Golden Globe 2024 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Geçtiğimiz sene senarist ve oyuncular grevde olduğu için 2024 yılınan ertelenen Golden Globe, geçtiğimiz akşam etkileyici bir tören ile gerçekleşti. Bu yıl 81. düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre Ödül Töreni; Hollywood'un dev isimlerini ağırladı. Los Angeles Beverly Hilton Otel'de gerçekleşen geccede tüm dünyanın merakla beklediği ödüller sahipleri ile buluştu!

İşte o geccenin ayrıntıları...

Eleştirmenlerin ve kalabalığın favorileri Barbie ve Oppenheimer, çeşitli film kategorileri arasında beklendiği gibi başarılı sonuçlar alırken, Succession da çeşitli TV kategorilerinde başarılı oldu. Ancak aynı zamanda FX/Hulu mutfak komedi-drama dizisi The Bear ve Netflix ile A24'ün yol öfkesinden ilham alan mini dizisi Beef de oyunculuk ve genel prodüksiyon alanında kayda değer ödüller kazandı.

Geccenin en öne çıkan yapımları En İyi Film dahil beş ödülle dönen Oppenheimer ve En İyi Drama Dizisi dahil dört ödül kazanan Succession oldu.

Sinema kategorisinde En İyi Müzikal/ Komedi Film Poor Things olurken En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan'a gitti. Bir Düşüşün Anatomisi ise En İyi Yabancı Film ve Senaryo ödüllerini topladı.

TV kategorisinde ise Succession'ı The Bear ve Beef dizileri de üçer ödülle takip etti. Miyazaki'nin son animasyonu Çocuk ve Balıkçıl da En İyi Animasyon ödülünün sahibi olurken, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Gişe Başarısı 8 dalda olmak üzere en çok adaylığı bulunan Barbie ise sadece iki ödül aldı: En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Gişe Başarısı.





Jo Koy ev sahipliğinde...

Gösteriye ilk kez stand-up komedyeni ve aktör Jo Koy ev sahipliği yaptı. Koy, canlı bir komedyen, gecce programlarına konuk olarak, 2020'de Netflix'te yayınlanacak Jo Koy: In His Elements dahil olmak üzere kendi özel komedi programlarına ev sahipliği yaparak ve 2022'de Paskalya Pazarı adlı komedi filminin yıldızı olarak dikkat çekti. Variety'ye göre Koy'dan gösteriye yalnızca iki hafta önce ev sahipliği yapmasının istendiği bildirildi. The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Koy, hazırlanmak için aday gösterilen filmleri ve dizileri art arda izlediğini söyledi.

Asıl adı Joseph Glenn Herbert Sr. olan Filipinli Amerikalı, Associated Press'e Altın Küre ödüllerini izleyerek büyüdüğünü ve Asya topluluğuna ilham vermeyi ve ev sahipliği yaparak olumlu bir iz bırakmayı umduğunu söyledi. Koy'a Barbie'den America Ferrera ve Issa Rae, Oppenheimer oyuncusu Florence Pugh ve The Color Purple yapımcısı Oprah Winfrey gibi yıldızlarla dolu bir dizi sunucu katıldı.

Hangi filmler, diziler ve oyuncular aday gösterildi?

Greta Gerwig'in Barbie'si, En İyi Film - Müzikal veya Komedi ve yeni Sinema ve Gişe Başarısı ödülü de dahil olmak üzere dokuz adaylıkla listenin başında yer aldı. Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie, Müzikal veya Komedi dalında Müzikal veya Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylığı alırken, rol arkadaşı Ryan Gosling de Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu dalında En İyi Performans dalında aday gösterildi.

Christopher Nolan'ın “atom bombasının babası” hakkındaki gerilim filmi Oppenheimer, En İyi Film - Drama, Cillian Murphy için en iyi erkek oyuncu, Robert Downey Jr. için en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dahil olmak üzere sekiz dalda aday gösterildi.

Bunu, 1920'lerde Yerli Amerikalılara yönelik petrol bağlantılı cinayetlerin gerçek öyküsünü anlatan Killers of the Flower Moon ve gotik peri masalı Poor Things'in her biri yedi adaylıkla takip etti. Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon filmi, En İyi Film – Dram dallarında ilgi topladı ve başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone için en iyi oyunculuk adaylığına layık görüldü. Poor Things, En İyi Film - Müzikal veya Komedi kategorisinde öne çıkarken, yıldızı Emma Stone da En İyi Kadın Oyuncu Performansı dalında aday gösterildi.

Birden fazla aday gösterilen diğer filmler arasında Kore romantik draması Past Lives; reşit olmayan öğrencisiyle seks yaptığı için hapse atılan ve daha sonra onunla evlenen bir kadının gerçek hikayesinden esinlenen kara komedi Mayıs Aralık; Avrupa drama gerilim filmi Anatomy of a Fall; ve Leonard Bernstein biyografik filmi Maestro.

Her ikisi de daha önce Altın Küre ödülü kazanan Succession ve The Crown dizileri, başrol oyuncularının performanslarının yanı sıra En İyi Televizyon Dizisi - Drama dalında da adaylık kazandı. Bu arada Ted Lasso, Only Murders in the Building, Abbott Elementary, Jury Duty ve Barry de En İyi TV Dizisi (Müzikal veya Komedi) ödülü için yarışıyordu.

Drama Dalında En iyi Film

Oppenheimer - KAZANAN

Killers of the Flower Moon

Maestro

Geçmiş Yaşamlar

The Zone of Interest

Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Kadın Oyuncu - Drama

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon - KAZANAN

Carey Mulligan, Maestro

Sandra Hüller, Bir Düşüşün Anatomisi

Annette Bening, Nyad

Greta Lee, Geçmiş Yaşamlar

Cailee Spaeny, Priscilla

En İyi Film - Müzikal veya Komedi

Barbie

Zavallı Şeyler (Poor Things) - KAZANAN

Amerikan Kurgu

The Holdovers

Mayıs Aralık

Hava

En İyi Erkek Oyuncu - Müzikal veya Komedi

Nicolas Cage, Rüya Senaryosu

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Hava

Paul Giamatti, The Holdovers - KAZANAN

Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid

Jeffrey Wright, Amerikan Kurgusu

En İyi TV Dizisi - Drama

1923

Taç

Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession - KAZANAN

Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu - Drama

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession - KAZANAN

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, Lanet

En İyi TV Dizisi - Müzikal veya Komedi

Ayı - KAZANAN

Ted Lasso

Abbott İlköğretim Okulu

Jüri Görevi

Only Murders in the Building

Barry

Sinematik ve gişe başarısı

Barbie - KAZANAN

Galaksinin Koruyucuları 3

John Wick: Bölüm 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning

Oppenheimer

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

Süper Mario Bros Filmi

Taylor Swift: The Eras Tour

En iyi orijinal şarkı

Addicted to Romance by Bruce Springsteen and Patti Scialfa (She Came to Me)

Dance the Night by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson ve Andrew Wyatt (Barbie)

I'm Just Ken by Mark Ronson and Andrew Wyatt (Barbie)

Peaches by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker (The Super Mario Bros Move)

Lenny Kravitz'den Road to Freedom (Rustin)

Billie Eilish ve Finneas (Barbie) tarafından What Was I Made For? - KAZANAN

En iyi özgün müzik

Ludwig Göransson, Oppenheimer - KAZANAN

Jerskin Fendrix, Poor Things

Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon

Mica Levi, İlgi Alanı

Daniel Pemberton, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

Joe Hisaishi, The Boy and the Heron

En İyi Erkek Oyuncu - Drama

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer - KAZANAN

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Andrew Scott, Hepimiz Yabancıyız

Barry Keoghan, Saltburn

En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi

Fantasia Barrino, Mor Renk

Jennifer Lawrence, Kırgınlık Yok

Natalie Portman, Mayıs Aralık

Alma Pöysti, Düşen Yapraklar

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Zavallı Şeyler (Poor Things)- KAZANAN

En iyi yönetmen

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Zavallı Şeyler (Poor Things)

Christopher Nolan, Oppenheimer - KAZANAN

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Geçmiş Yaşamlar

En iyi animasyon filmi

Çocuk ve Balıkçıl - KAZANAN

Elemental

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

Süper Mario Bros Filmi

Suzume

Dilek

Dizi Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Drama

Pedro Pascal, The Last of Us

Kieran Culkin, Succession - KAZANAN

Jeremy Strong, Succession

Brian Cox, Succession

Gary Oldman, Yavaş Atlar

Dominic West, The Crown

TV'de stand-up komedide en iyi performans

Ricky Gervais, Ricky Gervais Armageddon - KAZANAN

Trevor Noah, Nerede Kalmıştım

Chris Rock, Seçici Öfke

Amy Schumer, Acil Durum İletişim

Sarah Silverman, Sarah Silverman: Sevdiğin Biri

Wanda Sykes, Ben Bir Şovmenim

TV Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu - Müzikal veya Komedi

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Küçülen

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, Ayı - KAZANAN

En iyi senaryo

Greta Gerwig ve Noah Baumbach, Barbie

Tony McNamara, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Eric Roth ve Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Geçmiş Yaşamlar

Justine Triet ve Arthur Harari, Bir Düşüşün Anatomisi - KAZANAN

Adayların tam listesini Altın Küre Ödülleri web sitesinde de inceleyebilirsiniz.​​​​​​​