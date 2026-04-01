Paper Moon Kararını Verdi: Akmerkez’de Kalıyor

stanbul gastronomi dünyasında uzun süredir konuşulan iddia netlik kazandı. Paper Moon, Mandarin Oriental İstanbul içinde, Hakkasan’ın yerine geçeceği yönündeki planları iptal etti. Bu gelişme, şehirde merakla beklenen bir dönüşümün gerçekleşmeyeceğini ortaya koydu. Ancak marka, rotasını değiştirmek yerine kendi güçlü adresine odaklanmayı tercih etti.

Yıllardır Akmerkez’de hizmet veren Paper Moon, sadık kitlesi ve oturmuş kimliğiyle bulunduğu noktada kalmayı seçti. Bu karar, mekanın yıllar içinde kurduğu güçlü bağın ve istikrarlı başarısının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu tercih, İstanbul’da kalıcı olmanın değerini bilen markaların stratejik yaklaşımını da yansıtıyor.

Kısa Bir Tadilat, Yenilenen Bir Deneyim

Paper Moon, çok yakında kısa süreli bir yenilenme sürecine giriyor. Yaklaşık bir ay sürecek bu tadilat, mekanın detaylarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu süreçte marka, hem ambiyansını hem de misafir deneyimini bir adım ileri taşımak istiyor. Yenilenen Paper Moon, alışılmış çizgisini korurken modern dokunuşlarla deneyimi zenginleştirecek.

15 Mayıs’ta Bodrum’da Yeni Sezon Başlıyor

Öte yandan marka, yaz sezonu için heyecan verici bir hazırlık içinde. Paper Moon Bodrum, 15 Mayıs itibarıyla kapılarını yeniden açıyor. Geçtiğimiz sezon Bodrum Loft’ta yakaladığı başarıyı bu yıl daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Ege’nin en rafine noktalarından biri olan Bodrum Loft’ta konumlanan Paper Moon, denizle iç içe atmosferi ve sofistike mutfağıyla yazın da en dikkat çeken adreslerinden biri olacak.

İtalyan Mutfağının Zamansız Gücü

1996’dan bu yana İstanbul’da hizmet veren Paper Moon, İtalyan mutfağının en rafine temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Mekân, sadece lezzetleriyle değil; aynı zamanda zarif atmosferi, güçlü servis anlayışı ve sadık müşteri kitlesiyle de fark yaratıyor.

Mozzarella di Buffalo’dan Linguine Bottarga’ya uzanan menüsü, geleneksel İtalyan mutfağını modern bir bakış açısıyla yorumluyor. Ayrıca şef Giuseppe Pressani’nin liderliği, markanın yıllardır aynı kalite çizgisini korumasını sağlıyor.

Paper Moon, trendlerin ötesinde duran, zamansız bir gastronomi deneyimi sunuyor. Bu yaklaşım, markayı İstanbul’un vazgeçilmez adreslerinden biri haline getiriyor.