “Araba”, “Aya Benzer” ve “İsyankar” gibi hitler, özgün düzenlemelerle yeni bir form kazanıyor. Bu proje yalnızca bir konser değil; müzik, performans ve sahne tasarımının birleştiği çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Görsel anlatım ve koreografiyle desteklenen bu sahne dili, izleyiciyi kolektif bir müzik hafızasının içine çekiyor.

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Tarih: 2 Nisan 2026 – 20:00

Camerata Zurich & Gilles Apap

Gilles Apap, Camerata Zurich ile birlikte klasik müziği sınırların ötesine taşıyan bir performans sunuyor. Vivaldi, Tartini ve Bartók gibi bestecilerin eserleri modern yorumlarla yeniden şekilleniyor. Teknik ustalık ile sahne enerjisinin dengelendiği bu konser, klasik müziğe farklı bir perspektif kazandırıyor. Disiplinler arası yaklaşımıyla öne çıkan bu performans, rafine bir müzik deneyimi vadediyor.

Yer: İş Sanat İş Kuleleri Salonu

Tarih: 2 Nisan 2026 – 20:30

Mélanie Pain

Mélanie Pain, alternatif müziğin zarif ve melankolik tonlarını İstanbul sahnesine taşıyor. Nouvelle Vague ile yakaladığı başarıyı solo kariyerinde derinleştiren sanatçı, bossa nova dokunuşlu new wave yorumlarıyla tanınıyor. Tanıdık parçaları kendine özgü bir atmosferle yeniden yorumlayan Pain, sahnede sakin ama etkileyici bir performans kuruyor.

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 3 Nisan 2026 – 20:30

Haluk Levent

Haluk Levent, Anadolu rock’un güçlü ruhunu sahneye taşıyan performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Halk müziği ve rock’ı harmanlayan repertuvarı, seyirciyle kurduğu samimi bağla birleşiyor. Konser boyunca hem nostaljik hem enerjik bir atmosfer oluşurken, sahnedeki yüksek tempo geceyi kolektif bir coşkuya dönüştürüyor.

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 3 Nisan 2026 – 21:00

Funda Arar & Kubat Senfonik

Funda Arar ve Kubat, senfonik düzenlemeler eşliğinde güçlü bir sahne buluşması gerçekleştiriyor. Pop ve Türk halk müziğinin sevilen eserleri orkestral dokunuşlarla daha geniş bir tınıya kavuşuyor. İki güçlü vokalin uyumu, sahnede hem duygusal hem de görkemli bir atmosfer yaratıyor.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 3 Nisan 2026 – 21:00

Mabel Matiz

Mabel Matiz, şiirsel şarkı yazarlığı ve kendine özgü vokaliyle sahnede güçlü bir anlatı kuruyor. Duygusal derinliği yüksek repertuvarı, modern sahne prodüksiyonuyla birleşerek bütünlüklü bir deneyim sunuyor. Her performansında olduğu gibi bu konserde de müzik ve atmosfer arasında güçlü bir bağ kuruluyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Tarih: 3 Nisan 2026 – 21:00

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, duygusal yoğunluğu yüksek şarkılarıyla sahnede güçlü bir atmosfer kuruyor. Aşk, yalnızlık ve içsel yolculuk temalarını sade ama etkileyici bir anlatımla sunan sanatçı, dinleyiciyle doğrudan bir bağ kuruyor. Sahnedeki yalın ama etkili duruşu, konseri samimi ve içe dokunan bir deneyime dönüştürüyor.

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Tarih: 4 Nisan 2026 – 21:00

Iskandar Widjaja

Iskandar Widjaja, klasik müziği modern bir perspektifle yorumlayan güçlü bir virtüöz olarak sahneye çıkıyor. Uluslararası kariyeri ve teknik ustalığıyla dikkat çeken sanatçı, zarif bir müzikal anlatı kuruyor. Tarihi atmosferde gerçekleşecek bu performans, dinginlik ve enerjinin dengelendiği rafine bir dinleti sunuyor.

Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 5 Nisan 2026 – 20:30

Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü, şiirsel anlatımı ve zamansız şarkılarıyla sahnede özel bir atmosfer yaratıyor. Yıllardır hafızalara kazınan eserlerini samimi bir sahne diliyle yeniden yorumlayan grup, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Sade ama etkileyici performanslarıyla öne çıkan bu konser, nostalji ve zarafeti bir araya getiriyor.

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 7 Nisan 2026 – 20:30

Erol Evgin

Erol Evgin, Türk pop müziğinin zamansız klasiklerini sahneye taşıyor. Zarif sahne duruşu ve güçlü repertuvarıyla izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkaran sanatçı, her performansında sıcak ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Bu konser, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir müzik hikayesi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tarih: 7 Nisan 2026 – 21:00

Viva La Vida – A Tribute To Frida Kahlo

Frida Kahlo’nun hayatından ilham alan bu sahne prodüksiyonu, müzik ve dansı bir araya getiren etkileyici bir anlatı sunuyor. Enrique Gasa Valga’nın koreografisi ve Roberto Tubaro’nun canlı müzikleri eşliğinde sahneye taşınan performans, güçlü bir görsel ve işitsel deneyim yaratıyor. Duygusal yoğunluğu yüksek bu gösteri, klasik konser formatının ötesine geçiyor.

Yer: İş Sanat İş Kuleleri Salonu

Tarih: 8 Nisan 2026 – 20:30

Berkay

Berkay, güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor. Sevilen şarkılarını geniş bir repertuvarla sahneye taşıyan sanatçı, gece boyunca yüksek tempolu bir atmosfer yaratıyor. Özellikle canlı performans enerjisiyle öne çıkan konser, keyifli ve hareketli bir müzik deneyimi sunuyor.

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Tarih: 10 Nisan 2026 – 21:00

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan, yıllara yayılan kariyerinin en güçlü şarkılarıyla sahnede yerini alıyor. Zamansız hitleri ve yüksek sahne enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, her performansında olduğu gibi güçlü bir prodüksiyonla dikkat çekiyor. Bu konser, Türk pop müziğinin en ikonik repertuvarlarından birine tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Tarih: 10 Nisan 2026 – 21:00

Melek Mosso

Melek Mosso, duygusal derinliği yüksek şarkıları ve güçlü yorumu ile sahnede etkileyici bir atmosfer kuruyor. Kendine özgü sesiyle dikkat çeken sanatçı, repertuvarındaki parçaları yoğun bir duyguyla yorumluyor. Bu konser, dinleyiciyi içine çeken güçlü bir müzikal anlatı sunuyor.

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Tarih: 10 Nisan 2026 – 21:00

Aşkın Nur Yengi Senfonik

Aşkın Nur Yengi, senfonik düzenlemeler eşliğinde sahneye çıkarak sevilen şarkılarını farklı bir yorumla sunuyor. Orkestra eşliğinde genişleyen müzikal yapı, repertuvara daha güçlü ve etkileyici bir derinlik katıyor. Bu konser, klasik ve modern müziğin dengeli bir buluşması olarak öne çıkıyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

Tarih: 10 Nisan 2026 – 21:00

Sıla

Sıla, yeni albümünün şarkılarını ilk kez sahnede seslendiriyor. “Kafa Yüksek Kalp Kırık” repertuvarı, hem yeni hem klasik parçaları bir araya getirerek güçlü bir konser akışı sunuyor. Duygusal yoğunluğu yüksek performansı ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken sanatçı, dinleyiciyle derin bir bağ kuruyor.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 11 Nisan 2026 – 21:00

Hande Bizi Sezen’e Götür

Hande Yener, Sezen Aksu şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde yeniden yorumluyor. Türk pop müziğinin en güçlü repertuvarlarından biri, bu özel projede farklı bir sahne diliyle hayat buluyor. Duygusal ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken konser, izleyiciye yoğun bir müzik deneyimi sunuyor.

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Tarih: 11 Nisan 2026 – 21:00

Dimitris Isaris

Dimitris Isaris, sinematik gitar performanslarıyla sahnede farklı bir atmosfer yaratıyor. Duygusal yoğunluğu yüksek melodileri ve güçlü sahne yorumu, dinleyiciyi içine çeken bir müzik deneyimi sunuyor. Minimal ama etkileyici performans diliyle öne çıkan sanatçı, sahnede güçlü bir anlatı kuruyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 12 Nisan 2026 – 20:00

