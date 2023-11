Gecce Mekan Gusto İstanbul Etkinlik Takvimi: Aralık 2023

SES GETİRECEK EĞLENCELİ FESTİVALLER: ARALIK 2023

Yılın son ayında tabii ki şehirde Christmas Market , yılbaşı partileri ve festivalleri patlaması yaşanacak! En iyilerini sizler için bir araya getirdik. Bu ruh kaçmaz..

Wonder Village

Tarih: 1 - 30 Aralık

Yer: KüçükÇiftlik Park

Biletler: biletix.com

Yeni yıl ruhuna uygun tasarlanan konsepti ve eğlenceli detaylarıyla geçtiğimiz yıl çok sevilen Wonder Village, bu yıl 1-30 Aralık tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta pazartesi hariç her gün misafirlerini ağırlayacak.

Atlıkarıncadan buz pateni pistine, dünya lezzetleri ve geleneksel tatların buluştuğu yeme içme alanlarından hediyelik alışveriş stantlarına ve özel dekorlara kadar her şeyiyle muhteşem bir yeni yıl ruhu yaşatacak olan Wonder Village’da yılbaşı aktiviteleri ve atölyelerin yanı sıra her hafta sonu en sevilen yıldızların konserleri de gerçekleşecek.

Christmas Market

Tarih: 8 - 25 Aralık

Yer: Six Senses Koçtaş Mansions

Biletler: passo.com.tr

Türkiye’de ilk kez, 2019 yılında gerçekleştirilen Christmas Market İstanbul; orijinal konsepti, ünlü sanatçıların performansları, Alman Frankfurter Hot Dog’u, Fransız Croissant’ı ve Ginger Breadman kurabiyeleri eşliğinde; tam da ruhuna uygun, tarçın kokan bir Christmas atmosferinde, hem dünya lezzetleri hem de geleneksel tatlarıyla misafirlerini 8-25 Aralık tarihleri arasında, Six Senses Koçataş Mansions, İstanbul’da karşılayacak. Yeni yıl temalı hediyelik eşya tezgahlarından ünlü markaların göz dolduran alışveriş stantlarına, ‘’kendin yap’’ atölyelerinden atlı karınca ve buz patenine, gün boyu sürecek sürpriz isimlerin yer alacağı konserleriyle Six Senses Koçataş Mansions, İstanbul’un eşsiz konumuyla sizleri bekleyen bir dolu sürpriz var!

Y2K Millennium Party

Tarih: 2 Aralık, 21:00

Yer: Babylon

Biletler: biletix.com

Milenyum kuşağı Babylon’da zaman yolculuğuna çıkıyor ve 2 Aralık Cumartesi akşamı Y2K Millennium Party’de dans pistinde buluşuyor!

Pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya türler arasında geçiş yapacağımız 2000’lere geri dönüyoruz. Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A. , Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların başında dans ediyoruz.

New Year Pop Up's

Tarih: 1 - 30 Aralık

Yer: Karaköy Mumhane, Nişantaşı, Port Karaköy

1 - 30 Aralık tarihlerinde Design Market Yeni Yıl Pop Up'ları tasarımın büyülü dünyası, alışveriş tutkunlarıyla buluşuyor. Karaköy Mumhane, nişantaşı ve Port Karaköy mağazalarında yer alarak, müşterilere eşsiz bir yılbaşı alışveriş deneyimi sunuyor... Unutulmaz bir atmosferde, sarışlarınızı arttırmanın ve markanızı daha da güçlendirmek isterseniz marka olarak yer alabiliyorsunuz...

İstanbul Marketing Summit

Tarih: 11 - 12 - 13 Aralık

Yer: Zorlu PSM

Biletler: biletino.com

11-12-13 Aralık tarihlerinde 6’ncı kez Zorlu PSM’de gerçekleşecek İstanbul Marketing Summit, pazarlama, yaratıcı endüstriler, dijitalleşme ve iş dünyasının fikir liderlerini bir araya getirecek. Bu yıl “Better Tomorrow” temasıyla düzenlenecek zirve, katılımcılarını sürdürülebilirlik, teknoloji ve yaratıcılık ekseninde “daha iyi bir yarını” keşfetmeye davet ediyor.

Genç Modern Yıl Sonu Partisi

Tarih: 19 Aralık, 21:00

Yer: İstanbul Modern

İstanbul Modern, Genç Modern kapsamında 21-40 yaş arası modern ve çağdaş sanata ilgi duyan gençleri sanatçılarla bir araya getiriyor.

Gençlerin İstanbul sanat çevresinin bir parçası olmalarını amaçlayan Genç Modern Yıl Sonu Partisi, Murat Boyner, Garan Garan ve Levonjoje’nin DJ performansları ile İstanbul Modern’in yeni binasında gerçekleşecek.

Urban Festival & %100 Music: Miss Monique

Tarih: 23 Aralık, 21:00

Yer: Maslak 42 Venue

Biletler: biletix.com

Yüksek enerjisi, yeteneği ve elektronik müziğe karşı olan büyüleyici tutumuyla Avrupa'nın yeni progresif house sahnesinin en göz kamaştıran temsilcilerinden biri olan Ukraynalı DJ ve prodüktör Miss Monique, 23 Aralık'ta, Urban Festival ve %100 Music sunumuyla The Falls | 42 Venue’de sahne alıyor!

Bu yaz Urban Fundraising Festival etkinlik serisinde gerçekleştirdiği performans ile Türkiye'den çok sayıda hayranı ile ilk defa buluşma fırsatını yakalayan Miss Monique’in bas odaklı, heyecan verici parçalardan ve öforik melodilerden oluşan seti ile şimdi ikinci kez eşsiz enerjisini tekrardan dinleyicileri ile paylaşmaya hazırlanıyor. Bu eşsiz geccede kendisine lokal elektronik müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Alan Cutt ve Gaia Ekho eşlik ediyor!

MÜZİĞİN RİTMİNE TESLİM OL, KONSERLER: ARALIK 2023

China Moses and Friends

Tarih: 1 Aralık, 20:00

Yer: CRR Konser Salonu

Biletler: Biletix.com

Dünyada yerini kanıtlamış bir soul/jazz divası olarak bilinen China Moses, İstanbullu sevenlerine müzik dolu bir gecce yaşatmaya hazırlanıyor.

Jolly Joker Vadistanbul Konserleri

Tarih: 1 Aralık - 19 Ocak, çeşitli tarihler

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Biletler: Biletix.com

Jolly Joker Vadistanbul, Aralık ayı boyunca Türkiye'nin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlıyor. Aralık ayı konser programı ise şu şekilde;

1 Aralık - Sakiler

2 Aralık - Koray Avcı

6 Aralık - Cem Adrian

8 Aralık - Yaşar

9 Aralık - Hakan Altun

13 Aralık - Son Feci Bisiklet

16 Aralık - 90'lar Kafası: Nihat Sırdar

16 Aralık - Yıldız Tilbe

23 Aralık - Haluk Levent

29 Aralık - Gökhan Türkmen

30 Aralık - Simge

31 Aralık - Cem Adrian Yılbaşı Özel

Ayla Balyemez ile Karışık Kaset

Tarih: 1 Aralık, 22:00

Yer: Dada Salon Kabarett

Biletler: Biletix.com

Can Bonomo

Tarih: 1 Aralık, 21:30

Yer: IF Performance Hall

Biletler: Biletix.com

Gökhan Türkmen

Tarih: 1 Aralık, 21:00

Yer: JJ Arena

Biletler: Biletix.com

Chromas by Başak Doğan

Tarih: 2 Aralık, 20:30

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Passo.com.tr

Yenilikçi metodlarıyla tanınan çağdaş koro şefi Başak Doğan’ın yönetimindeki Chromas, 2 Aralık Cumartesi akşamı Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde yeni bir konser vermeye hazırlanıyor.

Yine sürpriz konuklarıyla birlikte görsel ve işitsel özel bir şov hazırlayan koro, “İyi Gün Dostlarım” ve “Fix You” gibi sevilen yorumlarının yanı sıra Başak Doğan’ın bestesi “Oyun”u da seslendirecek. Chromas konserlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen, Türkiye’de sadece Başak Doğan’ın uyguladığı Vocal Painting tekniğiyle seyirci ve koro beraber yine doğaçlama şarkılar söyleyecek.​​​​​​​

Aurelien Pascal & CRR Senfoni Orkestrası "Bakü'den Anadolu'ya" - Saim Akçıl Saygı Geccesi

Tarih: 2 Aralık, 20:00

Yer: CRR Konser Salonu

Biletler: Biletix.com

“Lento-Allegro” tempolu ilk bölüm hüzünlü bir başlangıca sahiptir ve yapıt boyunca işitilecek tüm ezgilere yer verilir. Bölümün ikinci temposunda iki ana tema gelişir ve ikinci temayla eser sakinleşir. Ağır tempodaki pasajlar kısa ritmik figürlere sahiptir. Ağır, temkinli ve her notanın değerinin ve gücünün vurgulandığı “Sostenuto” başlıklı “Lento -poco vivo” tempolu ikinci bölüm; dört ölçüyle kurulan lirik bir çatıyla sunulur. Lied formuna benzer şekilde gelişen, bas çalgıların önem kazandığı pasajlar sonrasında dört ölçülük bir girişe bağlanır. Canlı bir füg ile sürer ve girişin bir kısa tekrarı sonrası koda ile nihayet bulur. “Scherzo” formundaki “Vivo-meno mosso-vivo” tempolu üçüncü bölüm; neşeli yapısını pek canlı sayılamayacak bir ritim içinde sürdürür ve gayet canlı bir koda ile sona erer. Rahat bir anlatıma sahip “Commodo” başlıklı bölüm, sakin bir tempoda ve varyasyonlara dayalı yapıda eserin özetini oluşturur, törensel bir havada biter. CRR Senfoni Orkestrası’nda da emeği bulunan Orkestra Şefi Rengim Gökmen’in yönetimi altında, en önem verdiği öğrencileri arasında yer aldığı Saygun’un senfonisinin seslendirilişi; eserin sunuluşuna dair referans niteliği taşımaktadır.

Mahsus Sahne Konserleri

Tarih: 1 Aralık - 23 Aralık, çeşitli tarihler

Yer: Mahsus Sahne

Biletler: Biletix.com

Mahsus Sahne, Aralık ayı boyunca Türkiye'nin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlıyor. Aralık ayı konser programı ise şu şekilde;

1 Aralık - Resul Dindar

2 Aralık - Suavi

6 Aralık - Ender Balkır

8 Aralık - Sevcan Orhan

9 Aralık - Özlem Özdil

15 Aralık - Soner Olgun

16 Aralık - Oğuz Aksaç

22 Aralık - Ender Balkır

23 Aralık - Deniz Toprak

Kerem Görsev Trio & İpek Dinç

Tarih: 5 Aralık, 20:00

Yer: Sabancı Gösteri Merkezi

Biletler: Biletix.com

Bostancı Gösteri Merkezi Konserleri

Tarih: 2 Aralık - 24 Aralık, çeşitli tarihler

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Biletler: Biletix.com

Bostancı Gösteri Merkezi, Aralık ayı boyunca Türkiye'nin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlıyor. Aralık ayı konser programı ise şu şekilde;

2 Aralık - Serdar Ortaç

3 Aralık - Doğu Demirkol

7 Aralık - Cem Olmak

8 Aralık - Aydınlıkevler

9 Aralık - Nilüfer

10 Aralık - Evgeny Grinko

15 Aralık - Manga

16 Aralık - Ensemble Rustavi

20 Aralık - Vuslat 750

22 Aralık - Pentagram

24 Aralık - Fatma Turgut

Boğaziçi Gençlik Korosu - Şef: Masis Aram Gözbek

Tarih: 5 Aralık, 20:30

Yer: ENKA Oditoryum

Biletler: Biletix.com

Edindiği sayısız başarı, yürüttüğü ve yer aldığı sıra dışı, yenilikçi projelerle Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen “Dünya Şampiyonu” Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde, Şef Masis Aram Gözbek tarafından 2014’te kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, uzun bir aradan sonra tekrar ENKA Oditoryumu’na konuk oluyor.

Uraz Kıvaner - Chet Baker Project (Sextet)

Tarih: 6 Aralık, 21:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Biletix.com

Caz sahnesinin başarılı piyanistlerinden Uraz Kıvaner, caz tarihinin en büyük trompetçilerinden Chet Baker, onun tarafından söylenmiş en popüler eserlerin yeniden düzenlenmesiyle oluşturduğu Chet Baker Project ile 6 Aralık’ta touché’de!

Paolo Fresu - Daniele Di Bonaventura - Leila Shirvani

Tarih: 8 Aralık, 20:00

Yer: CRR Konser Salonu

Biletler: Biletix.com

İtalyan trompet ve flugerhrn’cu Paolo Fresu’nun, Noel ruhu ve coşkusuna müzikal bir saygı duruşunda bulunduğu projesi “Jazzy Xmas”, Aralık ayında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

Bandoneonda Daniele di Bonaventura ile çelloda Leila Shirvani’nin de yer aldığı projede, bildilk Noel parçalarının yanı sıra, daha az bilinen ama büyüleyici buldukları ve büyük bir kısmı yaklaşık 100 yıldır Sardunya Adası’nda, özellikle Noel döneminde icra edilen geleneksel şarkı koleksiyonu ‘Cantones de Nadale’da yer alan melodileri modern bir caz anlayışıyla sunuyorlar.

Yıldızlar Altında

Tarih: 7 Aralık, 20:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Passo.com.tr

BİFO’yla birlikte dünyanın klasik müzik alanındaki dev markası Deutsche Grammophon etiketiyle bir albüme imza atan yıldız kemancı Nemanja, 2023’ün son konserinde keman repertuvarının en sevilen yapıtlarından biri olan ve Beethoven’ın bu çalgı için yazdığı tek konçertosu olan op.61 Re Majör konçertoyu seslendirecek.

Radulović, 2019’da BBC Proms kapsamında verdiği konserle bir kez daha dinleyenlerini büyülemiş, Gramophone dergisi tarafından “O bir hikâye anlatıcısı ve albümü de büyüleyici masallarla dolu.” sözleriyle övülmüştü. BİFO’nun yanı sıra Philharmonia, Staatskapelle Dresden, Radio France Filarmoni ve Kraliyet Filarmoni’nin de aralarında bulunduğu güçlü orkestralarla konserler vermiş olan sanatçı, geride bıraktığımız sezon içinde Vivaldi’den romantik dönem repertuvarına uzanan müzik ufkunda, keman için yazılmış başyapıtlardan seçtiği programlarıyla başarılı yükselişini sürdürdü. Orkestranın şefliğini ise Londra Filarmoni Orkestrası, Vancouver Senfoni, NDR Hamburg, Leipzig Gewandhaus, BBC Filarmoni gibi dünyanın önde gelen pek çok orkestrasıyla bir araya gelen George Pehlivanian yürütecek.​​​​​​​

Pomme

Tarih: 13 Aralık, 21:30

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Biletix.com

Geçtiğimiz sene Zorlu PSM Charlotte Cardin konseri öncesinde sergilediği performansıyla müzikseverlerden tam not alan genç yetenek Pomme, bir kez daha Zorlu PSM’ye geliyor. ‘’En cavale’’ isimli EP’siyle başarılı bir çıkış yakaladıktan sonra Billie Eilish’in ‘Bad Guy’ parçasına yaptığı coverla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Pomme, kendine özgü vokal tarzıyla 13 Aralık akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da.

Erdem Özkan Quintet "A Night of Sinatra"

Tarih: 13 Aralık, 21:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Passo.com.tr

Erdem Özkan 13 Aralık'ta Zorlu PSM Touche'de.​​​​​​​

Dengi Dengine & Efza

Tarih: 14 Aralık, 21:30

Yer: Blind Sahne

Biletler: Passo.com.tr

Dengi Dengine & Efza Blind Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor..​​​​​​​

Fazıl Say & Genco Erkal

Tarih: 23 Aralık Aralık, 21:00

Yer: Volkswagen Arena

Biletler: Biletix.com

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Volkswagen Arena’da geleneksel hale gelen yıl sonu konserleri kapsamında bu yıl, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal ile birlikte sahne alacak. Konserin bir bölümünde Fazıl Say kendi eserlerinin yanı sıra farklı bestecilerin eserlerini solo çalacak. Ardından Say ve Genco Erkal; Say’ın Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve “Nâzım” başlığı altında sunduğu eserlerden oluşan bir repertuvarla izleyici karşısında olacak.​​​​​​​

Cumhuriyet Konseri

Tarih: 26 Aralık Aralık, 20:00

Yer: Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi

Biletler: Biletix.com

26 Aralık’ta Sinema Senfoni Orkestrası, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılarla unutulmaz bir “Cumhuriyet Konseri” sunuyor. İzleyicileri, Türk müziğinin nostaljik atmosferine davet eden bu özel geceyi kaçırmayın.​​​​​​​

Piazzolla ile Yeni Yıl Konseri - Borusan Quartet

Tarih: 26 Aralık Aralık, 20:30

Yer: ENKA Oditoryumu

Biletler: Biletix.com

Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, sezon konserlerinin Avrupa yakası ayağı olan ENKA Oditoryumu’nda yılın son konserine imza atıyor. Ekip bu konserde, Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola’nın en sevilen yapıtlarından bir seçki sunacak. Nuevo Tango’nun yaratıcısı, başta tangolar olmak üzere aralarında konçertolar, oda müziği yapıtları ve film müzikleri de olan ve toplam 750 yapıttan oluşan bir repertuvar bırakan Piazzola, Borusan Quartet’in bu yeni yıl konserinde bir kez daha anılacak.​​​​​​​

Flapper Swing

Tarih: 28 Aralık Aralık, 21:00

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Biletix.com

“Cazın altın çağı” olarak bilinen 1920’lerin 1930’ların müziğini ve atmosferini günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla, 28 Aralık akşamı touché’de, dinleyicilerini zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin sahnedeki uyumlu birlikteliği ile hem görsel hem işitsel olarak unutulmaz bir gecceye hazır olun!

PERDE ARALANIYOR, TİYATROLAR: ARALIK 2023

Titus Kompleks

Tarih: 1 & 2 Aralık

Yer: Das Das

Biletler: Mobilet.com

Bu tiyatronun dehlizlerinden bir hikaye. İnsanları yüzyıllardır korkutarak uzaklaştıracak kadar karanlık, acımasız ve uğursuz bir hikaye. Hayır, sadece bir hikaye de değil, kefareti ödenmemiş bir karşıt hikaye: daha çok insan denen mahlukların sirkinde dehşetle büyüyen ve şok eden bir çığlık. Genç yazar Olga Bach, absürt yüzyılımızın tam ortasında, korkunç bir adamın efsanesine sihirle dokunuyor. Nümayişlerin, buhranların ve teslim olmuş mantığın çağında, Shakespeare’in Titus Andronicus’undaki canavarca ruhunu ve kurgusunu yakalayıp, onu ve karakterlerini yeniden canlandırıyor. Hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Mondtag ile birlikte, Olga Bach, canavar ruhlu bir Romalıyı, her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı, müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor, tıpkı vahşi bir katliamın çözümlemesi gibi, hırsızlığın, ihanetin, sapkınlığın ve yamyamlığın hikayesini günümüz diliyle anlatıyor.

Zevk korkunun yerine geçince kendi taklidine dönüşüyor. Medeniyet ve sanat ne kadar uğraşsa da, dil hepimizi suçlu ilan eden acımasız ve manasız bir kanun haline geliyor. Sonunda korku kendisiyle alay ediyor – ve biz onu kendi içimizde yeniden deneyimliyoruz.

Otomatik Portakal

Tarih: 4 Aralık

Yer: Zorlu PSM

Biletler: Passo.com.tr

Suç ve suçlunun tarihe karışacağı mükemmel insan modelini yaratmak adına insana dair hiçbir şeyin kalmadığı bir düzen düşünün. Özgür irade olmadığı zaman ahlaktan bahsetmek mümkün müdür? Zorunlu bir iyilik, seçilmiş bir kötülükten yeğ midir? Seçimin ortadan kalktığı bir toplumda, özgürlükten söz edilebilir mi? Mükemmel insanların oluşturduğu mükemmel bir toplum, arzuları olmayan, seçme hakkı olmayan, otomatikleştirilmiş bir makineler yığınından ibaret değil midir? İyilik ve kötülük kavramlarını, şiddet, suç ve ceza düzleminde değerlendirirken bir suçlunun devlet eliyle ıslah edilme biçimi ve bunun sonuçlarını tartışan, Tatbikat Sahnesi’nin yeni eseri “Otomatik Portakal”; uyumsuz varoluşlarını düzen karşıtı bir yıkımda arayan, baskıcı toplumsal kontrole boyun eğmeyen, var olan tüm dillerden sıyrılarak öğretilmiş tüm kuralları reddeden Alex ve çetesinin ‘şiddete övgü’ niteliğindeki başkaldırışlarının hikayesinde tüm bu soruları, rap müziğinin provokatif diliyle yeniden soruyor.

Doğu Ekspresinde Cinayet

Tarih: 7 Aralık

Yer: Sahne Dragos

Biletler: Biletix.com

1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri Doğu Ekspresinde Cinayet bu sezon ilk kez Türkiye’de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor. Christie'nin dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot, ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor. İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Ama bunu yapabilecek herkesin tanığı vardır. Üstelik cinayetin işlendiği kompartıman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür ? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır ? Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar.

Güne Bakan Cam Kırıkları

Tarih: 7 Aralık

Yer: Minoa Pera

Biletler: Biletix.com

Kendi dünyalarına kapanmış iki yalnız insanın, yalanlar, gerçekler, kahkahalar ve gözyaşlarıyla bezenmiş hikayesini anlatan "Güne Bakan Cam Kırıkları", Türk tiyatrosunun eşsiz yapıtları arasında yer alıyor. Tiyatromuzun en kıymetli yazarlarından Memet Baydur'un "Güne Bakan Cam Kırıkları" oyunu, 16'ncı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Almıla Uluer Atabeyoğlu ve yine çok ödüllü oyuncularımızdan Kerem Atabeyoğlu tarafından yönetildi ve oynanıyor. Oyunun yaratıcı kadrosunda Ayşe Sedef Ayter, M.K. Perker, Efe Bahadır, İklim Tamkan ve Cenk Bıyık gibi uluslararası sanatçılarımızın imzaları bulunuyor. Atabeyoğlu çifti, seyirciye şöyle sesleniyor: “Oyunu izlemeye ama onun da ötesinde bizimle diz dize oturup, Memet Baydur'u dinlemeye davet ediyoruz herkesi. Bu hüzünlü ve hınzır, zeki ve alaycı yazar, ruhuna hep iyi geliyor insanın.

12 Numaralı Adam

Tarih: 21 Aralık

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Biletler: Biletix.com

Yazan – Oynayan : Erkan Kolçakköstendil. Yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleci... Bir kaç maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalmış ve yıllar boyunca tekrar kaleye geçeceği günü beklemiştir.... Kader onu kalesine belki de hiç top gelmeyecek bir maçta tekrar kaleye geçirir.. Bu 90 dakika onun ; geçmişini , yaşadıklarını , seçimlerini ve hayatı , seyirciyle beraber sorguladığı bir 90 dakikaya dönüşecektir.... Kaleci Erkan Kolçakköstengil'den kalede kalmak , aile olmak , yalnız kalmak , çizgilerin dışına çıkmak üzerine; seyircinin taraftara dönüştüğü bir oyun.

Zengin Mutfağı

Tarih: 26 & 27 Aralık

Yer: Das Das

Biletler: Mobilet.com

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır. Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahnede.

Aşk Hikayen Düşmüş

Tarih: 3 Aralık - 23 Aralık

Yer: Çeşitli Mekanlar

Biletler: Biletinial.com

Gönül kenarlarına, yürek damarlarına işleyen ve Tiyatro Hayali’nin ilk hayali olan “Aşk Hikayen Düşmüş” izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği oyun, ruh eşini arama ve bulma serüveniyle seyircisini iyi hissettiriyor. Albatrosların, küçük insanların, kanatlı sokak müzisyenlerinin, gönülçelencilerin, roman kahramanlarını, küçük şairlerin kol gezdiği bu aşk lunaparkı, iki kişilik oyuncu performansıyla göz dolduruyor. Ayça Koyunoğlu ile Fatih Koyunoğlu’nun rolden role girerek anlattıkları bu eğlenceli masal, seyircisine temposu hiç düşmeyen sevimli bir aşk yolculuğu vaadediyor. Kahramanlarımız “kadın” ve “erkek” henüz birbiriyle karşılaşmamış iki aşıktır. Evren bu ruhları bir araya getirirse muhteşem bir aşk masalı armağan edilecektir yeryüzüne. Peki tam tersi olursa, hikaye onlar için daha zorsa, yine de aşk devam edebilir mi? İki ruh eşi ayrı hayatlar içinden sürdürebilir mi hikayeyi, yoksa insan eşini bulduğu zaman mı ruhuyla yaşamaya başlar? Soruları sorup yanıtlarını seyircisiyle birlikte tartışmaya açan “Aşk Hikayen Düşmüş” seyircisine daha önce deneyimlemediği bir seyir zevki sunuyor. Siz böyle bir aşka inanır mısınız? Dünya’nın herhangi bir yerinde ya sizin de bir ruh eşiniz varsa ve farkında olmadan aynı oyunu oynuyorsanız, gökyüzüne bakınca aynı şeyleri görüyorsanız, tüm karmaşanın ortasında durduğunuz o anda birbirinizi hissediyorsanız… Ceplerinizi kontrol edin. Aşk hikayeniz bir yerlerde düşmüş olabilir.

3 Aralık - Kartal Sanat Tiyatrosu

9 Aralık - Baba Sahne

17 Aralık - Trump Sahne

19 Aralık - Watergarden Performans Merkezi - Duru Tiyatro

23 Aralık - Sahne Dragos​​​​​​​