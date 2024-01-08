Golden Globe 2024 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Geçtiğimiz sene senarist ve oyuncular grevde olduğu için 2024 yılınan ertelenen Golden Globe, geçtiğimiz akşam etkileyici bir tören ile gerçekleşti. Bu yıl 81. düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre Ödül Töreni; Hollywood'un dev isimlerini ağırladı. Los Angeles Beverly Hilton Otel'de gerçekleşen geccede tüm dünyanın merakla beklediği ödüller sahipleri ile buluştu!
İşte o geccenin ayrıntıları...
Eleştirmenlerin ve kalabalığın favorileri Barbie ve Oppenheimer, çeşitli film kategorileri arasında beklendiği gibi başarılı sonuçlar alırken, Succession da çeşitli TV kategorilerinde başarılı oldu. Ancak aynı zamanda FX/Hulu mutfak komedi-drama dizisi The Bear ve Netflix ile A24'ün yol öfkesinden ilham alan mini dizisi Beef de oyunculuk ve genel prodüksiyon alanında kayda değer ödüller kazandı.
Geccenin en öne çıkan yapımları En İyi Film dahil beş ödülle dönen Oppenheimer ve En İyi Drama Dizisi dahil dört ödül kazanan Succession oldu.
Sinema kategorisinde En İyi Müzikal/ Komedi Film Poor Things olurken En İyi Yönetmen ödülü de Christopher Nolan'a gitti. Bir Düşüşün Anatomisi ise En İyi Yabancı Film ve Senaryo ödüllerini topladı.
TV kategorisinde ise Succession'ı The Bear ve Beef dizileri de üçer ödülle takip etti. Miyazaki'nin son animasyonu Çocuk ve Balıkçıl da En İyi Animasyon ödülünün sahibi olurken, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Gişe Başarısı 8 dalda olmak üzere en çok adaylığı bulunan Barbie ise sadece iki ödül aldı: En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Gişe Başarısı.
Jo Koy ev sahipliğinde...
Gösteriye ilk kez stand-up komedyeni ve aktör Jo Koy ev sahipliği yaptı. Koy, canlı bir komedyen, gecce programlarına konuk olarak, 2020'de Netflix'te yayınlanacak Jo Koy: In His Elements dahil olmak üzere kendi özel komedi programlarına ev sahipliği yaparak ve 2022'de Paskalya Pazarı adlı komedi filminin yıldızı olarak dikkat çekti. Variety'ye göre Koy'dan gösteriye yalnızca iki hafta önce ev sahipliği yapmasının istendiği bildirildi. The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Koy, hazırlanmak için aday gösterilen filmleri ve dizileri art arda izlediğini söyledi.
Asıl adı Joseph Glenn Herbert Sr. olan Filipinli Amerikalı, Associated Press'e Altın Küre ödüllerini izleyerek büyüdüğünü ve Asya topluluğuna ilham vermeyi ve ev sahipliği yaparak olumlu bir iz bırakmayı umduğunu söyledi. Koy'a Barbie'den America Ferrera ve Issa Rae, Oppenheimer oyuncusu Florence Pugh ve The Color Purple yapımcısı Oprah Winfrey gibi yıldızlarla dolu bir dizi sunucu katıldı.
Hangi filmler, diziler ve oyuncular aday gösterildi?
Greta Gerwig'in Barbie'si, En İyi Film - Müzikal veya Komedi ve yeni Sinema ve Gişe Başarısı ödülü de dahil olmak üzere dokuz adaylıkla listenin başında yer aldı. Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie, Müzikal veya Komedi dalında Müzikal veya Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylığı alırken, rol arkadaşı Ryan Gosling de Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu dalında En İyi Performans dalında aday gösterildi.
Christopher Nolan'ın “atom bombasının babası” hakkındaki gerilim filmi Oppenheimer, En İyi Film - Drama, Cillian Murphy için en iyi erkek oyuncu, Robert Downey Jr. için en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dahil olmak üzere sekiz dalda aday gösterildi.
Bunu, 1920'lerde Yerli Amerikalılara yönelik petrol bağlantılı cinayetlerin gerçek öyküsünü anlatan Killers of the Flower Moon ve gotik peri masalı Poor Things'in her biri yedi adaylıkla takip etti. Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon filmi, En İyi Film – Dram dallarında ilgi topladı ve başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone için en iyi oyunculuk adaylığına layık görüldü. Poor Things, En İyi Film - Müzikal veya Komedi kategorisinde öne çıkarken, yıldızı Emma Stone da En İyi Kadın Oyuncu Performansı dalında aday gösterildi.
Birden fazla aday gösterilen diğer filmler arasında Kore romantik draması Past Lives; reşit olmayan öğrencisiyle seks yaptığı için hapse atılan ve daha sonra onunla evlenen bir kadının gerçek hikayesinden esinlenen kara komedi Mayıs Aralık; Avrupa drama gerilim filmi Anatomy of a Fall; ve Leonard Bernstein biyografik filmi Maestro.
Her ikisi de daha önce Altın Küre ödülü kazanan Succession ve The Crown dizileri, başrol oyuncularının performanslarının yanı sıra En İyi Televizyon Dizisi - Drama dalında da adaylık kazandı. Bu arada Ted Lasso, Only Murders in the Building, Abbott Elementary, Jury Duty ve Barry de En İyi TV Dizisi (Müzikal veya Komedi) ödülü için yarışıyordu.
Drama Dalında En iyi Film
- Oppenheimer - KAZANAN
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Geçmiş Yaşamlar
- The Zone of Interest
- Bir Düşüşün Anatomisi
En İyi Kadın Oyuncu - Drama
- Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon - KAZANAN
- Carey Mulligan, Maestro
- Sandra Hüller, Bir Düşüşün Anatomisi
- Annette Bening, Nyad
- Greta Lee, Geçmiş Yaşamlar
- Cailee Spaeny, Priscilla
En İyi Film - Müzikal veya Komedi
- Barbie
- Zavallı Şeyler (Poor Things) - KAZANAN
- Amerikan Kurgu
- The Holdovers
- Mayıs Aralık
- Hava
En İyi Erkek Oyuncu - Müzikal veya Komedi
- Nicolas Cage, Rüya Senaryosu
- Timothée Chalamet, Wonka
- Matt Damon, Hava
- Paul Giamatti, The Holdovers - KAZANAN
- Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid
- Jeffrey Wright, Amerikan Kurgusu
En İyi TV Dizisi - Drama
- 1923
- Taç
- Diplomat
- The Last of Us
- The Morning Show
- Succession - KAZANAN
Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu - Drama
- Helen Mirren, 1923
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Sarah Snook, Succession - KAZANAN
- Imelda Staunton, The Crown
- Emma Stone, Lanet
En İyi TV Dizisi - Müzikal veya Komedi
- Ayı - KAZANAN
- Ted Lasso
- Abbott İlköğretim Okulu
- Jüri Görevi
- Only Murders in the Building
- Barry
Sinematik ve gişe başarısı
- Barbie - KAZANAN
- Galaksinin Koruyucuları 3
- John Wick: Bölüm 4
- Mission: Impossible – Dead Reckoning
- Oppenheimer
- Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
- Süper Mario Bros Filmi
- Taylor Swift: The Eras Tour
En iyi orijinal şarkı
- Addicted to Romance by Bruce Springsteen and Patti Scialfa (She Came to Me)
- Dance the Night by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson ve Andrew Wyatt (Barbie)
- I'm Just Ken by Mark Ronson and Andrew Wyatt (Barbie)
- Peaches by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker (The Super Mario Bros Move)
- Lenny Kravitz'den Road to Freedom (Rustin)
- Billie Eilish ve Finneas (Barbie) tarafından What Was I Made For? - KAZANAN
En iyi özgün müzik
- Ludwig Göransson, Oppenheimer - KAZANAN
- Jerskin Fendrix, Poor Things
- Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon
- Mica Levi, İlgi Alanı
- Daniel Pemberton, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
- Joe Hisaishi, The Boy and the Heron
En İyi Erkek Oyuncu - Drama
- Bradley Cooper, Maestro
- Cillian Murphy, Oppenheimer - KAZANAN
- Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon
- Colman Domingo, Rustin
- Andrew Scott, Hepimiz Yabancıyız
- Barry Keoghan, Saltburn
En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi
- Fantasia Barrino, Mor Renk
- Jennifer Lawrence, Kırgınlık Yok
- Natalie Portman, Mayıs Aralık
- Alma Pöysti, Düşen Yapraklar
- Margot Robbie, Barbie
- Emma Stone, Zavallı Şeyler (Poor Things)- KAZANAN
En iyi yönetmen
- Bradley Cooper, Maestro
- Greta Gerwig, Barbie
- Yorgos Lanthimos, Zavallı Şeyler (Poor Things)
- Christopher Nolan, Oppenheimer - KAZANAN
- Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon
- Celine Song, Geçmiş Yaşamlar
En iyi animasyon filmi
- Çocuk ve Balıkçıl - KAZANAN
- Elemental
- Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
- Süper Mario Bros Filmi
- Suzume
- Dilek
Dizi Dalında En İyi Erkek Oyuncu - Drama
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Kieran Culkin, Succession - KAZANAN
- Jeremy Strong, Succession
- Brian Cox, Succession
- Gary Oldman, Yavaş Atlar
- Dominic West, The Crown
TV'de stand-up komedide en iyi performans
- Ricky Gervais, Ricky Gervais Armageddon - KAZANAN
- Trevor Noah, Nerede Kalmıştım
- Chris Rock, Seçici Öfke
- Amy Schumer, Acil Durum İletişim
- Sarah Silverman, Sarah Silverman: Sevdiğin Biri
- Wanda Sykes, Ben Bir Şovmenim
TV Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu - Müzikal veya Komedi
- Bill Hader, Barry
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Jason Segel, Küçülen
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jason Sudeikis, Ted Lasso
- Jeremy Allen White, Ayı - KAZANAN
En iyi senaryo
- Greta Gerwig ve Noah Baumbach, Barbie
- Tony McNamara, Poor Things
- Christopher Nolan, Oppenheimer
- Eric Roth ve Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon
- Celine Song, Geçmiş Yaşamlar
- Justine Triet ve Arthur Harari, Bir Düşüşün Anatomisi - KAZANAN
Adayların tam listesini Altın Küre Ödülleri web sitesinde de inceleyebilirsiniz.