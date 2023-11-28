Chalet'de geleneksel İsviçre lezzetleri atölyesini kaçırmayın!

Sadece mutfağı denemekle yetinmeyip, İsveç yemeklerini nasıl pişireceğinizi öğrenmek ister misiniz? 2 ve 23 Aralık tarihlerinde 120 yıllık Chalet dağ evinde yemek menüsüne yeni tarifler eklenecek bir atölyeye ne dersiniz?

Şöminenin sıcak atmosferinde lezzetli yemekler pişirecek ve deneyimli şeflerden öğrenirken sıcak şarabınızı yudumlayacaksınız.

Sıcak şarap ve eritilmiş dağ peynirleriyle süslenmiş Rösti patatesleri de dahil olmak üzere geleneksel İsviçre tarifleriyle başlıyor. Ardından kremalı mantar soslu dilimlenmiş dana etli Züricher Art, son olarak da hepsine eşlik edecek kestane, beze ve bademli sable ve tuzlu karamel soslu Mont Blanc ile tamamlayacağız.

Rahat bir atmosferin içinde sıcak şarabınızı yudumlayıp yemeğinizin tadını çekerken deneyimli şef eğitmenlerin size verdiği bilgilerle İsveç lezzetlerinin ustası olacaksınız. Şef Soner Kesgin önderliğinde yapılan atölyede ayrıca yemeklerde ne malzemeler kullanıldığı ve bu malzemelerin en iyilerini nerede bulabileceğinize dair ipuçlarını da öğreneceksiniz. Atölyenin sonunda tüm katılımcılar Şef Soner Kesgin tarafından imzalı sertifika alacaktır.

MENU

Raclette & Rosti

Röşti patates üzerinde eritilmiş dağ peynirleri, turşu

Züricher Art

Kremalı mantar sosunda dilimlenmiş dana etleri, patates röşti

Mont Blanc

Kestane, beze, bademli sablé ve tuzlu karamel sos

Tarihler: 2 ve 23 Aralık

Saat: 12:00 - 15:00

Fiyat: 1650 TL

Detaylı bilgi için: 0542 326 82 83

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