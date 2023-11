Lucca'da tek geccelik Izakaya kaçamağı!

One Night Only Izakaya Dinner!

Şehrin gastronomi trendsetter mekanı Lucca; yine sofistike lezzetleriyle karşımızda! Visiting Chef Series No:3 konsepti kapsamında Lucca'nın mutfağına 30 Kasım 'a özel olarak başarılı Şef Shinya Otsuki konuk oluyor! Bu özel akşam yemeğinde Lucca misafirleri Otsuki imzalı unutulmaz bir Izakaya deneyimi yaşayacak...

Rezervasyon için Whatsapp: 0535 452 84 84

Şefi yakından tanıyalım: Shinya Otsuki

Şef Shinya Otsuki, Japonya'da oldukça popüler olan Ninokichi isimli mekanında misafirlerini ağırlayan başarılı ve tanınmış bir şef. 20 yaşından beri mutfakta olan şef, kendi restoranı dışında beş yıl boyunca İsviçre'de bir Fransız Mutfağı'nda da çalışmış. Şef; "Denizaşırı ülkerde mutfağa girmeyeli baya oluyor aslında. Uzun zamandır ilk defa çok uluslu insanlarla yemek yapıyorum; bu çok eğlenceli! 30 Kasım için de çok heyecanlıyım! Umarım İstanbullulara Japonya'nın nimetlerini layığıyla ulaştırabilirim!" şeklinde dile getiriyor duygularını...

Şefin restoranı; 1981 yılında, etiyle tanınan, Yakiniku restoran sahibi olmak için oldukça rekabetçi bir yer olan Fukuchiyama kasabasında kurulmuş. Şef Shinya Otsuki ise bu restoranın ikinci nesli... K alitesine göre özenle seçilmiş, Fransız esintisine sahip, yaratıcı et bazlı yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz bir restoran olarak dikkat çekiyor. Merkezine etin kalitesini koyan bir mekan.

Ninokichi, her zaman en iyi kaliteyi arayarak yerel bölgelerden Kyushu'ya kadar geniş bir ürün yelpazesi satın alıyor. Şef, eskitme ve kesme işlemlerinin çoğunu üstleniyor ve tadı mükemmel olana kadar kesimi iyileştiriyor. Ayrıca estetik olarak düzenlenmiş etlerden de görebileceğiniz gibi, bu restoranın odak noktası Şef Otsuki'nin bizzat tasarladığı orijinal Fransız Mutfağı'dır. Her ikisi de şarapla iyi uyum sağlayan Füme Geyik ve Bagna Cauda gibi yaratıcı menüler ortaya çıkıyor. Restoran, kavrulmuş et ve Fransız Mutfağı'nın özenli bir harmanını yansıtıyor...