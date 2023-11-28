Yüzyıllık zarif stil Cartier Tank...

Peki siz Cartier Tank saatleri serisini tanıyor musunuz?

Moda trendlerine dikkat ederseniz bir saatin trend olup yüksek izlenme oranına sahip olduğunu bulmakta zorlanmazsınız! Dünyaca popüler olan Z kuşağının favorisi Koreli kız grubu BLACKPINK üyesi Jisoo ve BTS 'den V son zamanlarda Cartier Tank saat takarak bu trendi desteklediler ve Cartier Tank saati yeniden popüler moda ürünü haline getirdiler.

Cartier Tank serisi saatler! Günümüzün moda trend belirleyicileri arasında popüler olmasının yanı sıra asırlık bir saat geçmişine sahip olan ve çeşitli tarz ve tasarımlara ev sahipliği yapan Cartier Tank serisinin aile üyelerine şimdi bir göz atalım!

Zamanı aşan tasarım gerçek bir klasiktir. Cartier Tank serisinin ilk saati, 1917'de Louis Cartier tarafından tasarlandı ve daha sonra 1919'da piyasaya sürüldü. Tank'a bakan tank şeklinden ilham alınarak tasarlanan saat, daireyi kareye dönüştüren tasarımıyla geleneği bozdu.

Cesurca kuralları yıktı ve uyum sağladı. Saatin göze vuran oranları canlandırıcı ve bir asırdan fazla bir süredir Tank serisine çeşitli yaratıcı fikirler katmaya ve farklı tasarım tarzları yaratmaya devam eden bir marka oldu! Dünyaca ünlü isimler arasında; Gary Cooper, Catherine Deneuve, General Pershing, Andy Warhol ve hatta Prenses Diana gibi ünlüleri bu saat derinden etkiledi ve kollarından çıkarmadılar.

Tank Louis Cartier

Tank serisinin klasiklerinden bahsetmişken, 1922 yılında piyasaya sürülen Tank Louis Cartier 'den de bahsetmemiz gerekiyor.

Her iki yanında paletli paletler gibi dikey ve paralel çıkıntılar bulunan dikdörtgen bir tasarıma ve yuvarlatılmış köşelere sahip bir saat ve kayışla bütünleşmiştir. Kayışın sade ve düzgün çizgileri vardır.

Daha sonra marka, Tank Louis Cartier prototipine yeni desenler veya cesur renkler ekleyerek bir kez daha göz alıcı tasarımlara kavuştu. Bunlar arasında, 1970'lerdeki Tank Must' un kadran tasarımına saygı duruşunda bulunan, ışık ve gölge ızgarası etkisi yaratan, altın, pembe altın ve beyaz altın geometrik desenlerle süslenmiş ve timsah derisi kayışla eşleştirilen iki yeni parça yer almıştı. 1917 MC manuel kurmalı ve mekanizmalı.

Tank Louis Cartier de farklı tasarımıyla tek renkli bir estetik sunuyor. Bordo veya yeşil lake kadranda Roma rakamları veya dakika izleri bulunmuyor ve aynı renkteki sade ve zarif timsah derisi kayışla eşleştiriliyor.



Tank Amerika

1988 yılında Cartier, markanın ilk su geçirmez Tank Américaine 'ini piyasaya sürdü ve bu saat aynı zamanda markanın General Pershing 'e verdiği orijinal Tank saatine de saygı duruşu niteliğindeydi.

Kavisli kasası 1921 yılında piyasaya sürülen Tank Cintrée saatinden esinlenilmiştir. Dikdörtgen şekli daha düz hale getirilmiş, dikey kulplar daha yuvarlak hale getirilmiş ve bileziğin uzunluğunun ayarlanmasına olanak tanıyan yeni bir katlanır toka ile donatılmıştır. Saat çok farklı ve güçlü olmuştur! Sade ve çağdaş tarzı bu yılda daha fazla ortaya çıkmıştır.



2023 yılında daha ince ve kompakt bir görünüme kavuşacak olan bu model, ince kasaya uygun yeni 1899 MC mekanizma ile donatıldı. Saat, deri kayışlı altın ve paslanmaz çelik modellerin yanı sıra pırlantalarla kaplanmış beyaz altın ve sarı altın modelleriyle de sunularak, şık ve göz kamaştırıcı bir görünüm için cilalı, fasetatlı bağlantılara sahip oldu.

Tank Française

1996 doğumlu, orijinal kontur çizgisi tasarımından yola çıkarak geliştirilen Tank Française, eğimli dikey kulpları, içbükey kavisli bilezik bağlantıları, dakika izi, kılıç gibi detaylarla bu seriye daha fazla yorum getirdi. kabaşon safir kurma kolu, özenli tasarımıyla açıkça saatte görülebildi. Genel tasarım geometrik silueti yumuşattı ve zarafeti yansıttı!

Bugün, Tank Française yalnızca tek parça metal tasarımı sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda hem rahat hem de modaya uygun bir saat yaratmak için basit ergonomik eğrilerin ana hatlarını çizerek, birbirine kenetlenen bağlantılarla bileziği yeniden tasarlıyor. Ayrıca yeni bir yoruma sahip Tank Française paslanmaz çelik elmas saat, yüksek performanslı bir kuvars mekanizma ile donatılmıştır ve kulpları üzerinde bir sıra yuvarlak parlak kesim pırlanta ile süslenmiştir.Saatin gövdesinin cilalı yüzeyi ve güneş ışını deseni kadran ile yankılanarak Elmasların ışığı tasarımı daha göz kamaştırıcı hale getirmesi sağlanmış.

Cartier Tank serisinin çok sayıda dönüşümü, yalnızca zamana meydan okuyan tasarım estetiğinin, değişmez stillerin reddedilmesinin ve mükemmel saat işçiliğinin gerçek klasiklere ulaşabileceğini her zaman doğruluyor.

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