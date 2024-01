Gecce Mekan Gusto İstanbul Etkinlik Takvimi: Ocak 2024

Ocak ayı boyunca şehirde konserler, tiyatrolar, festivaller ve eşsiz etkinlikle sizi bekliyor! İşte Gecce Gusto ekibinin sizler için özel olarak seçtiği 0cak 2024 etkinlikleri...

OCAK 2024 - KONSERLER

Emir Ersoy “Cuban Classics”

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Küba ve Latin Amerikanın eşsiz melodilerini kendi stilleriyle harmanlayıp izleyici ile buluşturacak Emir Ersoy “Cuban Classics,” bu özel proje için bilinen klasik salsa, cha cha, son ve rhumba stilindeki parçaları repertuarlarına dahil ederek müzikseverlere ritim dolu bir gecce yaşatacak!

%100 Akustik : Feridun Düzağaç

Yer: IF Performance Hall

Tarih: 12 Ocak 2024, 21:00

Biletler: biletix.com

Feridun Düzağaç, en sevilen şarkılarını seslendirmek için 12 Ocak’ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

Şakalı Akustik

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 3 Ocak 2024, 20:30

Biletler: passo.com.tr

Aynı işi yapan ve ortak tutkulara sahip iki eski arkadaş; Kargo ve Mor ve Ötesi gruplarıyla ülkemizdeki rock müzik sahnesine yön veren Koray Candemir ve Harun Tekin, 10 yıldır sürekli sold out olan özel gösterileri “Şakalı Akustik”le en doğal halleriyle seyircilerin karşısına oturacak ve kendi şarkılarını, birbirlerinin şarkılarını ve sevdikleri diğer şarkıları çalarken yine evdeymiş gibi sohbet edecekler.

Haluk Levent

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 5 Ocak 2024, 21:00

Biletler: biletix.com

Haluk Levent, 5 Ocak akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Ozan Musluoğlu Quintet

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Türk caz sahnesinin en önemli isimlerinden Ozan Musluoğlu, müzikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.

Çev Sanat Genç Yetenekler 100. Yıl Cumhuriyet Konseri

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

ÇEV Sanat, “Genç Yetenekler 100. Yıl Cumhuriyet” konserinde ülkemizin yetenekli genç sanatçıları, dünyanın en önemli keman virtüözü, Grammy ödüllü Maxim Vengerov ile 8 Ocak akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşuyor! ÇEV Sanat’ın yetiştirdiği değerli müzisyen Prof. Utar Artun’un Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleşeceği bu özel gecceye davetlisiniz.

Uraz Kıvaner, Queen Project

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Caz sahnesinin başarılı piyanistlerinden Uraz Kıvaner, Queen Project ile 11 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

Ayşe Sicimoğlu Quartet

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Ayşe Sicimoğlu Quartet 12 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

Soner Sarıkabadayı

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 12 Ocak 2024, 21:00

Biletler: biletix.com

Soner Sarıkabadayı, 12 Ocak akşamı, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde.



Duman

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 13 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Türkiye’nin en sevilen rock gruplarından Duman, unutulmayan şarkılarını Volkswagen Arena’da seslendirecek.

Film On The Stage

Yer: AKM Türk Telekon Opera Salonu

Tarih: 14 Ocak 2024, 20:00

Biletler: biletix.com

Film On The Stage, film müziklerini, unutulmaz anlarını ve hafızalarda uyandırdığı temaları dans, drama ve sahne etmenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Ersin Ayhan’ın yaptığı performansta; unutulmaz film müziklerini Musa Göçmen orkestrası ve şef Musa göçmen yorumlarken,

hepimizin ezberinde bulunan film şarkılarını Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek, Galip Emre ise klasik ve modern dansı buluşturduğu koreografisinde, film sahnelerinin en unutulmaz anlarını anlatacak.

Flashback 90'lar Türkçe Pop Geccesi

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 5 Ocak 2024, 21:00

Biletler: biletix.com

Flashback 90'lar Türkçe Pop Geccesi, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde.

Melek Mosso

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 13 Ocak 2024, 21:00

Biletler: biletix.com

Melek Mosso, 13 Ocak Jolly Joker Vadistanbul'da...

IF Performance Hall

Ocak ayı boyunca IF Performance Hall'de eğlence ve müzik sizi bekliyor! İşte Ocak ayı konserleri...

Biletler: biletix.com

5 Ocak - The Sisters

10 Ocak - Ahiyan

12 Ocak - Feridun Düzağaç

13 Ocak - Bülent Ortaçgil & Telvin

17 Ocak - Mengene

19 Ocak - Pinhani

20 Ocak - Fatma Turgut

27 Ocak - Nazan Öncel

Volkswagen Arena

Ocak ayı boyunca Volkswagen Arena'da eğlence ve müzik sizi bekliyor! İşte Ocak ayı konserleri...

Biletler: biletix.com

13 Ocak - Duman

28 Ocak - Selda Bağcan

%100 Bir Baba Indie Showcase: Sattas ve Konukları

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

%100 Bir Baba Indie Showcase: Sattas ve Konukları 12 Ocak’ta Zorlu PSM %100 Studio Sahnesi’nde.

Büyük Ev Ablukada Akustik

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Ocak 2024, 20:30

Biletler: passo.com.tr

Geccenin ilerleyen saatlerinde dostlarla geçen sohbetlerin, sabahın ilk ışıklarıyla gerçekleşen maceraların, cüzdanın içindeki son kuruşla sabahın köründe eve dönüşünün ve ardından yine dostlarla paylaşılan neşeli bir kahvaltının sesini duymaya hazır olun! Büyük Ev Ablukada, bu unutulmaz deneyimleri müziğe dönüştürmek için 13 Ocak’ta Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

SaveAs:Music Presents – Jennifer Cardini

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Dans pisti felsefesini, yalnızca müziğine ve yayınladığı EP’lere değil, LGBT topluluğuna ve elektronik müzik kültürünün gelişimine verdiği destekle de yansıtan Cardini, İstanbul’da.

Unforgettables by Cemil “Sings Nat King Cole”​​​​​​​

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 17 Ocak 2024, 21:00

Biletler: passo.com.tr

Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra’dan Tom Jones’a, Nat King Cole’dan Andy Williams’a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi “Unforgettables by Cemil Sağyaşar” ile 17 Ocak akşamı touché’de müzikseverlerle buluşuyor!

Serhat Kılıç Müzikoman​​​​​​​

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 17 Ocak 2024, 22:00

Biletler: biletix.com

Şarkılı, sözlü, gülmeli, eğlenmeli, karşılaştırmalı, sorgulamalı bir saçmalıklar çağı tarihinin içinden geçmeye cesaretiniz var mı? Söylenmemiş bir şey yok ama üzerine düşünülmemiş çok şey olabilir. Şehrin en sıra dışı gösterisine davetlisiniz!

OCAK 2024 - TİYATROLAR

Aşık Shakespeare

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 & 7 & 31 Ocak 2024

Biletler: biletinial.com

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek. Tiyatroya yazılan cesur bir aşk mektubu olarak yorumlanabilecek Aşık Shakespeare’de göz alıcı prodüksiyon, sıra dışı kostümler, etkileyici danslar ve özgün müzikler bir araya gelerek tiyatronun birleştiriciliğini ve sınır tanımazlığını ortaya koyuyor. Oyunun şaşırtıcı atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel orkestra tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor. Genç Will’in tüm zamanların en büyük aşk hikayesi olan Romeo ve Juliet'i yazma sürecine tanıklık eden bu olağanüstü oyunu kaçırmayın!

Kötü Bir Gün

Yer: Duru Tiyatro

Tarih: 11 Ocak 2024

Biletler: biletinial.com

'Kötü Bir Gün'; sınıf çatışması, otorite, özgürlük arayışı, rahatsızlıklarımız ve toplumsal kodlarımız üzerine sinir bozucu bir kara komedi.

Eşinden boşandıktan sonra, dededen kalma apartmana taşınmak zorunda kalan psikolog Erdem, hiç uğramadığı bu dört katlı küçük apartmanda sadece apartman görevlisi Yakup’un kaldığını fark eder. Taşındığının ertesi günü onu ziyarete gelen Yakup, üst katta yaşayan son kiracının da birkaç gün önce intihar ettiğini haber verir ve ayrılır. Ama hemen ardından bambaşka birisi gibi geri gelir. Erdem bir psikolog gözüyle Yakup’un garip davrandığını fark etse de işin çok daha ciddi olduğunu anlaması zaman alır. Şimdi iki adam bu dairede bir şekilde sıkışıp kalmışlardır ve aralarında apartmanın karanlık tarihiyle ilgili sinir bozucu bir yüzleşme başlar.

Biricik

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 6 Ocak 2024

Biletler: biletinial.com

Kati, müziği çok sevmektedir, en yakın arkadaşı kocaman bir fil olan Efilyo’dur. Kati ve Efilyo sevgi dilini kullanarak birbirleriyle anlaşmakta ve müziğin birleştirici dili sayesinde her an beraber Vakit geçirmekten çok

mutludurlar. Kati, doğadaki her canlıda bulunan biricik süper gücün, kendinde olduğunun farkındadır ama nasıl çıkaracağını bilmez. Efilyo ona rehberlik eder ve Kati biricik süper gücünü keşfeder.

Güzel Son

Yer: Cevahir Salon B

Tarih: 7 Ocak 2024

Biletler: biletix.com

Halim Şefik Güzelson arkadaşları Orhan Veli, Melih Cevdet, Sait Faik’ ve Nurullah Ataç’ı uğrak mekanları olan Mösyö Lambo’nun Meyhanesi’ne davet etmiştir. İmzalı davetiyelerin arkasında bir not; “Lütfen İçmeden Geliniz!” Bu gizemli davet üzerine şans eseri Suat Derviş’in meyhaneye uğraması gecceyi ayrı güzel kılar. Şimdi tek eksik geceye sürprizli bir “Güzel Son”dur.

Kutular

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Ocak 2024

Biletler: biletix.com

Yalnız ruhlar. Kırgın kalpler. Umudu can çekişenler. Yaşama tutunmaya çalışanlar. Bir ev partisi akşamında bir araya gelirler. Etraf açılmamış onlarca kutu ile doludur. Her biri açmaya korktuğumuz sırlar gibidir. Odamızı, evimizi ve içimizi kaplayan kapalı kutular. Nereye gidersek gidelim yanımızda taşıdığımız, taşımak zorunda olduğumuz kutulardır bunlar. Bir insanı tanırken kutularını da açmaya cesaretimiz var mıdır peki? Kutular oyunun odak noktasıdır ilişkiler. Ve elbette ilişkilerin öznesidir insanlar. Kutular oyunu seyircileri bilinmeyene,herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor.​​​​​​​

Sen Diye Biri Vardı

Yer: İstanbul Boa Sahne

Tarih: 12 Ocak 2024

Biletler: biletinial.com

“Hiç bu yaşlarımızda birlikte olmaya başlasaydık ne olurdu diye düşündün mü?” Sorulmamış hesaplar, kapanmamış defterler, söylenmemiş sözler, çalınmamış kapılar. Can ve Damla, acı bir kaybın ardından yıllar sonra bir araya gelirler. Bir tesadüf eseri baş başa kalırlar ve bu onlara, yaşanan kaybın gölgesinde, geçmişleriyle, ilişkileriyle, kendileriyle ve dünyayla yüzleşme fırsatı verir. Bir serin sonbahar akşamında, karmaşık duygular ve birkaç kadeh eşliğinde konuşurlar.

Alp Ünsal’ın sahnelenecek ilk oyunu olan “Sen Diye Biri Vardı”, seyirciye yalnızca bir ilişkiyi anlatmıyor. Aslında bir ilişkinin penceresinden, bir kuşağın özelliklerini, dertlerini ve zihnini sorguluyor. Önceki kuşaklarla farklılaşan duygularını, düşüncelerini ve görüşlerini somutlaştırıyor. Bütün bunların derinleştiği ama didaktikleşmediği bir güzel sohbet akşamına seyircisini davet ediyor. Bir cenaze evi, bir ölü, iki ölümlü, anılar, bugün ve sözcükler. Bugünü yaşayabilmek için geçmişinle barışman gerek.

Yatak Odası Sırları

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 20 Ocak 2024

Biletler: biletinial.com

Hayattaki sorunların yatak odasından kaynaklandığı ya da yatak odasındaki sorunların hayatın tümünden kaynaklandığı problemi yumurta tavuk olayına dönüşüp, çiftlerin hayatını zehir ediyor. Teknoloji sayesinde, birbirini duymayan, görmeyen, koklamayan ve birbirine dokunmayan insanların salonlarında olup bitenlerden haberdarız. Mutfak kavgalarını da paylaşıyoruz. Ama yatak odaları; gerçek tartışmaların da gerçek uzlaşmaların da yaşandığı asıl yerler oraları, oralarda neler olup bitiyor? Yoksa asıl sorun da asıl çözüm de orada mı gizli?

Mutsuz bir ilişkinin nedeni mutsuz bir cinsellik mi yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu? Bu oyunda sizlere yatak odalarında olup bitenleri komik ve eğlenceli bir üslupla anlatmaya çalışacağız. Bazı sahneleri abartılı bulabilirsiniz ama birçoğunda kendinizi ve kendi yatak odanızı bulacağınızı düşünüyoruz.

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Ocak 2024

Biletler: passo.com.tr

Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz. İki kardeşin hikayesi. Biri kentli, eğitimli bir senarist. Diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı. Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?

OCAK 2024 - WORKSHOP

Mezeler Workshop

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 14 Ocak 2024, 11:00

Biletler: biletix.com

Zeytinyağı ilk olarak Giritliler tarafından üretilmiştir. Zeytinyağını üreten Giritliler, ilk zeytinyağlı mezeyi de üretmişlerdir. Dilerseniz davetlerinizde, dilerseniz günlük yaşantınızda severek tüketeceğiniz ve sofralarınızdan eksik olmasını istemeyeceğiniz mezeleri sizlere getirdik. Meze Atölyesinin işlem basamakları ve edinimleri aşağıdaki gibidir;

Girit ezmesi yapımı ve teknikleri,

Köz patlıcan sicilyano yapımı ve teknikleri,

Ermeni usulü bombay pilaki yapımı ve teknikleri,

Atom yapımı ve teknikleri,

Ege karması yapımı ve teknikleri,

İleri seviye pişirme teknikleri,

Sunum teknikleri.

BBQ Party Workshop

Yer: Chef's Table Mutfak Akademisi

Tarih: 5 Ocak 2024, 19:00

Biletler: passo.com.tr

Adana Kebap, ızgara tavuk kanat ve yanında köz patlıcan salatası ve haydari yapımını öğreneceğiniz bu lezzetli workshop’u kaçırmayın!

Pizza King

Yer: EKS Mutfak Akademi

Tarih: 15 Ocak 2024, 19:00

Biletler: biletix.com

Pizza King Worshop'u, EKS Mutfak Akademisi'nde...



Konu

Evde hamur mayalama teknikleri

Sos çeşitleri bilgilendirmesi

Hamur açma püf noktaları



Menü: Pizza sosu (demo), Pizza hamuru yapımı, Margharita pizza, Karışık pizza

Masterpiece Galata Resim - Büyülü Ay​​​​​​​

Yer: Masterpiece Galata

Tarih: 6 Ocak 2024, 13:30 & 19:00

Biletler: biletix.com

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor. "Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Sanatçılarımızın adım adım yönlendirmeleri ile seçmiş olduğunuz eseri tamamlayacak ve etkinlik sonunda evinize, ofisinize götürüp asabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir yağlıboya tablonuz olacak. Beyoğlu Galata'dayız. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken dilerseniz en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Birlikte sanat konuşacağız, tablolar yapacağız ve çok eğleneceğiz."

Sushi Workshop

Yer: Chef's Table Mutfak Akademisi

Tarih: 14 Ocak 2024, 13:00

Biletler: passo.com.tr

Japon mutfağının farklı çeşitlere sahip en önemli lezzetlerinden Sushi’nin inceliklerini keşfetmeye hazır mısınız? En bilinen Sushi çeşitlerinin pişirme ve hazırlanma yöntemlerinden servis edilme şekline kadar öğrenmek için Sushi wokshopunu kaçırmayın!

Vegan Pastacılık

Yer: Mutfak Sanatları Akademisi

Tarih: 11 Ocak 2024, 10:00

Biletler: www.msa.com

Yumurta, süt ve tereyağını hayatından tamamen çıkaranlar veya çıkarmayı düşünenler için biz bu üçlüyü mutfaktan çıkardık ve “Vegan Pastacılık” eğitimini hazırladık. “Bunlar olmadan pasta nasıl yapılıyor ki?” şaşkınlığını üzerinizden atıp, en sevilen pastacılık ürünlerinin vegan halini bu eğitimde öğrenmeye hazır olun. Biz MSA mutfağındayız. Hazırız. Bekliyoruz."​​​​​​​

​​​​​​​