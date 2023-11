Aralık ayında İstanbul'da çocuk tiyatroları!

Elf Müzikali

Tarih: 3 Aralık Pazar, 13:00 & 15:00

Yer: Fişekhane İkinci Sahne

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: biletinial.com

Christmas Carol isimli klasik eserden sahneye uyarlanmış bu müzikal 7’den 77’ye izleyen herkesi çok mutlu edecek.

Bencil ve kendini beğenmiş olan oyunumuzun kahramanı Tomy bir akşam evine gelen elflerle bir yolculuğa çıkacar. Geçmişine, geleceğine yolculuk yapan Tommy bugünü kaçırmamak için elflerden yardım ister. Komik ve eğlenceli elflerin Tomy için yapacakları Tomy'nin bencilliğinin ve kendini beğenmişliğinin yok olması için yeterli olacak mıdır?

Dünya Büyürken

Tarih: 24 Aralık Pazar, 13:00 & 15:00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Yaş Sınırı: 5+

Biletler: bubilet.com

Her çocuk gibi Dünya’da, bu dünyaya oyun oynamaya gelmiştir. Arkadaşı Rüzgar’ın artık Dünya’yla oyun oynamak istememesine üzülen Dünya, tek bir duygunun olmadığını fark eder.

Duygular, renkler gibi farklı ve çoktur. Bir gün duygularının resmini yapar. Resmini ‘’Hayal Arkadaşları Aranıyor!’’ başlığını koyar. Bunu duyan Düş Yapıcı Dünya’nın düşüne gelir ve tüm düşler canlanır, tüm duygular paylaşılır. Her çocuk gibi büyüyen Dünya, büyümenin sancısını yaşarken Dünyaca bir yol bulmuştur. Oyun oynamaya devam etmek…

Pinokyo

Tarih: 24 Aralık Pazar, 13:00 & 15:00

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: bubilet.com

Kuklacı Gepetto yalnızlıktan kurtulmak için bir dilekte bulunur ama bunu öyle kalpten ve samimiyetle yapar ki Mavi Peri isteğini gerçekleştirir.

Son yonttuğu ve Pinokyo adını verdiği kukla sabah olduğunda canlıdır. Gepetto buna çok sevinir ancak bir sorun vardır. Pinokyo canlıdır ama gerçek bir insan olabilmesi için geçmesi gereken zorlu bir sınav vardır. Pinokyo gerçek bir insan olmak için olmadık maceralara atılır. Önce Tilki ve Kedi'yle sonra sihirbaz ve kuklacı Arlecchino'yla tanışır. Arlecchino'nun sirkinde dans edip şarkılar söyler. Dostu cırcır böceği Jim sayesinde dünyayı ve kendini tanırken iyilik, dürüstlük, sevgi, aile gibi kavramları yakından inceler.

Hayalbaz Kaşifler

Tarih: 10 Aralık Pazar, 13:00

Yer: House of Performance

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: biletix.com

“Hayaller yüreğinin gücünü gösterir. Sen hele bir hayal et evlat.”

Korsanlar, balıkçılar, süper kahramanlar, kraliçeler, soytarılar, çobanlar, efsanevi kuşlar, ejderhalar, katırlar, balinalar, uçurtmalar, hazineler, mağaralar, tılsımlar… Hayal gücüyle hayat bulan masallarla dolu bir şenlik var “Hayalbaz Kaşifler”de. Yeter ki sen de hayal et ve keşfet… Hayalbaz Dede, gündüz gece demeden diyar diyar dolaşır, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yaparmış. Bir gün yolu, dört oyunbaz çocukla kesişmiş ve onların hayallerine rehberlik etmek için türlü masalları oyunlarla süslemiş.

Gerçek hazinemiz hayallerimiz mi acaba? Gerçeklere ulaşmanın yolu biraz da hayal kurmaktan geçmez mi? Tekerlemeleriyle, gölge oyunlarıyla, kağıttan kuklaları, eğlenceli şarkılarıyla misafirlerine bir masallar şöleni sunan “Hayalbaz Kaşifler”e 7’den 70’e herkesi bekliyoruz.

“De bakalım nedir en büyük hayalin. İlk senin hayalini gerçekleştirelim.”

Kırmızı Başlıklı Kız

Tarih: 10 Aralık Pazar, 13:00

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Yaş Sınırı: 5+

Biletler: bubilet.com

Doğa ve Rüzgar adlı iki kardeş büyükannelerinin evine misafir olurlar. Gece uyumak üzere odalarına çekilirler fakat ikisini de uyku tutmaz.

Canı sıkılan Rüzgar, Doğa'dan Kırmızı Başlıklı Kız masalını anlatmasını ister. Doğa başta çok istekli olmasa da masalı anlatmaya başlar. Masal ilerledikçe, odadaki eşyalar ve gardıroptaki giysiler hayal güçlerini tetikler. Böylece masal ile gerçek birbirine karışır ve iki kardeş, karanlık ormanda yollarını aramaya başlar.

Bully Bully

Tarih: 3 Aralık Pazar, 12:00

Yer: Maksimum Uniq Box

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: passo.com.tr

BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali 3 Aralık Pazar günü Maximum Uniq Box’ta “Bully Bully” adlı çocuk oyununu minik izleyiciler ile buluşturacak!

Bully Bully'de iki dünya lideri sahipsiz topraklarda buluştuklarında kültür çatışması yaşarlar. Huzursuz bir karşılaşma yaşayan iki güçlü ama çocuksu yetişkin, yavaş yavaş birbirlerine alışırlar. Bully Bully, iki oyuncunun, bir çok şarkı, komik atışmalar, gürültülü patırtılı ifadelerle iletişim kurduğu ve sonunda dost oldukları bir oyundur.

Bu proje, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir.

Lıkır'ın Doğum Günü

Tarih: 3 Aralık Pazar, 13:00

Yer: School of Akmerkez by Wise Akademi

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: passo.com.tr

Çocuklar, birer küçük profesörler olarak neleri merak eder? Çocuğun dünyasının içerisinde ebeveynler nasıl yer alır? Ebeveynler hem merak duygusunu teşvik etmeyi hem de sınır koymayı aynı anda nasıl yapabilirler?

Oyunda, kelebek olmak istemeyen, sürekli oyundan oyuna koşan küçük tırtıl Lıkır’ın hikayesi anlatılıyor. Lıkır’ın anne ve babası, onun doğum gününde bir oyun kurgulayarak onu büyümeye motive ediyor, hep birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Oyunumuz, ebeveynliğin anne ve babanın çocuğun ihtiyaçlarını birlikte üstlendiği, çocukla empati kurarak ama hiçbir zaman mükemmelliği hedeflemeden, kendi ihtiyaçlarını feda etmeden olması gereken bir durum olduğunu ortaya koyar.

Pezzetino

Tarih: 23 Aralık Cumartesi, 13:00

Yer: School of Akmerkez by Wise Akademi

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: passo.com.tr

O, herkesin kocaman olduğu ve cesaret isteyen, harika işlerin yapıldığı bir dünyada yaşar. Küçüktür, bir “parçacıktır” yalnızca. “Herhalde bir başkasının parçasıyım, bir başkasına ait olmalıyım.” diye düşünür ve bir gün, kime ait olduğunu öğrenmek için yola düşer. Küçük bir çocuğun, büyük insanların dünyasındaki bütün özlemlerini derinden kavrayan bir öykü.

"Pezzettino", parçadan bütüne uzanan bir arayış, bir yolculuk, bir oyun. Bir bütünün parçası değilsen, bir parça olarak bütünsündür belki.

Pezzettino; Leo Lionni’nin Pezzettino kitabından uyarlanmıştır.

Köpekler Bale Yapmaz

Tarih: 23 Aralık Cumartesi, 12:00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: passo.com.tr

 “Benim köpeğim farklıdır. Diğer köpeklere benzemez. Onlar gibi davranmaz. Tuvaletten su içmez, terlikleri ısırmaz, kedileri kovalamaz. Benim köpeğim müziği, dans etmeyi, ay ışığını sever. Dedim ya, benim köpeğim farklı, kendini köpek gibi hissetmez. Benim köpeğim kendini balerin zanneder!”

İmagineer Stage çocuk tiyatrolarını yeniden yorumlayarak daha interaktif, daha modern ve daha teknolojik hale getiren bir sahne sanatları markasıdır. Türkiye’de ilk kez kullanılan animatronik kuklaları, özel efektleri, çocukları sahneye dahil eden konsepti ile Alfa Kuşağı çocukların tiyatroyu sevmelerini ve ilgilerini hiç kaybetmemelerini sağlamaktadır.

Beceriksiz Kralın Öyküsü

Tarih: 10 Aralık Pazar, 13:00

Yer: School of Akmerkez by Wise Akademi

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: passo.com.tr

Uzak mı uzak bir ülkenin beceriksiz mi beceriksiz kralı..

Merdivenden bile inemeyen, her şeyi kırıp döken bir kral.. Bütün bu talihsiz olaylar şans eseri saraya gelen bir büyücü ile değişir ve neler neler olur.. Çözüm çok uzakta değilmiş meğer..

Rock For Kids

Tarih: 3 Aralık Pazar, 12:00

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Yaş Sınırı: 8+

Biletler: biletinial.com

Dünyaca ünlü sanatçıların eserleri, çocuklarla tanışmaya hazırlanıyor: “Rock for Kids”

Çocuklara özel düzenlemelerle, rock band eşliğinde çocuklara Rock müziği tanıtan “Rock for Kids”, hem eğlenceli hem de eğitici bir dünyanın kapısını aralıyor. Her yaştan birey için, duygularına özgürce tercüman olan Rock, şimdi çocuklara yeni deneyimler sunmak için profesyonel ve keyifli anlar yaratıyor. Rock for Kids, hem ebeveynlere hem de çocuklarına unutulmayacak bir performans için

kapılarını aralıyor.

Karagöz'ün Uzay Macerası - Gölge Oyunu

Tarih: 2 Aralık Cumartesi, 14:00

Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

Yaş Sınırı: 3+

Biletler: istanbuloyuncakmuzesi.com

Hacivat eski dostu Karagöz'ün kapısını ansızın çalar ve evin çatısında garip bir makinanın olduğunu anlatır ve bunun üzerine Karagöz makinaya bakmak için çok heyecanlanır.

İki kafadar bu makinanın ne makinası olduğunu anlamak için araştırmalara başlar ve makinanın Hacivat'ın alim dedesinin icadı olan "zaman makinası" olduğu Karagö'ün kendini Nasa'ya ışınlamasıyla ortaya çıkar. Kendini uzay araştırmaları yapan astronotlar arasında bulan Karagöz'ün ışınlanmasıyla komik olaylar birbirini izler. ​​​​​​​