Gecce Gusto Haftanın Önerileri: 27 Kasım - 3 Aralık

1 aydır Miami seyahatimin sonuna bu hafta geliyor ve İstanbul'a dönüyorum! Dönmeden aşağıda sizlere Miami'ye gittiğinizde mutlaka gitmeniz gereken restoranları sıralıyorum!

Joe’s Stone Crab - @joesstonecrab



100 yıllık bir aile geleneğini halen devam ettiren Joe’s Stone Crab , menüsünde bulunan yengeç çeşitleriyle isim yapmış bir mekan; ancak hayatınız boyunca tadını unutamayacağınız yengeçleri burada yiyeceğinize emin olabilirsiniz ve finalde turtalar için de mutlaka yer bırakın.

Smith and Wollensky - @smithwollensky

South Beach ’te parkın içindeki Smith and Wollensky ’nin eşsiz konumdaki restoranında yemek yerken, kayalara çarpan denizin sesini dinlemek huzur verici oluyor. “Denizden ve karadan” oluşan menüsü ile kesinlikle sizleri mutlu edecektir. Benim yıllardır en çok gittiğim ve en mutlu olduğum yerlerin başınadır!

Yardbird Miami - @yardbirdrestaurants



Miami’nin en özel restoranlarından biri olan Yardbird Miami , klasik Amerikan lezzetlerini farklı konseptlerle misafirlerine sunuyor. Sadece damağınızda inanılmaz tatlar bırakacak yemekleriyle değil, estetik ve iştah açıcı sunumlarıyla da mutlaka uğramanız gereken gerçek bir lezzet durağı.

Zuma - @zumamiami



İstanbul’da da şubesi bulunan çağdaş Japon Mutfağı'nın uluslararası temsilcisi ve ödüllü restoranı Zuma , muhteşem manzarası ve ünlü şef Rainer Becker’in yarattığı şaheserlerle, size harika bir ziyafet yaşatacak.

Cecconi’s - @cecconisrestaurants



Miami’nin en iyi İtalyan restoranlarından olan Cecconi’s , uzun koltukları ve vintage sandalyeleriyle size kendinizi şık bir İtalyan malikanesinde hissettirecek. Kapsamlı bir şarap menüsüne de sahip olan mekan, klasik İtalyan lezzetlerinin dışında el yapımı dondurma ve sorbe çeşitleriyle de bir hayli ünlü.

The Bazaar - @bazaarbyjose



Gastronomi konusunda akademik bir ünvana sahip olan José Andrés, Fransız tasarımcı Philippe Starck ile giriştiği SLS Hotel South Beach projesinde yeteneklerini sergiliyor. İspanyol köklerini, Güney Amerika, Asya ve Miami’den tatlar ile birleştiren şef, The Bazaar’ ın yaratıcı sunumlar ve farklı mutfakları birleştiren menüsüyle beğeni topluyor.

Forte Dei Marmi - @fdmmiami



Beşinci mahallenin güneyinde, Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı birinci sınıf İtalyan yemeklerini yemek isteyenlerin haftanın her günü akın ettiği restoran, mumlarla aydınlatılan loş bir ambiansa sahip. Menüsünün en çok tercih edilen lezzetleri arasında da Floransa tarzı T-bone Biftek, Kırmızı Karidesli Tagliolini (spagetti benzeri bir makarna türü) ve Mantarlı Fettucine bulunuyor. Kesinlikle öneririm!

Juvia - @juviamiami



Ödüllü bir mimariye sahip olan Juvia , 1111 Lincoln Road binasının en üst katında yer alıyor. Açık havada ve kapalı alanda yemek yeme imkanı sunan restoranda, müthiş manzara eşliğinde bölgenin en iyi Asya ve Latin lezzetlerini tadabilirsiniz. Mekana gittiğinizde mutlaka Tereyağlı Çin Levreği ve Kuşkonmazlı Yengeç yemenizi öneririm.

Makoto - @makotobalharbour



Ünlü şef Makoto Okuwa ’nın modern Japon yemeklerinden örnekler sergilediği restoran Bal Harbour Mağazası ’nda yer alıyor. Özellikle sushisinin Miami’deki en iyi sushi olduğu söyleyebilirim Makoto fiyat bazında birçok restorana nazaran biraz pahalı olsada gitmeye değer.

The Surf Club - @surfclubrestaurant



Nostaljik Amerikan Mutfağı'na ait ögelerle bezeli menüsü ve 1950’lerin tarzıyla dekore edilmiş retro havasıyla Miami’nin en sevilen ve ikonik restoranlarından biri, ve siz The Surf Club 'a Miami'ye gittiğinizde mutlaka gitmelisiniz! Ayrıca seçkin şarap seçkisiyle oldukça ilgi görüyor ve beğeni topluyor.

Gecce Gusto Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gül Erçetingöz @gulercetingoz ile...

En sevdiğim aksesuar markası @the_ninon'u Nişantaşı'ndaki Showroom'unda yeni sezon koleksiyonu keşfettim ve kendime aşırı hayran kaldığım 2 küpe aldım! Kesinlikle bu zamansız iki küpeyi sizlere de öneririm!

Bıraktığım linkten tüm koleksiyona göz atmanızı öneririm!



Küçük Bebek'te yer alan @sorbe'nın hem kışa merhaba partisine katıldım hem de yeni sezon gömlek ve ceketlerine göz attım! Markanın kurucusu sevgili Başak Barlas, 2024 Koleksiyonuna yine nefis renklerde gömlekler ve blazer ceketler ilave etmiş! Aşağıda linki bırakıyorum ve kesinlikle gömlek ve blazer ceketlerinden almanızı öneriyorum.

www.sorbe.co



Son 4 aydır cildimde en sık karşılaştığım sorun kızarıklık ve hassasiyetti. Bunun için Este Lauder'in yeni Advanced Night Repair Rescue Solution Konsantre Serumu'nu aldım ve cildimin doğal cilt onarımını ve güçlenmesini destekledim!

Serumun içeriği ferment ile Estee Lauder ’ın cildin gündüz koruma ve gecce yenileme doğal ritmini destekleyen özel peptitlerini içeren süper içeriklerden oluşuyor. Süper içeriği sayesinde sadece cildi yatıştırmakla kalmadı, cildimde oluşan alerjen kırmızı izleri de hafifletip ileride oluşacak kızarıklıkların da önüne geçiyor. Kış aylarında ekstra hassaslaşan cildim için bu serumu bakım rutinine ekledim ve 2 haftada inanılmaz sonuç aldım kesinlikle öneririm .

Satın al: esteelauder.com.tr

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Travel Editörü Nurdan Yüzbaşıoğlu @nrdnyzbsgl ile...

İstanbul'dan Amerika'ya eşim Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun yanına dönmeden önce Edwards markasının kendi adını taşıyan ilk koleksiyonunu keşfedip, eşime alacağım yılbaşı hediyesini seçeceğim: edwards.com.tr

Amerika seyahatime çıkmadan vücudumu ve ruhumu arındıracak bir deneyim için Raffles İstanbul’un Spa’sında kısa bir mola vereceğim.



Sanatçı Ali Elmacı ve Reis Kuyumculuk iş birliği ile hazırlanan “Herkes Seni Seviyorum Der” adlı koleksiyonu keşfedeceğim: reiskuyumculuk.com

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Dijital Editörü Sedef Çalarkan @sedefcalarkann ile...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ’in başrollerini üstlendiği Netflix filmi “İstanbul İçin Son Çağrı”yı izleyeceğim.

Yaklaşan yılbaşı için seyahat planı yapıp kendime Avrupa’nın Christmas Market’lerinden biri için bilet alacağım!

TIKLA! - Christmas Market: Dünyanın en keyifli Noel Pazarları!

En sevdiğim semt Kuruçeşme'de yer alan Japon mutfağı İnari'nin yeni menüsündeki lezzetli tatları deneyeceğim: @inariomakase

Gecce Gusto Köşe Yazarı ve Art Director Sedef Ertekin @sedefturker ile...

13 yıllık restorasyonun ardından yeniden hayata kazandırılan Zeyrek Çinili Hamam'ın "Kalıntıların Şifası" nın kapanış geccesi için özel tasarlanan kapanış dinletisine gideceğim. Çoksesli koro müziğinin Türkiye'deki en iyi temsilcilerinden Chromas, çağdaş müzikten caz ve folk düzenlemelerine uzanan geniş bir yelpazede farklı dilleri ve tarzları bir araya getirecek. Chromas'ın sergideki eserlerden esinlenerek hazırladığı bu özel etkinlikle, sergi hamamın muhteşem atmosferi içinde son kez deneyimlenecek! Eğer biletler hala tükenmediyse, kaçırmayın derim...

Tarih: 30 Kasım, Perşembe, 19:00

Detaylı bilgi için TIKLAYIN!

Hafta ortası lezzet turumda bu hafta Maltepe sahilinin huzurunu kollarına alan bir mekana, Umus İstanbul'a gideceğim!

Hem dekorasyonu hem de lezzetleriyle tadına doyulmaz bir et restoranı olan Umus'un tüm detaylarını da siz @geccemekan takipçileri için Instagram üzerinden canlı olarak paylaşıyor olacağım...

3 Aralık Pazar günü ise şehrin içerisinde Şehirden Kaçış ruhunu deneyimleyeceğim! Şehirden Kaçış Beyoğlu serisinin ilk kokteyl atölyesinde 3 farklı kokteyl hazırlayacağım.

Moscow Mule ile klasik lezzetlerden birinin en iyi reçetesini uygulayıp keyifle yudumlayacağım! Sonrasında ise kışa merhaba diyerek Hibiscus Martini ve Single Honey kokteyllerini deneyimleyeceğim.

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Güzellik Editörü Tolga Aybakan @tolga_aybakan ile

Kış mevsimine hazırlamak için cildimin nem bariyerini güçlendireceğim. Deneyeceğim ürün: Kiehl’s Ultra Facial Nemlendirici serisi olacak !

Tom Ford Beauty’nin en yeni kokusu Cafe Rose ’u parfüm koleksiyonuma katacağım.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’i izleyeceğim.

Gecce Food Gusto ve Travel Editörü Caner Ural @canerural ile...



Hafta arası Çarşamba akşamı lezzetli bir yemek eşliğinde eğlencenin tadını çıkarmak için şehir dışından gelen misafirlerimi İstanbul’un hem en lezzetli hem en keyifli mekanı Ataşehir'deki Sintesi'ye götüreceğim.



Cuma akşamı iş çıkışı Bağdat Caddesi'ndeki Kirpi Suadiye'de keyif yapacağım: @kirpirestaurant

Aralık ayında yeni yıl ruhunu en güzel yansıtan mekanlardan Chalet Garden’ın iglolarında akşam yemeği için kalabalık bir gurup ile 3 iglo kapatacağız!

Gecce Food Gusto Köşe Yazarı @gurkanboztepe ile...

Van Gogh Müzesi’ ndeki Pokemon koleksiyonunu görmek için Amsterdam’a ve müzeye bilet alacağım: @vangoghmuseum



Rotamı Viyana'ya çevirerek, bölgenin zengin kültürünü, güzelliklerini ve geleneksel tatlarını keşfedeceğim!

İstanbul'da sanatla ve etkinlikle dolu bir hafta olacağı için sergileri gezip İstanbul modern içinde yer alan İstanbul Modern'in çok konuşulup önerilen yemek menüsünü deneyimleneceğim.