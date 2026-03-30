İstanbul’da Nisan Ajandası: Şehrin En İyi Mekanlarında Kaçırılmayacak Etkinlikler

İstanbul’da nisan ayı, sadece baharın gelişiyle değil, şehrin ritmini yeniden kuran güçlü etkinliklerle de kendini hissettiriyor. Gündüzleri daha uzun, akşamları daha davetkar, sofralar ise her zamankinden daha hareketli. Bu ay şehir, gastronomiden kokteyl kültürüne, çocuk atölyelerinden brunch buluşmalarına, canlı performanslardan yaratıcı workshop’lara kadar uzanan dopdolu bir ajandayla öne çıkıyor. Üstelik mesele artık yalnızca bir mekana gitmek değil; doğru günde, doğru atmosferde, o ana gerçekten dahil olmak.

Nisan boyunca İstanbul’un en iyi adresleri, kendi ruhunu farklı deneyimlerle yeniden yorumluyor. Kimi yerde Michelin dokunuşlu özel bir akşam yemeği öne çıkıyor, kimi yerde Boğaz manzarasına karşı seramikle geçirilen ilham verici saatler. Bir başka köşede çocuklar için neşe dolu atölyeler, başka bir masada ise kokteyller, müzik ve uzun geceler var. Kısacası bu ayın takvimi, şehri seven, dışarıda olmayı seven, iyi yemek, iyi müzik ve iyi atmosfer peşinde olan herkes için güçlü bir rehber sunuyor.

Gabbro – Dream Theatre

Tarihler: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 18, 24, 25, 29 Nisan

Nisan ayına hızlı ve iddialı bir giriş yapan adreslerden biri Gabbro oluyor. Boğaz’ın büyüleyici atmosferine yaslanan mekan, Dream Theatre konseptiyle klasik gecce hayatı anlayışını çok daha teatral, çok daha etkileyici bir çizgiye taşıyor. Burada yalnızca bir akşam yemeğine ya da bir gece çıkmasına gitmiyorsunuz; müzik, ışık, performans ve gastronominin aynı akışta birleştiği sahnelenmiş bir deneyime adım atıyorsunuz. 1920’lerin caz barlarından ilham alan bu kurgu, geçmişin gösterişli ruhunu bugünün sofistike diliyle buluşturuyor.

Üstelik her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gerçekleşen performanslar, geccenin enerjisini her defasında yeniden kuruyor. Usta şeflerin hazırladığı özel menü de bu atmosferi tamamlayan önemli bir parça haline geliyor. Her tabağın bir hikaye taşıdığı, her anın bir sahne gibi kurgulandığı Gabbro, nisan geccelerinde ritmi yüksek, iddiası güçlü ve hafızada kalacak bir alternatif arayanlar için listenin en dikkat çekici duraklarından biri.

Inari Piku – Sushi Workshop

Her Çarşamba / 1, 8, 15, 22, 29 Nisan

Nisan boyunca her çarşamba Etiler’de düzenlenen Inari Piku Sushi Workshop, şehirde gastronomiyi sadece tüketmek değil, gerçekten deneyimlemek isteyenler için öne çıkıyor. Japon mutfağını dışarıdan izlenen bir estetik olarak bırakmayan bu atölye, katılımcıları doğrudan mutfağın disiplinli ama bir o kadar da zarif dünyasına dahil ediyor. Sushi pirincinin hazırlanmasından doğru bıçak kullanımına, nigiri, sashimi ve roll tekniklerinden malzemeye saygı anlayışına kadar uzanan süreç, uygulamalı bir deneyimle aktarılıyor.

Atölyenin en güçlü tarafı ise teorik bilgiye boğmadan, işi doğrudan mutfağın ritmi içinde öğretmesi. Inari Omakase ekibinin deneyimli şefleri eşliğinde ilerleyen bu workshop, detaylarda saklı ustalığı görünür kılıyor. Pirincin dokusu, balığın kesim açısı, formun dengesi ve sunumun sadeliği burada büyük anlam taşıyor. Kendi elleriyle üretmek, öğrenirken sakinleşmek ve Japon mutfağının inceliklerine yaklaşmak isteyenler için Inari Piku, nisan ayının en rafine ve öğretici buluşmalarından birini sunuyor.

ROKA – Happy Hour

Her gün / 17.30 – 22.00

Nisan boyunca her gün 17.30 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşen ROKA Happy Hour, şehrin akşam planlarını daha erken ve çok daha şık başlatıyor. Galataport’un en özel noktalarından birinde yer alan ROKA, Boğaz manzarasını Japon estetiğiyle bir araya getirirken, gün batımından gecceye uzanan saatleri yalnızca bir içki molası olmaktan çıkarıp başlı başına bir ritüele dönüştürüyor.

Bu saatlerde sunulan seçili kokteyller ve bar bites menüsü, ROKA’nın güçlü mutfak kimliğini daha rahat ama hala çok karakterli bir formatta deneyimleme imkanı veriyor. Robata ızgarasının ateşinden gelen imza dokunuşlar, susamlı misolu lezzetler ve paylaşmaya açık tabaklar, bu saatleri sıradan bir buluşmadan ayırıyor. İç mekandaki modern tasarım, açık mutfak hissi ve özellikle hafta sonuna doğru yükselen müzik temposu da atmosferi tamamlıyor. İş çıkışı planı, arkadaş buluşması ya da akşama etkileyici bir başlangıç arayanlar için ROKA, nisan boyunca şehrin en doğru adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

16 Roof

Tarihler: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Nisan

Nisan ayında Swissôtel The Bosphorus’un en sevilen adreslerinden biri olan 16 Roof’un enerjisi, 16 Room’da yeniden hayat buldu! Yaz boyunca şehrin üzerinde olma hissi veren o ikonik atmosfer, bu kez daha içe dönük ama hala son derece iddialı bir ambiyansla devam ediyor.

Cuma ve cumartesi gecceleri 23.00’ten itibaren bistro düzenine geçen mekan, akşam yemeğini yavaş yavaş müziğin yükseldiği daha dinamik bir geceye dönüştürüyor. 3 Nisan’da Furkan Kurt, 4 Nisan’da Gwen De Lien, 10 Nisan’da Kerem Önger, 11 Nisan’da Soul Grinders, 17 Nisan’da Doruk Can, 18 Nisan’da Ilda Karr, 24 Nisan’da yeniden Gwen De Lien ve 25 Nisan’da Oa Music performanslarıyla takvim dikkat çekici bir akış sunuyor. Şık masa düzeni, güçlü servis anlayışı, Boğaz’a karşı kurulan sofistike atmosfer ve seçili performanslar, 16 Room’u nisan gecelerinde hem zarif hem canlı bir plan arayanlar için güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Cova – Cova x Mom’s Club Paskalya Atölyesi

Tarih: 9 Nisan / Saat: 17.00

9 Nisan’da gerçekleşecek Cova x Mom’s Club Paskalya Atölyesi, nisan ajandasının en tatlı ve en zarif aile buluşmalarından biri olmaya aday. Cova’nın şık atmosferinde düzenlenen bu özel etkinlik, çocuklara yaratıcılık ve eğlence dolu bir dünya sunarken anneler için de keyifli bir mola alanı yaratıyor.

Programın merkezinde Paskalya temalı kurabiye süsleme deneyimi yer alıyor; ancak etkinlik bununla sınırlı kalmıyor. Çocuklar yumurta avıyla keşfe çıkıyor, duyusal oyunlarla hamurla tanışıyor ve ardından Cova şefi eşliğinde kendi tavşan temalı kurabiyelerini tasarlıyor. Bu süreç, yalnızca eğlenceli değil; aynı zamanda üretmeye, paylaşmaya ve yeni şeyler keşfetmeye açık bir deneyim sunuyor. Etkinliğin bir diğer güzel tarafı ise anneler için düşünülmüş High Tea molası. Çay, kahve ve özenle hazırlanmış tatlı tuzlu ikramlarla gün daha da keyifli hale geliyor. Cova, bu etkinlikle Paskalya ruhunu sadece kutlamıyor; onu gerçekten yaşatan sıcak ve stil sahibi bir atmosfer kuruyor.

Izaka Terrace – Four Hands Dinner

Tarihler: 13 ve 14 Nisan

İstanbul’un nisan takviminde gastronomi odaklı en güçlü buluşmalardan biri, 13 ve 14 Nisan’da Izaka Terrace’ta gerçekleşecek Four Hands Dinner oluyor. Şehrin en etkileyici teraslarından birinde düzenlenen bu özel akşam, Izaka Terrace Head Chef’i Serhat Eliçora ile Michelin yıldızlı Hide Restaurant’ın Chef Director’ü Josh Angus’u aynı mutfakta buluşturuyor.

Bu iş birliği, yalnızca iki şefin bir araya geldiği teknik bir deneyim değil; aynı zamanda iki farklı mutfak yaklaşımının aynı sofrada ortak bir dil kurduğu özel bir buluşma niteliği taşıyor. Serhat Eliçora’nın yerel ürünlerle kurduğu güçlü bağ, Josh Angus’un modern Avrupa mutfağındaki hakimiyetiyle birleşirken ortaya katmanlı, dengeli ve karakter sahibi bir 7 course degustasyon menüsü çıkıyor. Her course için kurgulanan içecek eşleşmeleri de akşamın bütünlüğünü güçlendiriyor. Boğaz manzarası, rafine servis dili ve sınırlı sayıda misafir kabul edilmesiyle Four Hands Dinner, nisan ayında İstanbul’da deneyim odaklı bir akşam yemeği arayanlar için çok güçlü, çok özel bir durak olarak öne çıkıyor.

Da Mario – 4 Hands Dinner Geccesi

Tarih: 16 Nisan / Saat: 20.00

16 Nisan akşamı Da Mario İstinyePark’ta gerçekleşecek 4 Hands Dinner, nisan ayının en rafine gastronomi buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu özel gecede Maurizio Morelli ve Emre Koyuncu aynı mutfakta buluşuyor; İtalyan ve Türk mutfak kültürleri tek bir menüde dengeli, yaratıcı ve beklenmedik bir şekilde bir araya geliyor. Gecenin en dikkat çekici yönlerinden biri, klasik eşleşme kalıplarını tersyüz eden menü kurgusu. İtalyan lezzetleri Türk üzümleriyle, Türk esintili tabaklar ise İtalyan üzümleriyle eşleşiyor.

Böylece her tabak, yalnızca lezzet değil aynı zamanda güçlü bir anlatı da taşıyor. Bu özgün akışı DipWSET Meltem Z. Coşkun’un hazırladığı şarap eşleşmeleri tamamlıyor ve akşamı çok daha katmanlı bir deneyime dönüştürüyor. Da Mario’nun yıllardır koruduğu zamansız şıklık, bu geceye ayrı bir derinlik katıyor. İyi yemek, iyi şarap ve özenle düşünülmüş detaylar eşliğinde unutulmaz bir nisan akşamı yaşamak isteyenler için bu buluşma ajandada mutlaka yer almalı.

Lucca – The Clumsies Takeover

Tarihler: 17 ve 29 Nisan

Lucca, nisan ayında İstanbul gecce hayatına uluslararası ölçekte ses getirecek bir buluşma taşıyor. Dünyanın en prestijli barları arasında gösterilen The Clumsies, 17 Nisan’da Lucca İstanbul’da sahneyi devralıyor; 29 Nisan’da ise hikaye bu kez Atina’da, Lucca ekibinin The Clumsies’e konuk olmasıyla devam ediyor. Bu iki aşamalı seri, klasik bir guest shift kurgusundan çok daha fazlasını vadediyor. Çünkü mesele yalnızca kokteyl sunmak değil; iki şehrin enerjisini, servis anlayışını ve yaratıcı bar kültürünü aynı akışta buluşturmak.

17 Nisan geccesi Lucca’da servis edilecek reçeteler, Atina’nın deneysel yaklaşımını İstanbul’un dinamik ve sosyal ritmiyle bir araya getiriyor. Bu da geceyi sadece keyifli değil, aynı zamanda sahici anlamda özel kılıyor. Lucca’nın yıllardır şehrin öncü buluşma noktalarından biri olmasını sağlayan o güçlü atmosfer, bu uluslararası iş birliğiyle daha da dikkat çekici hale geliyor. Kokteyl kültürünü yakından takip edenler için bu seri, nisanın en çok konuşulacak gecelerinden biri.

Madhu’s Istanbul – Clay & Spice Workshop

Tarih: 18 Nisan

18 Nisan Cumartesi günü Madhu’s Istanbul’da düzenlenecek Clay & Spice Workshop, nisan ayının en yaratıcı ve en iyi hissettiren etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Swissôtel The Bosphorus’un zarif atmosferinde gerçekleşecek bu özel buluşma, seramiğin sakinleştirici üretim halini, Boğaz manzarasının ilham veren etkisiyle bir araya getiriyor.

Madhu’s Istanbul’un renkli, enerjik ve karakter sahibi dünyası, bu workshop’ta yalnızca bir fon değil; doğrudan deneyimin kendisine dönüşüyor. Katılımcılar serbest çalışma formatında kendi parçalarını üretirken, markanın estetik dili ve hikayesi de ilham verici bir çerçeve sunuyor. Üstelik etkinlik yalnızca üretimle sınırlı kalmıyor; Madhu’s’a özel küçük ikramlar, bu yaratıcı mola anını çok daha keyifli hale getiriyor. Ortaya çıkan seramik eserler daha sonra profesyonel süreçlerden geçirilip teslim ediliyor, yani günün sonunda geriye sadece güzel bir deneyim değil, somut bir hatıra da kalıyor. Şehir içinde zihni yavaşlatan ama estetik dozunu düşürmeyen bir etkinlik arayanlar için ideal.

Sabrosa – Paskalya Brunch’ı

Tarih: 20 Nisan / Saat: 12.00 – 15.00

20 Nisan’da Sabrosa Restaurant’ta gerçekleşecek Paskalya Brunch’ı, nisan ayının en zarif gündüz buluşmalarından birini sunuyor. Baharın enerjisini, Paskalya’nın neşeli detaylarını ve Swissôtel The Bosphorus’un o kendine özgü manzarasını bir araya getiren bu özel brunch, yalnızca iyi yemek vadetmiyor; aynı zamanda paylaşması keyifli, hafızada kalacak bir atmosfer kuruyor.

Renkli yumurtalar, özenle düşünülmüş masa detayları ve mevsimin taze ürünleriyle hazırlanan tabaklar, bu deneyime görsel olarak da güçlü bir karakter kazandırıyor. Sabrosa’nın brunch kurgusu klasik seçeneklerin ötesine geçiyor; şef dokunuşu taşıyan lezzetler, dengeli sunumlar ve rahat ama şık bir servis anlayışıyla destekleniyor. Üstelik mekanın sıcak ve davetkar atmosferi, bu deneyimi yalnızca bir pazar planı olmaktan çıkarıyor, küçük bir kutlamaya dönüştürüyor. Ailece, arkadaşlarla ya da sadece baharın tadını şık bir masada çıkarmak isteyenler için Sabrosa, nisan takviminin en keyifli ve en zarif buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Swissôtel The Bosphorus – 23 Nisan Çocuk Şenliği

Tarih: 23 Nisan / Saat: 12.00 – 16.00 / Mekan: Sultanpark

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil bahçesinde çok daha renkli, çok daha neşeli bir kutlamaya dönüşüyor. Sultanpark’ta gerçekleşecek bu özel çocuk şenliği, minik misafirlere oyun, dans, atölye ve müzikle dolu bir gün sunarken, ailelere de birlikte geçirilen zamanın en güzel halini yaşatıyor. Şehrin merkezinde ama doğayla iç içe hissi veren bu atmosfer, etkinliğin en güçlü taraflarından biri. Çünkü çocuklar güvenli ve ferah bir alanda özgürce eğlenirken, aileler de bu neşeli akışa rahatlıkla eşlik edebiliyor. Yaratıcı aktiviteler, hareketli anlar ve bayram coşkusunu gerçekten hissettiren sıcak atmosfer sayesinde gün, sıradan bir etkinlik olmaktan çıkıp anıya dönüşüyor. Swissôtel, bu organizasyonla yalnızca çocuklara yönelik bir program sunmuyor; paylaşımı, mutluluğu ve birlikte olmanın değerini merkeze alan özenli bir kutlama kurguluyor. 23 Nisan’ı şehir içinde ama özel hissettiren bir planla değerlendirmek isteyen aileler için çok güçlü bir alternatif.

The Galliard Privé – Darbukanın S’si

Tarih: 9 Nisan

The Galliard Privé, nisan ajandasında ritmi yükselten, klasik gecce anlayışını daha interaktif ve daha deneyim odaklı bir yere taşıyan adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Darbukanın S’si konsepti, yalnızca izlenen bir performans değil; misafiri doğrudan akışın bir parçası haline getiren canlı ve enerjik bir gece kurgusu sunuyor. DJ performansıyla başlayan atmosfer, Serhat Gönüllü’nün sahneye taşıdığı darbuka ritmiyle giderek yükseliyor. Gecenin asıl farkı ise her masada yer alan darbukalarla misafirlerin de ritme dahil olması. Böylece eğlence sahnede kalmıyor, mekanın tamamına yayılıyor. Fix menü ve rakı konseptiyle desteklenen bu deneyim, güçlü başlangıç tabakları, sıcak lezzetler ve finaldeki dengeli kapanışla gastronomiyi de gecenin önemli bir parçası haline getiriyor. The Galliard Privé’nin özel üyelik odaklı ayrıcalıklı dünyası, bu deneyime daha da özel bir ton kazandırıyor. Eğlenceyi sadece seyretmek değil, gerçekten yaşamak isteyenler için nisan gecelerinde çok güçlü bir seçenek sunuyor.